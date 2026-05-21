Власти перенесли введение платы за VPN-трафик до осени: операторы не успевают подготовить программное обеспечение

Российские власти решили отложить введение дополнительной платы за мобильный международный трафик свыше 15 Гб в месяц, сообщает РБК. По данным источников издания на телеком-рынке, полноценный запуск возможен не раньше осени 2026-го. Ранее обсуждалось, что механизм может заработать уже с 1 июня.

Запуск перенесли из-за технической сложности системы

По словам источников РБК, сейчас обсуждаются два сценария: перенос запуска на осень. Главная причина отсрочки — неподготовленность инфраструктуры операторов. Для запуска новой схемы им придётся изменить биллинговые системы, обновить условия тарифов и внедрить механизм определения международного трафика.

Ранее планировалось, что оплачивать пользование VPN-сервисами пользователи начнут с 1 июня. Однако уведомлять пользователей об изменении тарификации компании обязаны минимум за десять дней.

VPN-трафик оказалось сложно отделить от обычного интернета

Аналитики отмечают, что у операторов пока нет единой методики подсчёта международного трафика.

Независимый эксперт телеком-рынка Алексей Учакин пояснил РБК, что остаётся множество спорных ситуаций: например, как учитывать трафик Google, который проходит через российские серверы, считать ли международными корпоративные VPN или как классифицировать зарубежные сайты, работающие через локальные сервера.

По его оценке, на полноценную реализацию механизма отслеживания иностранного трафика потребуется не меньше трёх–четырёх месяцев.

По словам других экспертов РБК, каждый оператор будет внедрять собственную схему учёта, а слишком жёсткие ограничения могут привести к потере абонентов.

Операторы уже начали ограничивать VPN-функции

Некоторые телеком-компании уже меняют условия работы с VPN-трафиком.

Например, МегаФон предупреждает пользователей, что при включённом VPN безлимитный доступ к отдельным зарубежным сервисам больше не действует, а трафик расходуется из стандартного интернет-пакета.

T2 перестал подключать новых пользователей к услуге «Технический безлимит», позволявшей не учитывать VPN-трафик в рамках пакета. Для действующих клиентов опция продолжает работать под новым названием — «Технический пакет».

Контекст

Активное ужесточение политики в отношении VPN-сервисов началось ещё весной 2026 года. В конце марта глава Минцифры Максут Шадаев на встрече с операторами и цифровыми платформами предложил ограничить использование VPN экономическими методами — через дополнительную тарификацию международного трафика.

Одновременно крупнейшие операторы убрали возможность пополнения Apple ID с мобильного счёта, а владельцы зарубежных каналов связи договорились временно не расширять ёмкость каналов в сторону Европы.

С апреля российские сервисы начали постепенно ограничивать доступ пользователям с включёнными VPN: подобные меры ввели Госуслуги, Max, Ozon, Wildberries и ряд онлайн-кинотеатров.