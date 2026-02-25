Яндекс научит старшее поколение пользоваться Алисой AI — участники освоят нейросети для решения повседневных задач

Яндекс и проект «Московское долголетие» запускают курс по нейросетям, на котором пенсионеры смогут освоить практическое применение технологий ИИ в повседневной жизни. Программа включает четыре интенсива, на которых участники научатся работать с чат-ботом Алиса AI.

Пенсионеров научат искать развлечения для внуков

С 5 марта 2026 года в 11 флагманских центрах «Московского долголетия» начнётся совместный курс «Цифровая мастерская» проекта и компании Яндекс. Занятия длятся около полутора часов и проходят раз в неделю по индивидуальному расписанию каждого центра.

Программа ориентирована на реальные бытовые и социальные кейсы, которые могут быть полезны старшему поколению. Среди них — составление меню с учётом медицинских рекомендаций, планирование прогулок, подбор упражнений для спины, поиск товаров и развлекательных идей для совместного времяпрепровождения с внуками.

Особое внимание уделено правильному составлению промптов и использованию готовых инструкций.

На занятиях пенсионеры освоят работу с Алисой для бытовых задач

Первое занятие посвящено теории и практическому использованию чат-бота Алиса AI для бытовых задач, поддержки здоровья и поднятия настроения. Участники получат памятку, которая поможет освоить взаимодействие с нейросетью как привычное и удобное действие.

На втором занятии слушатели отработают навыки составления запросов для поиска информации и рецептов, а также написания сценариев к культурным и образовательным мероприятиям.

Следующие два интенсива будут сосредоточены на создании визуалов и открыток с помощью нейросетей, а финальный мастер-класс научит оцифровывать старые фотографии, превращать их в мини‑видео и сохранять воспоминания в новом формате.

Контекст

Согласно исследованию «Одноклассников», люди старше 50 лет уже активно живут в онлайне. Почти половина (45%) регулярно замечают рекламу в социальных сетях, а 28% взаимодействуют с ней практически ежедневно — переходят по ссылкам, оставляют комментарии или ставят реакции. Примечательно, что около половины опрошенных хотя бы раз совершали покупку или пользовались услугой после увиденной в интернете рекламы либо рассматривают такую возможность в будущем.

При этом старшая аудитория предъявляет чёткие требования к рекламным сообщениям. Для 60% респондентов ключевое качество — ненавязчивость: именно деликатная подача, по их мнению, делает объявления заметными и интересными.