Маркировка товаров: полный гайд на 2026 год

В 2026 году маркировка в России стала обязательной для широкого круга товарных категорий и всё глубже интегрируется в товарный оборот. Для компаний это означает пересборку операционной модели — от документооборота до работы кассового оборудования. Вместе с юристами и игроками рынка разобрались, как работает система маркировки в 2026 году, какие товары подпадают под новые требования и что нужно сделать бизнесу, чтобы к ним подготовиться.

Что такое маркировка товаров и для чего она нужна

Маркировка товаров — государственная система идентификации продукции, при которой каждая единица товара получает уникальный цифровой код. Как объясняет Юлия Барышева, ведущий юрист юридической компании Enforce Law Company, по сути каждый товар получает свой «цифровой паспорт». По нему и бизнес, и покупатели могут отследить весь путь товара от производителя до конечной продажи.

Подобные системы отслеживания используют не только в России, но и во многих странах мира. В России система маркировки работает через платформу «Честный знак». Фактически это цифровая база, в которой фиксируется движение продукции: кто её произвёл, кому поставил и когда товар был продан.

Правовое регулирование и ответственность за нарушение требований маркировки

Маркировка регулируется не одним законом, а системой правовых норм. В частности, отдельные аспекты затрагиваются Федеральным законом № 381-ФЗ от 28 декабря 2009 года, регулирующим торговую деятельность. Ключевую роль при этом играет Федеральный закон № 487-ФЗ от 31 декабря 2017 года, который наделил правительство правом утверждать перечни маркируемой продукции, правила её идентификации и порядок работы системы.

В феврале 2026 года Госдума приняла в первом чтении законопроект № 1096260-8. Он предполагает автоматическое назначение административных штрафов на основе данных системы «Честный знак» — без проведения выездных проверок. Однако документ ещё не принят окончательно, может быть доработан ко второму чтению и пока не вступил в силу.

Нарушения правил маркировки регулируются Кодексом об административных правонарушениях (КоАП РФ) и Уголовным кодексом (УК РФ). За оборот товаров без маркировки предусмотрены штрафы: как правило, до 10 000 рублей для должностных лиц и до 300 000 рублей для юридических. Для отдельных категорий, включая табак, никотинсодержащую продукцию и пиво, санкции выше — в отдельных случаях до 50 000 и до 500 000 рублей соответственно. Помимо штрафов, возможна конфискация немаркированной продукции.

Ответственность предусмотрена и за нарушение передачи данных в систему «Честный знак» (ГИС МТ) — например, за непредставление сведений или ошибки при вводе товаров в оборот. В таких случаях штрафы могут достигать 10 000 рублей для должностных лиц и 100 000 рублей для юридических.

В ряде случаев нарушение может перейти в уголовную плоскость — например, при крупном обороте немаркированной продукции или использовании поддельных кодов. Порог «крупного размера» зависит от категории товара, но для непродовольственной продукции часто начинается от нескольких миллионов рублей. Максимальное наказание по таким делам может достигать лишения свободы на срок до шести лет.

Как маркировка влияет на рынок и потребителей

Руководитель корпоративной практики юридической компании «ЮКАМ» Илона Каспарова считает, что маркировка полезна и для бизнеса, и для покупателей, но эффект для каждой из этих сторон проявляется по-разному.

Для бизнеса маркировка становится инструментом операционного контроля. Система «Честный знак» повышает прозрачность движения товара, упрощает отслеживание партий товаров и даёт дополнительную аналитику по обороту. Маркировка работает и на репутацию: корректный код подтверждает, что товар находится в легальном обороте.

Для покупателя маркировка выполняет прежде всего прикладную функцию: позволяет проверить происхождение товара, его подлинность и срок годности.

Какие товары подлежат обязательной маркировке

Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке в России, закреплён в распоряжении Правительства РФ № 792-р от 28 апреля 2018 года и расширяется поэтапно. С 2019–2020 годов требования ввели для табака, обуви и лекарств, в 2021–2022-х — для молочной продукции и упакованной воды, а в 2023–2025 годах список дополнили одеждой, БАДами, пивной продукцией и рядом других категорий.

