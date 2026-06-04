Сбер представил первый в мире платёжный терминал с ИИ — камера устройства узнаёт лицо клиента при любом освещении

4 июня на ПМЭФ-2026 Сбер представил «НЕО» — первый в мире платёжный терминал со встроенным искусственным интеллектом, сообщили в пресс-службе банка. Устройство объединяет в одном корпусе биометрию для идентификации человека, искусственный интеллект для обработки данных и цифровые сервисы — оплату частями, бонусы и чаевые. До конца 2026 года Сбер планирует разместить несколько тысяч устройств по всей России.

Для улучшения пользовательского опыта угол наклона экрана подстраивается под рост клиента

В основе работы терминала НЕО лежит биометрия: камера с лидаром и технология 3D-картографирования лица (ТоF) считывают данные и распознают человека при любом освещении. Сам терминал автоматически подстраивается под пользователя — дисплей корректирует угол наклона в зависимости от роста клиента, сообщает пресс-служба Сбера.

За скорость работы интерфейса отвечает современный 8-ядерный процессор с выделенным NPU-модулем для нейросетевых вычислений. Дизайн устройства выполнен в футуристическом стиле, а разрешение экрана увеличилось на 60% по сравнению с моделями прошлого поколения — картинка стала чётче, а интерфейс удобнее для восприятия.

НЕО принимает карты, QR-коды и биометрию — а также позволяет оставить чаевые

Как сообщили в пресс-службе Сбера, НЕО поддерживает все основные платежные инструменты:

пластиковые карты и смартфоны;

QR-коды и биометрические данные;

оплата частями (BNPL) и работа с бонусами «Спасибо».

Кроме того, терминал позволяет оставить чаевые прямо в момент оплаты. Упрощение процесса оплаты напрямую повышает лояльность клиентов, отметили в пресс-службе Сбера. Так, после появления технологии «Оплата улыбкой» пользователи стали оставлять безналичные чаевые в три раза чаще.

Терминал НЕО также поддерживает оплату частями прямо во время покупки. По данным Сбера, такая функция помогает увеличить средний чек на 20–40%. В будущем банк планирует добавить ИИ-рекомендации: система будет учитывать сумму покупки и историю расходов клиента, а затем предлагать оформить оплату частями в подходящий момент, сообщили в пресс-службе компании.

Контекст

Ранее Сбер уже внедрял технологии искусственного интеллекта в банковское оборудование. В ноябре 2025 года компания представила банкомат нового поколения с ИИ-помощником «ГигаЧат», сервисом экспресс-оценки здоровья и «островом безопасности» — световой зоной, которая защищает приватность операций. Устройство оснащено двумя дисплеями, а конфиденциальные данные отображаются на экране так, чтобы их видел только клиент.

С декабря 2025 года такие банкоматы начали появляться по всей стране.