Селлеры выступили против резкого введения НДС на зарубежные товары — цены на маркетплейсах вырастут так же быстро

Ассоциация представителей электронной торговли (АПЭТ) обратилась к главе правительства Михаилу Мишустину с инициативой увеличивать НДС на импортные товары постепенно, сообщает «Коммерсант». Участники рынка прогнозируют, что единовременное повышение ставки до 22% приведёт к резкому скачку стоимости товаров из-за рубежа и сокращению их ассортимента. По оценкам экспертов, цена импортных товаров может подняться на 15–25%.

Представители торговли предупредили о риске потерять контроль над трансграничным товарооборотом

Авторы обращения в письме к Михаилу Мишустину указывают, что одномоментное установление ставки НДС в 22% резко повысит стоимость импортной продукции. Тогда продавцы могут перейти с официальных онлайн-платформ для закупок к байерам, живущим за рубежом. В таком случае отследить сделки и взыскать НДС будет сложнее, и государство рискует потерять долю поступлений в бюджет.

Кроме того, единовременное увеличение налога может также подтолкнуть китайские бренды к регистрации юридический лиц в РФ. Тогда селлеры перейдут на российские склады и, сократив сроки доставки до двух-трёх дней, станут прямыми конкурентами российских производителей, отмечает президент АПЭТ Алексей Москаленко.

Китайский импорт уже стал ключевым фактором расширения онлайн-площадок в 2025–2026 годах. По оценке основателя агентства «Шольчев» Евгения Шольчева, число иностранных продавцов на Wildberries и Ozon за год выросло почти вдвое, а число заграничных заказов на всех маркетплейсах увеличилось на 30%.

Ведомства не могут согласовать ставку и сроки

Обсуждение введения НДС на трансграничную торговлю началось в 2025 году с проекта поправок Минфина к Налоговому кодексу. Однако подходы ведомств к реформе разошлись.

Минфин предлагает вводить налог постепенно: с 5% в 2027 году с последующим повышением до 20%, а затем — до 22%. Минпромторг, напротив, выступает за разовое повышение ставки до 22% уже с 2027 года.

Маркетплейсы предлагают плавный переход на НДС — но ритейлеры против

Крупные маркетплейсы выступают за постепенное увеличение налога. Так, Ozon в комментарии для «Ъ» отметил, что поэтапный подход к увеличению ставок позволит и отечественному, и зарубежному бизнесу адаптироваться к НДС размеренно.

В то же время Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) одобрила предложение Минпромторга и предложила ускорить взимание НДС с зарубежной продукции, продаваемой на маркетплейсах. По данным АКОРТ, введение ставки в 22% может принести государственному бюджету около 100 млрд рублей.

Контекст

Пока правительство ввело трёхмесячную отсрочку по уплате НДС для импортёров, которые работают на общей системе налогообложения. Эксперимент продлится до 30 июня 2027 года.

Отсрочка распространяется исключительно на товары из стран, не входящих в Евразийский экономический союз.