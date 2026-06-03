В Санкт-Петербурге стартовал ПМЭФ–2026: форум посетят представители более 130 стран, в программе — более 150 сессий

В Санкт-Петербурге стартовал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026), который продлится с 3 по 6 июня. Организаторы ожидают, что за четыре дня форум посетят более 20 тысяч человек из более чем 100 стран, а в деловой программе примут участие представители крупнейших российских и международных компаний, главы государств, министры и руководители международных организаций. Одним из главных событий форума станет участие американской делегации — впервые с 2018 года.

Российские автопроизводители показали на ПМЭФ–2026 новые модели авто: среди них — флагманский кроссовер Volga K50 Также на форуме показали гоночные версии Lada Читайте также

Саудовская Аравия стала страной-гостем форума

Согласно программе, в этом году на ПМЭФ-2026 приедут делегации более чем из 130 стран и территорий, включая Китай, Бразилию, Узбекистан, Монголию, Лаос, Филиппины и КНДР.

Особый статус страны-гостя получила Саудовская Аравия — это связано со 100-летием дипломатических отношений между странами. В делегацию вошли около 200 представителей власти и бизнеса, включая министра энергетики принца Абдулазиза бен Сальмана и менеджмент нефтяной компании Saudi Aramco.

Американская делегация впервые приедет на ПМЭФ с 2018 года

Впервые с 2018 года на форум ожидается делегация США. Её возглавит руководитель комиссии администрации Соединённых Штатов по изящным искусствам Родни Кук. Он примет участие в сессии «Россия — США: диалог культуры».

На ПМЭФ-2026 обсудят ИИ, БРИКС и налоговые реформы

Деловая программа форума включает более 150 сессий по пяти тематическим направлениям. Участники обсудят инвестиции, трансформацию глобальных рынков, международное партнёрство, развитие БРИКС, меры поддержки бизнеса и изменения налоговой системы.

Отдельный блок посвятят технологиям — искусственному интеллекту, микроэлектронике, цифровому суверенитету, кибербезопасности и новым материалам. Wildberries может запустить собственный мессенджер — сейчас сервис тестируют сотрудники компании Читать

Владимир Путин выступит на пленарной сессии 5 июня

Центральным событием форума станет пленарное заседание 5 июня, на котором выступит президент Владимир Путин. На сессии также будут присутствовать президент Танзании Самия Сулуху Хассан, вице-председатель КНР Хань Чжэн и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

4 июня Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев в режиме видеоконференции дадут старт строительству первого энергоблока интегрированной АЭС в Узбекистане.

На площадке форума соберутся крупнейшие компании России

Бизнес-делегации ПМЭФ представят ВЭБ.РФ, Сбербанк, «Газпром», ВТБ, «НОВАТЭК», VK, Ozon, Wildberries, HeadHunter, «Лаборатория Касперского», «Северсталь», УГМК и другие компании.

Форум традиционно проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Площадка включает три выставочных павильона, 68 залов для деловой программы, бизнес-центр, рестораны и сервисные помещения. Общая вместимость комплекса достигает 30 тысяч человек.