Число самозанятых подростков в России составило 608 тыс. — за год их количество выросло на 70%

Число индивидуальных предпринимателей до 25 лет в России достигло рекордных 270 тыс. человек — за год показатель вырос на 16%, сообщили «Известиям» в Корпорации МСП. Молодёжь всё чаще выбирает собственный бизнес из-за низких стартовых зарплат в найме и возможности развивать собственные проекты, объяснили эксперты.

Почти половина несовершеннолетних ИП работают в торговле

В России зарегистрировано более 3,5 тыс. индивидуальных предпринимателей младше 18 лет. Число несовершеннолетних самозанятых при этом выросло почти в два раза — с 356 тыс. до 608 тыс. человек. Самозанятость выбирают чаще, потому что открыть ИП до 18 лет сложнее.

Большинство несовершеннолетних бизнесменов — 43% — занято в торговле, причём более половины из них продают товары через маркетплейсы, отмечает гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. ИП до 18 лет также работают в следующих сферах:

IT;

общепит;

гостиничный бизнес;

научная деятельность.

У предпринимателей 18–25 лет структура бизнеса разнообразнее, указывает доцент кафедры экономики и финансов общественного сектора Президентской академии Даниил Гоненко. Помимо торговли молодёжь активно запускает проекты в технологиях, туризме, образовании и креативных индустриях.

Молодёжь открывает бизнес из-за низких стартовых зарплат в найме

Доцент Президентской академии Даниил Гоненко связывает рост молодёжного предпринимательства с адаптацией нового поколения к цифровой среде. Молодые люди привыкли к онлайн-торговле, безналичной оплате и платформенной занятости. К тому же цифровизация сделала регистрацию бизнеса максимально простой — оформить статус ИП или самозанятого можно удалённо за несколько минут.



Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отмечает, что для части молодых людей собственное дело становится альтернативой низким стартовым зарплатам, для других — способом реализовать собственные проекты.

При этом гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич указывает, что несовершеннолетние нередко закрывают бизнес уже в первые месяцы из-за нехватки опыта.

Массовый уход молодёжи в микробизнес усиливает кадровый дефицит в промышленности и ритейле

Для молодых предпринимателей действует несколько программ господдержки. ИП и компании, в которых доля владельца в возрасте от 14 до 25 лет составляет не менее 50%, могут получить гранты Минэка от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, в Арктической зоне — до 1 млн. Кроме того, доступны кредиты по сниженной ставке, региональные субсидии и акселерационные программы, отметила управляющий партнер агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

Однако массовый уход молодёжи в микробизнес усиливает кадровый дефицит в традиционных отраслях. Промышленность, ритейл и сфера услуг испытывают нехватку сотрудников на рядовых позициях, указывает экономист Ольга Гогаладзе.

Контекст

За 2025 год в России появилось 874 тыс. новых предпринимателей, причём 84% из них оформились как ИП. К концу 2025 года в России насчитывалось 15,2 млн самозанятых — на 25% больше, чем годом ранее. ФНС прогнозирует, что к 2028 году их число достигнет 18 млн человек. По итогам 2025 года самозанятые в России заработали чуть более 3 трлн рублей — на 38,6% больше, чем в 2024 году.

Поступления от самозанятых в бюджет Москвы за первые три месяца 2026 года превысили 5 млрд рублей, увеличившись на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего с момента запуска формата самозанятые перечислили в бюджет столицы около 65 млрд рублей. На конец апреля в Москве насчитывалось почти 2,34 млн плательщиков налога на профессиональный доход — это 14% от общероссийского показателя.