TrueConf в 2026 году: полный обзор корпоративного мессенджера
Бесплатная версия для команд до 300 пользователей, видеоконференции до 2 тысяч участников в платной и другие особенности
TrueConf — российский корпоративный мессенджер и платформа для видеосвязи. Решение можно развернуть на своём сервере и встроить в существующую ИТ-инфраструктуру компании. Какие функции есть у сервиса, в чём его преимущества по сравнению с другими корпоративными мессенджерами и как его подключить — в обзоре Russian Business.
Содержание
Коротко о корпоративном мессенджере
● Можно развернуть на своём сервере и держать данные внутри корпоративного контура
● В одном сервисе есть чаты, звонки, конференции и обмен файлами
● Есть интеграция с Active Directory и LDAP, поэтому TrueConf проще встроить в корпоративную инфраструктуру
● Доступна бесплатная версия для команд до 300 пользователей
Главные возможности TrueConf: что умеет корпоративная платформа
TrueConf — корпоративный мессенджер с видеозвонками, конференциями, чатами и обменом файлами. Сервис не предназначен для личной переписки, он рассчитан на рабочее общение внутри компаний и госструктур.
Видеосвязь и конференции
TrueConf позиционирует себя прежде всего как сервис для проведения рабочих звонков и конференций. По видеосвязи можно общаться один на один, проводить встречи с командой и подключать большое число участников к общим созвонам — в некоторых тарифах возможное количество участников видеоконференций доходит до 2 тыс. человек.
В TrueConf можно:
● планировать встречи заранее
● создавать постоянные виртуальные комнаты
● приглашать участников по ходу разговора
● управлять микрофонами и камерами
● записывать конференции
Отдельный плюс: платформа позволяет хранить записи и историю общения внутри системы. Это помогает, когда нужно вернуться к договорённостям после встречи, проверить детали обсуждения или поднять материалы с предыдущего созвона.
Мессенджер и чаты
TrueConf объединяет в одном сервисе личные сообщения, групповые чаты и каналы. Общаться можно не только отдельно в переписке, но и параллельно со звонками и конференциями. В групповых чатах есть опция назначать роли и использовать инструменты модерации.
Среди других инструментов:
● история сообщений
● синхронизация между устройствами
● статусы
● папки для чатов
● настройка уведомлений
● форматирование текста
● обмен файлами
Работа с файлами и интеграции
TrueConf позволяет обмениваться файлами прямо в чатах и во время встреч. Внутри системы также можно:
● показать экран
● запустить презентацию
● вывести изображение или видео
● подключиться к удалённому рабочему столу для совместной работы или поддержки (в некоторых сценариях)
TrueConf хорошо интегрируется в корпоративную инфраструктуру — как в существующую, так и в только создаваемую. Сервис поддерживает:
● Active Directory и LDAP для работы с учётными записями
● корпоративные календари
● почтовые клиенты и сервисы для планирования встреч
Безопасность данных
Для бизнеса и госструктур главный плюс TrueConf — возможность развернуть систему внутри закрытого контура, недоступного внешним пользователям. Переписка, файлы, звонки и записи остаются на серверах компании. Это важно для организаций, которым нужен контроль над хранением данных и доступом к ним. TrueConf Server поддерживает локальную, гибридную и облачную установку, а в локальном варианте может работать и без интернета — внутри закрытой сети.
Шифрование и протоколы
TrueConf шифрует не только служебные данные соединения, но и сам аудио- и видеопоток во время звонков и конференций. Сервис использует стандартные механизмы защиты трафика. В официальной документации перечислены используемые протоколы защиты:
● для WebRTC — DTLS и SRTP
● для SIP — SRTP для аудио- и видеопотоков и TLS для служебных данных соединения
● для H.323 — H.235
Отдельно на сайте сервиса упоминается собственный протокол с 256-битным шифрованием — это высший стандарт шифрования данных, при котором используется ключ длиной 256 бит для создания 2256 возможных комбинаций.
Сертификаты ФСТЭК и ФСБ
TrueConf Server можно развернуть в инфраструктуре, которая соответствует требованиям Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных». Решение также поддерживает работу в защищённом контуре и интеграцию со средствами криптографической защиты и другими компонентами, сертифицированными ФСБ и ФСТЭК. При этом набор таких механизмов зависит от версии продукта и схемы внедрения, поэтому требования по информационной безопасности лучше уточнять под конкретный проект.
