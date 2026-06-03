В Минфине подтвердили планы по поэтапному повышению НДС на зарубежные товары: с 5% в 2027 году до 20% — к 2030-му

Минфин России на ПМЭФ-2026 подтвердил планы по поэтапному повышению НДС для трансграничной онлайн-торговли, пишет «Интерфакс». Ведомство предлагает увеличивать ставку постепенно, с 5% в 2027 году до 20% — в 2030-м. При этом в правительстве обсуждают и более радикальный сценарий: Минпромторг предлагает повысить НДС сразу на 22% с 2027 года. Участники рынка предупреждают, что резкое повышение налога может привести к росту цен на зарубежные товары на 8–25%.

Минфин выступает за постепенное повышение НДС

Заместитель министра финансов Алексей Сазанов на ПМЭФ-2026 заявил, что Минфин уже направил свою позицию в правительство и она остаётся неизменной. Речь идёт о поэтапном введении НДС для товаров из стран вне ЕАЭС.

Документ Минфина предусматривает следующую шкалу:

5% в 2027 году;

10% в 2028 году;

15% в 2029 году;

20% в 2030 году.

АКОРТ потребовала ускорить введение налога

При этом у правительства есть и более жёсткий сценарий повышения налога. Минпромторг и Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) выступают за единовременное введение НДС по ставке 22% уже с 1 января 2027 года.

В АКОРТ считают, что действующие условия создают неравную конкуренцию между российскими и зарубежными продавцами.

Сейчас иностранные товары, приобретаемые через маркетплейсы, не облагаются НДС, тогда как российские компании платят налог в полном объёме.

Кроме того, зарубежные продавцы не несут расходы на маркировку, сертификацию, экологические сборы и соблюдение требований защиты прав потребителей.

По данным организации, в 2025 году объём трансграничной онлайн-торговли вырос более чем на 60% и достиг 440 млрд рублей. Введение НДС в 22%, по оценке АКОРТ, может принести бюджету около 100 млрд рублей дополнительных поступлений.

Wildberries и Ozon выступили против резкого повышения НДС

Крупные игроки рынка поддерживают идею выравнивания условий для российских и зарубежных продавцов, но предлагают вводить налог постепенно.

В Wildberries считают, что поэтапное повышение позволит иностранным продавцам адаптироваться и избежать резкого ухода с российского рынка. В Ozon заявили, что трансграничные покупки занимают лишь 3–4% рынка, а одномоментное введение НДС снизит доступность зарубежных товаров для покупателей.

Рынок опасается роста цен до 25%

По оценкам участников рынка, резкое повышение НДС может привести:

к росту цен на широкий ассортимент товаров;

к сокращению трансграничных заказов;

к снижению общего оборота e-commerce.

Участники рынка также предупреждают, что при таком сценарии бюджет может получить меньше поступлений от НДС, чем ожидается. В АКОРТ, напротив, считают, что постепенное введение налога приведёт к многолетнему недополучению налогов, снижению заказов у российских производителей и сохранению ценового преимущества зарубежных товаров.