При введении маркировки для новой категории компаниям приходится подключаться к системе «Честный знак», настраивать процессы и учитывать новые правила работы с товаром. Процесс выстраивается по цепочке: сначала производители и импортёры наносят коды маркировки на продукцию, затем участники оборота передают данные о её движении через электронный документооборот (ЭДО), а на завершающем этапе розница фиксирует продажу товара через кассу и выводит его из оборота.

В 2026 году систему маркировки товаров «Честный знак» продолжают расширять: для одних категорий товаров маркировка становится обязательной, а для других вводят новые этапы — например, дополнительные требования к учёту и передаче данных.

На какие категории товаров вводится обязательная маркировка в 2026 году

В 2026 году маркировка охватывает большую часть массовых товарных категорий, но для ряда сегментов система всё ещё находится на стадии внедрения или тестирования. Это означает, что требования продолжают меняться, а бизнесу приходится адаптироваться к новым правилам по мере их появления. Вячеслав Заливашенко, руководитель отдела таможенного оформления логистической компании NOVELCO, рассказал, какие товарные категории в 2026 году подпадают под расширение системы маркировки и где продолжается поэтапное внедрение требований.

Продукты питания и напитки

В сегменте продуктов питания и напитков в 2026 году продолжаются этапы внедрения маркировки и пилотные проекты для отдельных категорий, включая бакалейные товары, напитки и продукцию с длительным сроком хранения. Для части товаров также вводятся более детальные требования к учёту и передаче данных.

Лёгкая промышленность

Маркировка расширяется на отдельные виды текстильной продукции, включая спецодежду и новые категории одежды. Производители и импортёры обязаны наносить коды маркировки, а участники оборота — передавать данные о движении товара через систему «Честный знак».

Медицинские и санитарные товары

В 2026 году продолжаются этапы внедрения маркировки для медицинских изделий, санитарно-гигиенической продукции и отдельных фармацевтических товаров. Для ряда категорий действуют пилотные режимы и поэтапное подключение участников рынка.

Автомобильные товары и масла

Для автомобильной продукции и смазочных материалов усиливаются требования к учёту: участники рынка завершают маркировку остатков и переходят на более детальную фиксацию движения товаров в системе.

Товары повседневного спроса

В 2026 году продолжаются пилотные проекты и этапы внедрения маркировки для товаров повседневного спроса — включая отдельные категории бытовой химии, средств гигиены и бакалеи.

Усиление контроля

Помимо расширения перечня товаров, усиливается контроль за оборотом продукции. Для ряда категорий вводятся дополнительные требования к прослеживаемости и передаче данных, включая продукцию с длительным сроком хранения, корма для животных и отдельные виды промышленной продукции.

Как бизнес адаптируется к требованиям маркировки

Внедрение маркировки требует от компаний перестройки операционных процессов. Бизнесу приходится обновлять кассовое оборудование, подключать электронный документооборот, адаптировать складскую логистику и настраивать учёт кодов маркировки в IT-системах.

При этом масштаб изменений зависит от отрасли: в одних сегментах достаточно доработать кассовую технику и программное обеспечение, а в других — перестраивать всю цепочку движения товаров от производства и упаковки до приёмки на складе и продажи в магазине.

Для многих компаний внедрение маркировки стало не только технической задачей, но и поводом пересмотреть внутренние процессы управления товарными потоками.

Лёгкая промышленность и текстиль

В текстильной отрасли маркировка связана прежде всего с контролем жизненного цикла изделий.

Как отмечает Екатерина Антонова, руководитель отдела исследований и разработок текстильной сервисной компании Lindaily, особенно это важно в сегменте аренды спецодежды и корпоративного текстиля. В таких моделях необходимо отслеживать не только продажу изделия, но его дальнейшее использование: кому выдан комплект, когда он отправлен в стирку и когда возвращён в эксплуатацию.

Стандартная маркировка основана на data-matrix-кодах — двухмерных цифровых кодах, которые наносятся на упаковку и позволяют отслеживать движение товара. В них содержится базовая информация о продукции: тип изделия, размер, состав ткани, производитель и дата ввода в оборот.

