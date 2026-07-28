В России предложили ввести оплачиваемый отпуск до 90 дней — для ухода за пожилыми родственниками

В России предложили закрепить на законодательном уровне право работников на оплачиваемый отпуск для ухода за пожилыми родственниками, сообщает издание «Абзац». Его продолжительность может достигать 90 дней в зависимости от состояния родственника. Также общественники предложили расширить поддержку семей, которые ухаживают за пожилыми родственниками, в России — увеличить число гериатрических центров, развивать выездные патронажные службы и т.д.

В экстренных обстоятельствах отпуск составит две недели

По мнению общественников, чьи слова приводит «Абзац», сегодня многие семьи оказываются перед сложным выбором: продолжать работать или оставаться рядом с пожилым родственником, которому требуется помощь. Проблему, по словам авторов инициативы, может решить оплачиваемый отпуск.

При экстренных обстоятельствах — например, после операции или тяжёлой травмы — сотрудникам следует предоставлять оплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 дней. Если же человек нуждается в длительном уходе или проходит продолжительную реабилитацию, срок отпуска, по замыслу авторов инициативы, должен составлять от одного до трёх месяцев.

Финансирование отпуска предлагают разделить между работодателями и государством

Общественники предлагают компенсировать расходы на краткосрочный отпуск по уходу за пожилыми родственниками совместными усилиями работодателей и Социального фонда, сообщает «Абзац».

Если уход требуется на более продолжительный период, выплаты должны осуществляться за счёт государственных субсидий.

Инициатива включает дополнительные меры помощи пожилым людям

Помимо введения специального отпуска, общественники предлагают расширить систему поддержки семей, ухаживающих за пожилыми родственниками.

В частности, авторы инициативы предложили:

развивать выездные патронажные службы,

создать систему «социальных нянь»,

увеличить число гериатрических центров,

ввести налоговые вычеты для семей, которые оплачивают лекарства, услуги сиделок и средства реабилитации.

Контекст

В России последовательно развивают инициативы, которые направлены на то, чтобы повысить качество жизни пожилых граждан. Например, в феврале 2026 года Яндекс и проект «Московское долголетие» запустили курс по нейросетям для пенсионеров. На четырёх практических занятиях участники учатся пользоваться чат-ботом Алиса AI для решения повседневных задач — от поиска информации и составления меню до планирования досуга и общения с внуками.

Яндекс научит старшее поколение пользоваться Алисой AI — участники освоят нейросети для решения повседневных задач В центрах «Московского долголетия» пенсионеров обучат создавать открытки, анимировать фото и применять ИИ в быту Читайте также

Также слушателей учат правильно составлять запросы к нейросети, создавать изображения и открытки, а на заключительном занятии — оцифровывать старые фотографии и превращать их в мини-видео.