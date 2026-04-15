OpenAI представила GPT-5.4-Cyber — ИИ-модель для поиска уязвимостей в ПО и защиты от киберугроз

OpenAI представила специальную версию своей флагманской модели — GPT-5.4-Cyber, ориентированную на поиск киберугроз в сторонних программах. Нейросеть работает по принципу реверс-инжиниринга, при котором любое ПО можно проанализировать даже без доступа к исходному коду. Ранее Anthropic анонсировал нейросеть Mythos с похожими функциями.

GPT-5.4-Cyber ищет уязвимости в программах даже без доступного исходного кода

Одной из ключевых возможностей ИИ-модели GPT-5.4-Cyber стал бинарный реверс-инжиниринг. Функция позволяет специалистам выявлять потенциальное вредоносное ПО и находить уязвимости в системах. Модель может использоваться для глубокой технической экспертизы и аудита безопасности.

Сейчас GPT-5.4-Cyber доступна ограниченному кругу пользователей:

«проверенным» поставщикам решений по кибербезопасности,

исследователям,

корпоративным организациям.

Доступ регулируется через программу Trusted Access for Cyber, которую OpenAI запустила в феврале: она автоматически проверяет пользователей и предоставляет им тот или иной уровень доступа к GPT-5.4-Cyber. Только участники с высокими уровнями допуска могут использовать модель и выполнять сложные задачи по анализу уязвимостей.

Чтобы получить доступ к GPT-5.4-Cyber, нужно подтвердить свою личность или получить возможность подключить работников компании к ИИ-модели через представителя OpenAI.

Контекст

Запуск GPT-5.4-Cyber произошёл вскоре после анонса Anthropic, которая 7 апреля 2026 года представила ИИ-модель Mythos Доступ к ней также получит ограниченный круг организаций — около 50 компаний, работающих с критически важной ИТ-инфраструктурой. В их числе Amazon, Apple, Google и Linux Foundation. Разработчики не планируют открывать модель для широкой аудитории из-за её высоких возможностей в области поиска и эксплуатации уязвимостей.

Mythos продемонстрировала значительно более высокую результативность при работе с программными ошибками, чем ранее представленные ИИ-инструменты с такими же функциями. Модель примерно в 10 раз выгоднее предыдущих систем по стоимости обнаружения одного бага.

Ранее аналогичные возможности уже показывала модель Claude Opus 4.6. В начале года она за две недели обнаружила в браузере Firefox больше критических уязвимостей, чем обычно выявляется в мире за два месяца.