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Российские автопроизводители показали на ПМЭФ–2026 новые модели авто: среди них — флагманский кроссовер Volga K50

Также на форуме показали новый кроссовер Jeland J6 и гоночные версии Lada
03 июня 2026, 14:00
Автомобиль Volga K50
Россия

На ПМЭФ–2026 российские автопроизводители показали сразу несколько новых моделей — от люксового Aurus Senat до гоночных версий Lada. Холдинг «АГР» впервые представил кроссовер Jeland J6, производство которого планируют запустить на бывшем заводе General Motors и Toyota в Шушарах уже во втором квартале 2026 года. В свою очередь Volga объявила о старте продаж флагмана SUV K50 уже в июне.

Jeland J6 будут выпускать на бывшем заводе Toyota

Холдинг «АГР» впервые представил на ПМЭФ кроссовер Jeland J6. Выпуск модели планируют организовать совместно с компанией Defetoo на бывшем заводе General Motors и Toyota в Шушарах.

  • Jeland J6 будет доступен в комплектациях «Актив», «Комфорт» и «Престиж».
  • Все версии оснащаются 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 147 л. с., шестиступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом.
Jeland J6
Официальный сайт Jeland

Старт производства и продаж намечен на второй квартал 2026 года. Стоимость автомобиля составит от 2,29 млн до 2,65 млн рублей в зависимости от комплектации.

Новый российский бренд Jeland разработан в рамках партнёрства холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo. «АГР Холдинг» (AGR Automotive Group) — один из крупнейших российских автомобильных холдингов. Компания управляет несколькими бывшими заводами иностранных автоконцернов, включая площадки Hyundai в Санкт-Петербурге, Volkswagen в Калуге и General Motors в Шушарах.

Aurus показал на ПМЭФ–2026 обновлённый Senat

На ПМЭФ также представили обновлённые Aurus Senat и Aurus Senat Long.

Aurus Senat
Донат Сорокин/ТАСС

Как пишет ТАСС, в Aurus Senat полностью обновили переднюю и заднюю оптику, решётку радиатора, дизайн дисков и расширили цветовую палитру. В версии Senat Long изменилась архитектура интерьера, появились новые сиденья и обновлённая мультимедийная система.

«Автоваз» представил на форуме гоночные Lada

«Автоваз» привёз на форум гоночные версии Lada Vesta и Iskra — модели получили названия Vesta TCR и Iskra Cup.

Lada Vesta TCR — профессиональный гоночный автомобиль для кольцевых соревнований класса Touring. Модель разработана подразделением Lada Sport, оснащается двигателем мощностью до 340 л. с. и шестиступенчатой секвентальной коробкой передач.

Lada Vesta TCR
Диана Загртдинова/ТАСС

Lada Iskra Cup также создана для автоспорта. Автомобиль подготовлен для участия в кольцевых гонках и получил усиленную подвеску, каркас безопасности и спортивную конфигурацию салона.

Lada Iskra Cup
Диана Загртдинова/ТАСС

Кроме того, компания показала кроссовер Lada Azimut в новом цвете морской волны под названием «Серенада». «Автоваз» ранее позиционировал его как модель для семейных поездок и повседневной эксплуатации.

Lada Azimut
Диана Загртдинова/ТАСС

Volga впервые представила флагманский кроссовер K50

Российский автопроизводитель Volga впервые показал на ПМЭФ флагманский кроссовер K50.

Volga K50
Официальный сайт Volga

Автомобиль относится к классу SUV D (сегмент среднеразмерных кроссоверов) и оснащён двухлитровым турбомотором мощностью 238 л. с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Старт продаж модели ожидается уже в июне.

Контекст

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема ПМЭФ-2026 — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

В программу форума вошли Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодёжный форум «День будущего» и форум «Лекарственная безопасность». Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс.

Авторы
Анастасия Москаль
Анастасия Москаль
Редактор новостей
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