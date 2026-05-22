Количество товаров на Wildberries растёт быстрее спроса — доля селлеров с продажами упала с 20% до 14% за год

На Wildberries выросло общее количество товаров и продавцов — число карточек в топ-500 ниш за год увеличилось с 94,2 млн до 198,3 млн, поделились с Russian Business аналитики MPSTATS. При этом количество карточек с реальными заказами сократилось — с 2,19 млн до 2,09 млн. В результате доля селлеров с продажами в типичной нише за год снизилась с 20% до 14%, а в 200 категориях заказы получают менее 10% продавцов.

Новых товаров стало почти втрое больше — 19,9 млн

С 1 апреля 2025 года по 1 апреля 2026 года число новых карточек товаров в топ-500 нишах Wildberries увеличилось с 7 млн до 19,9 млн — рост составил 185%. Ассортимент расширяется быстрее, чем растет спрос, указывают аналитики.

В типичной категории*Усреднённая категория товаров на Wildberries, рассчитанная по медиане среди 500 крупнейших ниш (из топа-500 ниш) продажи теперь получает гораздо меньшая часть товаров и продавцов, чем год назад. Если раньше заказ был примерно у 6 из 100 карточек, то теперь — только у 2–3, а среди продавцов продажи в день анализа были лишь у каждого седьмого вместо каждого пятого. Число карточек, по которым был хотя бы один заказ, сократилось на 4,7% — с 2,19 млн до 2,09 млн.

Количество категорий, где продажи получили менее 10% продавцов, за год выросло почти в четыре раза — с 51 до 200.

Ассортимент маркетплейса увеличивается, а количество карточек, привлекающих покупателей сделать заказ, сокращается, констатируют MPSTATS. Конкуренция за покупателя обостряется, и пробиться к нему становится всё сложнее.

В Wildberries заявили, что исследование не отражает реальную картину продаж

В Wildberries не согласны с выводами исследования, пишет Forbes. В пресс-службе маркетплейса заявили, что ограниченная выборка категорий не отражает реальной картины бизнесов селлеров. Делать выводы о результатах десятков тысяч продавцов на основании динамики отдельных карточек товаров некорректно, подчеркнули в компании.

В РВБ добавили, что платформа остаётся одним из крупнейших каналов роста для малого и среднего предпринимательства. По данным маркетплейса, уже через год работы на Wildberries каждый десятый продавец выходит на доход свыше 1 млн рублей.

Контекст

Российские маркетплейсы впервые с 2023 года столкнулись с сокращением числа активных продавцов, сообщает Forbes. В 2025 году количество селлеров на площадках уменьшилось на 5,75% по сравнению с предыдущим годом. Для сравнения: в 2023 году прирост составлял 44,15%, а в 2024-м — 18,75%.

При этом медианная выручка на одного продавца в прошлом году достигла рекордных 574 500 рублей. Аналитики Forbes связывают это с естественным отсевом: мелкие игроки покидают площадки, а у крупных показатели растут.