Однако для управления эксплуатацией одежды этого часто недостаточно. Поэтому некоторые компании используют дополнительные технологии отслеживания. В Lindaily, например, применяют RFID-метки — специальные чипы, которые позволяют считывать данные об изделии при сканировании и получать информацию о его местоположении, количестве стирок и текущем этапе эксплуатации.

Бьюти-ретейл

В бьюти-ретейле основные этапы внедрения маркировки пришлись на предыдущие годы, поэтому в 2026 году компании в основном донастраивают процессы и адаптируются к новым требованиям.

Как отмечает директор по развитию сети «ЛЭТУАЛЬ» Мария Грошева, сейчас основной фокус сместился с внедрения системы на практический контроль её работы. Особое внимание уделяется корректности карточек товаров и соответствию данных в документах реальным характеристикам продукции.

Дополнительные сложности для ретейла создают наборы товаров. Если в комплект входят позиции из разных категорий маркировки или часть товаров подлежит маркировке, а часть — нет, компаниям приходится выстраивать отдельные процедуры учёта и продажи таких наборов.

Также важным остаётся контроль качества кодов при приёмке продукции. Повреждённые или некорректно нанесённые коды могут обнаружиться уже на кассе, если входной контроль со стороны ретейлера выстроен недостаточно строго.

Артём Поповский, старший PR-менеджер сети «Золотое Яблоко» отмечает, что сейчас компания сосредоточена на поддержании корректной работы процессов — от приёмки товара до его продажи на кассе.

Производители косметики

Для производителей косметики внедрение маркировки связано прежде всего с технологическими и организационными изменениями. Компаниям пришлось адаптировать упаковку, настроить нанесение кодов и интегрировать систему маркировки в учётные программы.

Как отмечает Дмитрий Иванов, директор по развитию косметической компании ESTILAB, в 2026 году одним из главных вызовов на этапе внедрения стала разнотипность упаковки. Для продукции в коробках удалось использовать существующее оборудование для нанесения кодов, однако для туб и флаконов без вторичной упаковки пришлось искать другие решения.

Например, лазерная маркировка требовала инвестиций от нескольких миллионов рублей и не всегда подходила для изогнутых поверхностей. Поэтому часть продукции начали выпускать в дополнительной картонной упаковке, а для некоторых товаров код стали наносить прямо на этикетку на этапе печати.

Ещё одной задачей стала интеграция системы маркировки с учётными программами. Стандартные конфигурации 1С пришлось дорабатывать, а часть карточек товаров — заполнять вручную.

Кроме того, компании пришлось промаркировать складские остатки старой упаковки — у ESTILAB такой продукции оказалось примерно на 10 млн рублей.

Как бизнесу внедрить маркировку: пошаговая инструкция

Как отмечает Анна Гилёва, руководитель юридической компании EVERLEX, внедрение маркировки — это не просто формальное требование, а фактически настройка новой системы учёта товаров. Компании нужно не только нанести код на продукцию, но и выстроить передачу данных о её движении — от производства или импорта до продажи на кассе.

Чтобы начать работать с маркированными товарами, бизнесу нужно пройти несколько этапов.

Шаг 1. Зарегистрироваться в системе «Честный знак»

Для этого требуется квалифицированная электронная подпись (КЭП). С её помощью компания создаёт личный кабинет в системе и получает доступ к заказу кодов маркировки и передаче данных о товарах.

Эксперт рекомендует пройти регистрацию заранее — до начала продаж маркированной продукции или её первой поставки.

Шаг 2. Получить GTIN — идентификатор товара

GTIN — это уникальный код товара, который используют в системе маркировки. В России его присваивает ассоциация GS1 Russia. Получать такие коды нужно только тем, кто вводит товар в оборот, — производителям и импортёрам. Рознице оформлять GTIN не нужно — она работает с кодами, которые уже присвоены товару.

Шаг 3. Заказать коды маркировки и нанести их на товар

После регистрации в системе «Честный знак» и получения GTIN компания заказывает коды маркировки (Data Matrix) через личный кабинет. Эти коды уникальны для каждой единицы товара и позволяют отслеживать его движение в системе.

Коды наносят на упаковку или этикетку до ввода товара в оборот — только после этого продукцию можно передавать по цепочке поставок и продавать.