Локальное решение для бизнеса: все данные на сервере организации
Локальная модель внедрения у TrueConf — не дополнительная опция, а один из базовых сценариев использования. Компания делает акцент на полном контроле над данными, локальном хранении, работе без интернета и интеграции с AD/LDAP в формате решения, готового к использованию. Для B2B и госсектора это один из ключевых аргументов: ИТ-служба сама управляет доступом, политикой безопасности и всей внутренней коммуникацией.
Технические требования и установка
Поддерживаемые ОС и устройства
TrueConf можно использовать на Windows, macOS и Linux, а также на Android, iOS/iPadOS, Android TV и в браузере. Множественная авторизация поддерживается на разных платформах одновременно. Сервис можно развернуть под смешанный парк устройств без установки отдельного клиента для каждой команды. На официальном сайте TrueConf отдельно вынесены приложения:
● для Windows, macOS и Linux
● Android и iOS/iPadOS
● Android TV
● браузерного подключения к конференциям
Интеграция с Active Directory и LDAP
Для корпоративного внедрения у TrueConf есть интеграция с Active Directory и LDAP. Сервер может синхронизировать учётные записи с корпоративным каталогом, а в документации отдельно указаны автоматическая авторизация, работа с AD FS и поддержка LDAP/LDAPS. Это упрощает вход в систему для сотрудников и снимает часть ручной работы у администраторов.
Нагрузка на сервер и сеть
Требования зависят от числа пользователей, формата конференций и качества видео. В официальной документации TrueConf есть подробные системные требования под разные сценарии. Компания рекомендует держать загрузку процессора сервера не выше 80%. Сетевую нагрузку также рекомендуется рассчитать заранее: у TrueConf есть отдельная таблица по каналам связи, и для максимальной производительности компания советует закладывать запас по полосе пропускания до 50%.
Стоимость и тарифные планы в 2026 году
TrueConf отличается широкой линейкой тарифов и лицензий для бизнеса и госсектора:
- TrueConf Server — базовый локальный продукт TrueConf со своим сервером, корпоративным мессенджером, видеоконференциями, отправкой файлов, записью встреч, планированием, AD/LDAP, SIP/H.323, API и работой внутри сети предприятия
- TrueConf Enterprise — версия для очень больших организаций с распределённой инфраструктурой. К возможностям тарифа Server здесь добавляются:
- резервирование узлов
- балансировка нагрузки
- катастрофоустойчивость
- единый каталог пользователей
- единая точка входа
- распределение лицензий
- мониторинг
- SSO, MFA, гостевые подключения и поддержка VDI
Тариф Enterprise может пригодиться, когда одного сервера уже мало и нужна отказоустойчивая система на много площадок или филиалов. Также тариф позволяет масштабировать инфраструктуру для подключения миллионов пользователей через объединение нескольких серверов в единую систему.
- TrueConf Online — облачная версия и сервис видеосвязи через интернет, который открывает большинство возможностей TrueConf без развёртывания на собственных мощностях. У тарифа три варианта: «Бесплатный», «Индивидуальный» и «Корпоративный». Как уточняет сам TrueConf, тариф Online создан скорее для частного использования и проведения небольших конференций, а для более серьёзных задач рекомендуется тариф TrueConf Server
Компания не указывает единую стоимость для большинства своих тарифов: на официальном сайте есть калькулятор для расчёта стоимости исходя из числа онлайн-пользователей и нужных опций.
Как получить тестовый доступ
Самый простой вариант — скачать TrueConf Server Free и получить регистрационный ключ. В базе знаний компания отдельно описывает этот сценарий как стартовый для развёртывания сервера.
Если нужен не базовый, а более показательный тест, TrueConf может бесплатно предоставить аккаунт на полнофункциональном демосервере. Это поможет быстро изучить возможности системы до покупки. Для получения доступа нужно обратиться к менеджерам TrueConf.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли использовать TrueConf бесплатно?
Да, у TrueConf есть бесплатная версия TrueConf Server Free. На официальном сайте она описана как бесплатный сервер ВКС и корпоративный мессенджер для команд ограниченного размера — до 300 пользователей. При этом бесплатная лицензия выдаётся на год с возможностью продления.
Работает ли TrueConf без интернета?
Да, если система развёрнута на собственном сервере компании. TrueConf пишет, что локальная установка внутри закрытого корпоративного контура может работать без интернета — по локальной сети. Это особенно полезно для бизнеса, госсектора, медицины и образования.
Как перенести базу из Skype или Zoom?
Инструмента для автоматического переноса истории чатов, записей конференций и списка контактов напрямую из Zoom или Skype в TrueConf не существует. Перенести данные можно путём экспорта из старых систем и импорта их в TrueConf или сохранения архива.
