Яндекс научит старшее поколение пользоваться Алисой AI — участники освоят нейросети для решения повседневных задач
В центрах «Московского долголетия» пенсионеров обучат создавать открытки, анимировать фото и применять ИИ в быту
Яндекс и проект «Московское долголетие» запускают курс по нейросетям, на котором пенсионеры смогут освоить практическое применение технологий ИИ в повседневной жизни. Программа включает четыре интенсива, на которых участники научатся работать с чат-ботом Алиса AI.
Пенсионеров научат искать развлечения для внуков
С 5 марта 2026 года в 11 флагманских центрах «Московского долголетия» начнётся совместный курс «Цифровая мастерская» проекта и компании Яндекс. Занятия длятся около полутора часов и проходят раз в неделю по индивидуальному расписанию каждого центра.
Программа ориентирована на реальные бытовые и социальные кейсы, которые могут быть полезны старшему поколению. Среди них — составление меню с учётом медицинских рекомендаций, планирование прогулок, подбор упражнений для спины, поиск товаров и развлекательных идей для совместного времяпрепровождения с внуками.
Особое внимание уделено правильному составлению промптов и использованию готовых инструкций.
На занятиях пенсионеры освоят работу с Алисой для бытовых задач
Первое занятие посвящено теории и практическому использованию чат-бота Алиса AI для бытовых задач, поддержки здоровья и поднятия настроения. Участники получат памятку, которая поможет освоить взаимодействие с нейросетью как привычное и удобное действие.
На втором занятии слушатели отработают навыки составления запросов для поиска информации и рецептов, а также написания сценариев к культурным и образовательным мероприятиям.
Следующие два интенсива будут сосредоточены на создании визуалов и открыток с помощью нейросетей, а финальный мастер-класс научит оцифровывать старые фотографии, превращать их в мини‑видео и сохранять воспоминания в новом формате.
Контекст
Согласно исследованию «Одноклассников», люди старше 50 лет уже активно живут в онлайне. Почти половина (45%) регулярно замечают рекламу в социальных сетях, а 28% взаимодействуют с ней практически ежедневно — переходят по ссылкам, оставляют комментарии или ставят реакции. Примечательно, что около половины опрошенных хотя бы раз совершали покупку или пользовались услугой после увиденной в интернете рекламы либо рассматривают такую возможность в будущем.
При этом старшая аудитория предъявляет чёткие требования к рекламным сообщениям. Для 60% респондентов ключевое качество — ненавязчивость: именно деликатная подача, по их мнению, делает объявления заметными и интересными.
- VK Tech вложит 200 млн ₽ в импортозамещение — бизнесу смогут компенсировать переход на российские IT-решения Компенсация до 2 млн ₽ доступна новым клиентам, принявшим решение работать с платформой VK Cloud 25 февраля 2026, 20:00
- Россияне потратят почти 60 тыс. ₽ на онлайн-образование в 2026-м — сильнее всего спрос вырос на курсы по ремонту Самое популярное направление онлайн-курсов — IT 25 февраля 2026, 11:00
- Российский рынок серверов для ИИ вырос до 60 млрд ₽ в 2025-м — всего за год закупки увеличились в 7 раз Рост рынка ИИ‑серверов в России поддерживают крупные компании и госструктуры, активное внедрение новых чипов и архитектур, а также переход к промышленному использованию технологий. 20 февраля 2026, 22:30
- Бизнес просит Минцифры пересмотреть условия доступа к данным пользователей: реформа ускорит обучение ИИ Компании просят ввести в законодательство понятие датасета 19 февраля 2026, 19:26