Volga возвращается на рынок авто: кроссовер K50 выйдет уже летом 2026 года — модель станет флагманом новой линейки

Марка Volga выведет на рынок свой новый автомобиль — кроссовер K50, сообщает компания. Автомобиль станет флагманом новой линейки и будет производиться в Нижнем Новгороде. Запуск производства запланирован на второй квартал 2026 года.

Производство автомобилей «Волга» было прекращено в 2008 году

Автомобили «Волга» выпускались на Горьковском автомобильном заводе в Нижнем Новгороде. Первая модель — ГАЗ-21 — вышла в серийное производство в 1957 году и стала преемником «Победы», быстро завоевав популярность.

Позже линейка развивалась: в 1980-х ГАЗ-24 сменила ГАЗ-3102, а в 1992 году появилась её массовая версия — ГАЗ-31029. Производство классических автомобилей «Волга» было остановлено в 2008 году на фоне снижения спроса и экономического кризиса. Последней моделью стала Volga Siber — адаптированная версия Chrysler Sebring, выпускавшаяся с 2008 по 2010 год.

В 2023 году стало известно, что бренд Volga будет возрождён

В декабре 2023 года власти подтвердили, что ГАЗ ведёт переговоры с китайскими партнёрами о возрождении бренда Volga. В середине 2024 года планы по запуску автомобилей подтвердили, а на выставке ЦИПР-2024 в Нижнем Новгороде впервые представили новую линейку, которую будут выпускать на площадке нижегородского автокластера.

Изначально старт производства планировался на 2024 год с переходом к полному циклу в 2025-м и выходом на полную мощность. Однако в начале 2026 года сроки скорректировали: запуск производства под брендом Volga перенесли на второй квартал.

Новая Volga подойдёт для дальних поездок

Новая модель K50 на платформе класса D будет относиться к сегменту среднеразмерных кроссоверов. У такого транспорта больше салон, выше уровень комфорта, а также он лучше подходит для дальних поездок. Длина автомобиля составляет 4,77 м, ширина — 1,89 м.

Заявленная мощность двигателя достигает 238 лошадиных сил.

На производстве работают более 100 роботов

Сборка автомобилей организована на современном производстве в Нижнем Новгороде. В ключевых процессах задействовано более 100 промышленных роботов — они используются на этапах сварки и окраски.

Производственная линия включает автоматизированные сборочные участки и систему многоуровневого контроля качества.

Volga будет производиться на базе предприятия Volkswagen и Skoda

Проект реализуется на базе предприятия, где ранее «Группа ГАЗ» выпускала автомобили совместно с Volkswagen Group и Skoda. Текущие мощности площадки позволяют производить до 110 тыс. автомобилей ежегодно.

Volga начинает развитие бренда с кроссовера K50 и использует уже готовую промышленную базу с высокой степенью автоматизации. Запуск продаж летом 2026 года станет отправной точкой для выхода марки на рынок.

Контекст

Цены на автомобили в России достигли исторических максимумов: в октябре 2025 года средняя стоимость новой машины составила 3,43 млн рублей, с пробегом — 1,23 млн рублей. Новые автомобили подорожали на 8% за год, при этом за 10 месяцев средняя цена достигла 3,23 млн рублей (+4% год к году). В то же время данные Авито Авто показывают более сдержанную динамику: за январь–октябрь 2025 года средняя цена новых авто составила 3,65 млн рублей, а в октябре снизилась до 3,33 млн рублей (–10% год к году).

С 1 марта 2026 года в России вступил в силу закон о локализации автомобилей: в таксопарках можно работать только на транспорте с высокой долей локализации. В список уже вошли более 20 моделей российских брендов.

После выпуска первой модели Volga может также войти в список разрешенных автомобилей для работы в такси.