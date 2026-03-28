TrueConf в 2026 году: полный обзор корпоративного мессенджера

TrueConf — российский корпоративный мессенджер и платформа для видеосвязи. Решение можно развернуть на своём сервере и встроить в существующую ИТ-инфраструктуру компании. Какие функции есть у сервиса, в чём его преимущества по сравнению с другими корпоративными мессенджерами и как его подключить — в обзоре Russian Business.

Коротко о корпоративном мессенджере

● Можно развернуть на своём сервере и держать данные внутри корпоративного контура

● В одном сервисе есть чаты, звонки, конференции и обмен файлами

● Есть интеграция с Active Directory и LDAP, поэтому TrueConf проще встроить в корпоративную инфраструктуру

● Доступна бесплатная версия для команд до 300 пользователей

Главные возможности TrueConf: что умеет корпоративная платформа

TrueConf — корпоративный мессенджер с видеозвонками, конференциями, чатами и обменом файлами. Сервис не предназначен для личной переписки, он рассчитан на рабочее общение внутри компаний и госструктур.

Видеосвязь и конференции

TrueConf позиционирует себя прежде всего как сервис для проведения рабочих звонков и конференций. По видеосвязи можно общаться один на один, проводить встречи с командой и подключать большое число участников к общим созвонам — в некоторых тарифах возможное количество участников видеоконференций доходит до 2 тыс. человек.

В TrueConf можно:

● планировать встречи заранее

● создавать постоянные виртуальные комнаты

● приглашать участников по ходу разговора

● управлять микрофонами и камерами

● записывать конференции

Отдельный плюс: платформа позволяет хранить записи и историю общения внутри системы. Это помогает, когда нужно вернуться к договорённостям после встречи, проверить детали обсуждения или поднять материалы с предыдущего созвона.

Мессенджер и чаты

TrueConf объединяет в одном сервисе личные сообщения, групповые чаты и каналы. Общаться можно не только отдельно в переписке, но и параллельно со звонками и конференциями. В групповых чатах есть опция назначать роли и использовать инструменты модерации.

Среди других инструментов:

● история сообщений

● синхронизация между устройствами

● статусы

● папки для чатов

● настройка уведомлений

● форматирование текста

● обмен файлами

Работа с файлами и интеграции

TrueConf позволяет обмениваться файлами прямо в чатах и во время встреч. Внутри системы также можно:

● показать экран

● запустить презентацию

● вывести изображение или видео

● подключиться к удалённому рабочему столу для совместной работы или поддержки (в некоторых сценариях)

TrueConf хорошо интегрируется в корпоративную инфраструктуру — как в существующую, так и в только создаваемую. Сервис поддерживает:

● Active Directory и LDAP для работы с учётными записями

● корпоративные календари

● почтовые клиенты и сервисы для планирования встреч

Безопасность данных

Для бизнеса и госструктур главный плюс TrueConf — возможность развернуть систему внутри закрытого контура, недоступного внешним пользователям. Переписка, файлы, звонки и записи остаются на серверах компании. Это важно для организаций, которым нужен контроль над хранением данных и доступом к ним. TrueConf Server поддерживает локальную, гибридную и облачную установку, а в локальном варианте может работать и без интернета — внутри закрытой сети.

Шифрование и протоколы

TrueConf шифрует не только служебные данные соединения, но и сам аудио- и видеопоток во время звонков и конференций. Сервис использует стандартные механизмы защиты трафика. В официальной документации перечислены используемые протоколы защиты:

● для WebRTC — DTLS и SRTP

● для SIP — SRTP для аудио- и видеопотоков и TLS для служебных данных соединения

● для H.323 — H.235

Отдельно на сайте сервиса упоминается собственный протокол с 256-битным шифрованием — это высший стандарт шифрования данных, при котором используется ключ длиной 256 бит для создания 2256 возможных комбинаций.

