Правительство представило проект модернизации Почты России: у жителей появятся персональные цифровые ящики

Кабинет министров направил в Госдуму инициативу по изменению работы «Почты России», сообщает Минцифры. Банки больше не смогут брать с почтового оператора комиссию за приём платежей за ЖКХ. Кроме того, почта получит право нанимать частных курьеров для ускорения доставки, а режим работы отделений станет гибким и будет зависеть от фактической посещаемости.

Оплата коммунальных услуг через почту станет дешевле

Банкам запретят брать комиссию с «Почты России» при проведении электронных платежей за жилье и ЖКХ, сообщает Минцифры. Решение избавит оператора от лишних затрат, которые раньше приходилось закладывать в стоимость почтовых услуг: клиенты смогут оплачивать счета без скрытых наценок.

Также жильцы начнут получать счета за коммунальные услуги в электронном виде. Это позволит оплачивать их мгновенно, не дожидаясь бумажных уведомлений.

Электронные платёжки будут приходить в личный кабинет на «Госуслугах», но пенсионеры, льготники и все, кто не зарегистрирован в онлайн-системе, продолжат получать привычные бумажные квитанции.

Электронные письма через «Почту России» приравняют к бумажным документам

Новый закон закрепит статус информационной системы «Почты России». Электронные письма, отправленные через платформу, приравняют к бумажным документам, сообщает Минцифры.

Граждане и компании получат персональные цифровые ящики, через которые можно будет официально переписываться с государственными органами, получать акты налоговых проверок и другие важные уведомления.

Доставлять посылки «Почты России» смогут частные курьеры и предприниматели

Для ускорения логистики «Почта России» сможет официально нанимать сторонние компании и индивидуальных предпринимателей, что поможет быстрее обрабатывать отправления, сообщает Минцифры.

Кроме того, время работы почтовых отделений станет более гибким — графики будут подстраивать под реальную загрузку и потребности жителей конкретных районов.

Через почтовые отделения также можно будет получить госпомощь. Например, подать заявление на получение муниципальных или государственных услуг. Возможность будет особенно полезна для жителей сел и отдаленных территорий, которым теперь не придется ехать в районные центры и ведомства, сообщает Минцифры.

Почтовые ящики в подъездах защитят от рекламного спама

Доступ к абонентским ящикам в жилых домах ограничат, что поможет избавить жильцов от бесконечных рекламных листовок и сомнительной рассылки, сообщает Минцифры. Теперь открывать ящики смогут только:

представители «Почты России»;

сотрудники управляющих компаний;

представители ресурсоснабжающих организаций;

организации, утвержденные решением общего собрания собственников.

Контекст

Первоначальная версия законопроекта о поддержке «Почты России» вызвала критику со стороны маркетплейсов и служб доставки. Организациям пришлось бы покупать дорогие лицензии на почтовую деятельность стоимостью до 100 млн рублей в зависимости от масштаба работы.

Кроме того, маркетплейсы и службы доставки обязали бы открывать пункты выдачи заказов в отделениях «Почты России», что потребовало бы дополнительных инвестиций в аренду, персонал и интеграцию систем. По оценкам экспертов в сфере маркетплейсов, совокупные затраты могли превысить 90 млрд рублей в год.