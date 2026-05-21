Спрос на кредиты от МСП вырос в три раза в 2026 году: средняя сумма заявки опустилась до минимума — 1,59 млн ₽

В первом квартале 2026 года спрос бизнеса на банковские кредиты вырос более чем втрое год к году. Как сообщили аналитики Банки.ру, доля кредитов в онлайн-заявках на финансирование впервые обогнала займы МФО и других организаций — 53% против 35%. Одновременно средняя сумма запрашиваемого кредита упала до минимума за весь период наблюдений — 1,59 млн рублей, а сроки кредитования выросли более чем в два раза.

Бизнес переключился с заёмов на банковское кредитование

В начале 2025 года структура онлайн-спроса на финансирование выглядела иначе: на займы приходилось 46% заявок, а на банковские кредиты — 34%. К первому кварталу 2026 года ситуация изменилась. Доля кредитов выросла до 53% онлайн-запросов, а доля займов снизилась до 35%.

Аналитики Банки.ру поясняют, что предпринимателям всё чаще требуются не разовые небольшие суммы для покрытия кассовых разрывов, а системное финансирование для обеспечения повседневной деятельности. При высоких процентных ставках бизнес стремится заранее зафиксировать расходы по кредитам и распределить платежи на более долгий срок.

Банки стали чаще отказывать бизнесу в кредитах

Интерес к займам также продолжил расти — примерно на 50% год к году. Однако аналитики Банки.ру уточняют, что во многом это связано с эффектом низкой базы начала 2025 года.

Эксперты также отмечают, что рост числа заявок на кредиты не означает автоматического увеличения выдач. Наоборот, разрыв между онлайн-запросами и фактическими одобрениями становится заметнее: банки внимательнее оценивают заёмщиков, а бизнесу приходится точнее подбирать условия под свой профиль.

Запрашиваемая сумма кредита снизилась до минимальных значений

Средняя запрошенная сумма по кредитам для бизнеса в течение 2025 года сначала росла — с 1,79 млн до 2,48 млн рублей ко второму кварталу. Затем показатель начал снижаться и к первому кварталу 2026 года опустился до 1,59 млн рублей — это минимальный уровень за весь рассматриваемый период.

В Банки.ру отмечают, что в условиях удорожания кредитов компании чаще занимают деньги не на развитие, а на текущие задачи:

закупки;

расчёты с поставщиками;

пополнение оборотных средств.

Период кредитования увеличился вдвое

Срок кредитования в 2026 году существенно вырос. Если в начале 2025 года он составлял 17 месяцев, то к концу года увеличился до 47 месяцев. В первом квартале 2026 года показатель скорректировался до 39,5 месяца, но всё равно остался более чем вдвое выше уровня начала 2025 года.

По оценкам экспертов Банки.ру, подобная динамика типична для периодов высоких процентных ставок: предприниматели стремятся сократить ежемесячную нагрузку по обслуживанию долга за счёт увеличения периода заимствования.

Розничная торговля формирует четверть всего спроса

Чаще всего финансирование искали компании из сферы торговли — на них пришлось 25,1% всех запросов.

В топ отраслей по числу запросов также вошли:

транспорт — 8,5%;

строительные работы — 6,4%;

складирование — 5,8%.

Среди конкретных направлений бизнеса наибольший интерес к финансовым продуктам проявили представители интернет-торговли, грузоперевозок и строительства зданий.