Шаг 4. Ввести товар в оборот

После того как код маркировки нанесли на товар, сведения о нём передают в систему «Честный знак». Пока эта операция не выполнена, товар не считается введённым в оборот и его нельзя продавать.

Шаг 5. Наладить электронный документооборот (ЭДО)

При передаче товара между участниками оборота — от производителя к дистрибьютору или от оптовика к магазину — данные о маркировке передаются через универсальный передаточный документ (УПД). Поэтому бизнесу важно настроить работу с УПД, чтобы система «Честный знак» могла отслеживать движение товара.

Шаг 6. Подготовить оборудование для маркировки

Хотя сами коды маркировки стоят недорого, основная нагрузка для бизнеса связана с оборудованием: без него невозможно работать с системой «Честный знак».

Базовый набор оборудования для работы с маркировкой обычно включает:

● 2D-сканеры для считывания кодов на складе и в магазине

● принтеры этикеток — если компания наносит маркировку самостоятельно

● терминалы сбора данных (ТСД) для приёмки и учёта товара

● онлайн-кассы с поддержкой формата ФФД 1.2

В зависимости от отрасли может потребоваться дополнительное оборудование.

Шаг 7. Обновить кассовое оборудование

Для продажи маркированной продукции касса должна поддерживать формат фискальных документов (ФФД) 1.2 — это стандарт, который позволяет работать с кодами маркировки.

При продаже кассир сканирует код Data Matrix, касса передаёт данные через оператора фискальных данных, и товар автоматически фиксируется как проданный и выводится из оборота.

Если касса работает на более старой версии формата, её потребуется обновить или заменить.

Шаг 8. Проверять коды маркировки при приёмке товара

При поступлении товара от поставщика важно проверять не только документы, но и коды маркировки.

Для этого товары сканируют 2D-сканером и сверяют коды Data Matrix с данными в универсальном передаточном документе (УПД). Это позволяет убедиться, что код читается, действителен и соответствует конкретному товару.

Как отмечают опрошенные Russian Business эксперты, ошибка на этапе приёмки может привести к ответственности: если компания принимает товар с некорректной маркировкой, риск нарушения переходит к компании.

Маркировка на маркетплейсах

Для товаров, подлежащих обязательной маркировке, на маркетплейсах действуют те же базовые требования, что и в рознице: продукция должна иметь код Data Matrix, зарегистрированный в системе «Честный знак». При этом площадки дополнительно проверяют корректность данных.

Селлеру важно не только нанести код на упаковку, но и обеспечить согласованность информации во всех системах — в «Честном знаке», в учётной системе компании, в карточке товара на маркетплейсе и в электронных документах.

Если данные расходятся, маркетплейс может (в зависимости от правил площадки):

● задержать поставку на складе

● заблокировать карточку товара

● остановить продажи до исправления ошибки

Ошибки селлеров при работе с маркировкой на маркетплейсах

Юлия Лазарева, юрист компании Semenov & Pevzner, выделяет наиболее распространённые ошибки продавцов при работе с маркировкой:

1. Упрощённое понимание маркировки.

Маркировка — это не стикер на упаковке. Код должен не только быть нанесён, но и корректно проходить через всю цепочку учёта в системе «Честный знак» — при вводе в оборот, поставке и продаже.

2. Использование кодов, полученных вне системы.

Речь идёт о кодах, купленных у посредников или оформленных не на то юридическое лицо, которое продаёт товар. В таких случаях коды не признаются системой, а товар может быть квалифицирован как немаркированный.

3. Неточности в GTIN или ИНН.

Даже незначительные неточности могут привести к сбоям в учёте, задержкам поставок и, в отдельных случаях, штрафам.

4. Игнорирование регламентов маркетплейсов.

Wildberries, Ozon и Яндекс Маркет устанавливают собственные требования — сроки передачи кодов, формат документов и правила оформления карточек. Их несоблюдение может привести к отказу в приёмке товара или блокировке продаж.

5. Продажа товара без регистрации в «Честном знаке».

Без регистрации селлер не может корректно работать с кодами и передавать данные о товаре. Это может привести к претензиям со стороны контролирующих органов и санкциям.