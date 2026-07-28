Акции Positive Technologies взлетели на 7%: полугодовой отчет компании превзошел прогнозы аналитиков

Разработчик решений в области кибербезопасности Positive Technologies (группа «Позитив») опубликовала отчет по операционным и финансовым результатам за I полугодие 2026 года. Компания увеличила объём поставок решений клиентам на 45% по итогам первого полугодия 2026 года — до 10,7 млрд ₽. Выручка разработчика выросла на 41% и достигла 9,5 млрд рублей.

Positive Technologies получила прибыль после убытка годом ранее

Выручка Positive Technologies за январь—июнь 2026 года увеличилась на 41% год к году и достигла 9,5 млрд ₽.

Показатель EBITDA*Показатель прибыли компании от основной деятельности до вычета расходов на проценты по долгам, налоги и амортизацию активов составил 800 млн ₽ против отрицательного значения в 2,5 млрд ₽ за аналогичный период прошлого года. При этом скорректированная чистая прибыль (NIC), которая учитывает разницу между отгрузками и выручкой, а также капитализируемые расходы, осталась отрицательной — минус 1,4 млрд ₽.

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Positive Technologies сократила долговую нагрузку почти втрое

Соотношение чистого долга к EBITDA у компании снизилось до 0,8x. В Positive Technologies отметили улучшение финансовых показателей на фоне роста бизнеса.

Компания также подтвердила прогноз по итогам года. Positive Technologies ожидает, что объём отгрузок в 2026 году составит 40–45 млрд ₽ при сохранении расходов на уровне прошлого года.

Акции Positive Technologies выросли на 6,8% в ходе торгов на Мосбирже 27 июля и достигли 975 ₽ на максимуме. К 16:20 мск рост замедлился до 5,8%, следует из торговых данных.

Результаты компании оказались лучше ожиданий аналитиков

Аналитики «Альфа-Инвестиций» сообщили Forbes, что результаты Positive Technologies оказались сильнее, чем ожидалось. Эксперты связали часть роста с эффектом от крупного контракта, о котором ранее сообщал менеджмент компании (детали контракта не раскрываются).

По оценке «Альфа-Инвестиций», рост отгрузок помог улучшить показатели прибыльности, при этом долговая нагрузка компании остаётся на комфортном уровне. Аналитики отметили, что бизнес компании восстанавливается после сложного 2025 года. При этом, по их мнению, ключевыми станут результаты IV квартала из-за сезонности.