Сертификаты ФСТЭК и ФСБ

TrueConf Server можно развернуть в инфраструктуре, которая соответствует требованиям Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных». Решение также поддерживает работу в защищённом контуре и интеграцию со средствами криптографической защиты и другими компонентами, сертифицированными ФСБ и ФСТЭК. При этом набор таких механизмов зависит от версии продукта и схемы внедрения, поэтому требования по информационной безопасности лучше уточнять под конкретный проект.

Локальное решение для бизнеса: все данные на сервере организации

Локальная модель внедрения у TrueConf — не дополнительная опция, а один из базовых сценариев использования. Компания делает акцент на полном контроле над данными, локальном хранении, работе без интернета и интеграции с AD/LDAP в формате решения, готового к использованию. Для B2B и госсектора это один из ключевых аргументов: ИТ-служба сама управляет доступом, политикой безопасности и всей внутренней коммуникацией.

Технические требования и установка

Поддерживаемые ОС и устройства

TrueConf можно использовать на Windows, macOS и Linux, а также на Android, iOS/iPadOS, Android TV и в браузере. Множественная авторизация поддерживается на разных платформах одновременно. Сервис можно развернуть под смешанный парк устройств без установки отдельного клиента для каждой команды. На официальном сайте TrueConf отдельно вынесены приложения:

● для Windows, macOS и Linux

● Android и iOS/iPadOS

● Android TV

● браузерного подключения к конференциям

Интеграция с Active Directory и LDAP

Для корпоративного внедрения у TrueConf есть интеграция с Active Directory и LDAP. Сервер может синхронизировать учётные записи с корпоративным каталогом, а в документации отдельно указаны автоматическая авторизация, работа с AD FS и поддержка LDAP/LDAPS. Это упрощает вход в систему для сотрудников и снимает часть ручной работы у администраторов.

Нагрузка на сервер и сеть

Требования зависят от числа пользователей, формата конференций и качества видео. В официальной документации TrueConf есть подробные системные требования под разные сценарии. Компания рекомендует держать загрузку процессора сервера не выше 80%. Сетевую нагрузку также рекомендуется рассчитать заранее: у TrueConf есть отдельная таблица по каналам связи, и для максимальной производительности компания советует закладывать запас по полосе пропускания до 50%.

Стоимость и тарифные планы в 2026 году

TrueConf отличается широкой линейкой тарифов и лицензий для бизнеса и госсектора:

TrueConf Server — базовый локальный продукт TrueConf со своим сервером, корпоративным мессенджером, видеоконференциями, отправкой файлов, записью встреч, планированием, AD/LDAP, SIP/H.323, API и работой внутри сети предприятия

Тариф Enterprise может пригодиться, когда одного сервера уже мало и нужна отказоустойчивая система на много площадок или филиалов. Также тариф позволяет масштабировать инфраструктуру для подключения миллионов пользователей через объединение нескольких серверов в единую систему.

TrueConf Online — облачная версия и сервис видеосвязи через интернет, который открывает большинство возможностей TrueConf без развёртывания на собственных мощностях. У тарифа три варианта: «Бесплатный», «Индивидуальный» и «Корпоративный». Как уточняет сам TrueConf, тариф Online создан скорее для частного использования и проведения небольших конференций, а для более серьёзных задач рекомендуется тариф TrueConf Server

Компания не указывает единую стоимость для большинства своих тарифов: на официальном сайте есть калькулятор для расчёта стоимости исходя из числа онлайн-пользователей и нужных опций.

Как получить тестовый доступ

Самый простой вариант — скачать TrueConf Server Free и получить регистрационный ключ. В базе знаний компания отдельно описывает этот сценарий как стартовый для развёртывания сервера.

Если нужен не базовый, а более показательный тест, TrueConf может бесплатно предоставить аккаунт на полнофункциональном демосервере. Это поможет быстро изучить возможности системы до покупки. Для получения доступа нужно обратиться к менеджерам TrueConf.