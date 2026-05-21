Wildberries запустит в приложении покупку ЦФА для массовых пользователей: минимальная сумма инвестиций — 10 тыс ₽

Wildberries планирует запустить в своём мобильном приложении витрину для покупки цифровых финансовых активов (ЦФА) уже летом 2026 года, сообщил председатель правления WB Банка и глава финтеха RWB Георгий Горшков на конференции Ассоциации банков России. Сервис сделает инвестиции доступными для массового пользователя: минимальная сумма вложений составит 10 тыс. рублей. Ранее группа RWB разместила крупнейший среди корпоративных эмитентов выпуск ЦФА на 16 млрд рублей.

В приложении разместят ЦФА RWB и других компаний

По словам председателя правления WB Банка и главы финтеха RWB Георгия Горшкова, приобрести ЦФА сможет практически любой покупатель маркетплейса. Для этого нужно будет пройти регистрацию в приложении, ознакомиться с условиями выпуска и совершить покупку.

На первом этапе для покупки будут доступны ЦФА самой группы RWB. Затем витрину расширят активами других эмитентов.

Рекордный выпуск ЦФА Wildberries & Russ составил 16 млрд рублей

Wildberries & Russ 20 мая разместила на платформе Т-банка «Атомайз» долговые ЦФА для квалифицированных инвесторов на общую сумму более 16 млрд рублей, сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя Т-банка. Выпуск стал крупнейшим по объёму размещением среди корпоративных эмитентов, отметил в комментарии для издания руководитель отдела долговых рынков РФ, СНГ и Китая Cbonds Александр Бударин. По его словам, размещение Wildberries отличается тем, что компания не входит в экосистему оператора платформы и ориентировано на инвесторов-физических лиц.

Выпуск ЦФА проходил в два этапа. С 7 по 8 мая объём привлечённых средств составил 11,7 млрд рублей, с 12 по 15 мая — 4,3 млрд рублей. Активы выпустила компания ООО «ВБ инвест», входящая в группу RWB. Приобрести ЦФА могли клиенты T-Private через приложение «Т-инвестиции».

В начале мая RWB разместила дебютный выпуск ЦФА на платформе «ЦФА хаб» объёмом 1 млрд рублей. Банк «Синара» выступил якорным инвестором. Полученные средства направят на развитие бизнеса компании на Дальнем Востоке и в Сибири.

Контекст

По данным Банка России на начало 2026 года, совокупный объём выпущенных цифровых финансовых активов составил 690 млрд рублей, увеличившись за год на 150%. Несмотря на рост, рынок остается небольшим по сравнению с рынком корпоративных облигаций, объем которого достиг 33,5 трлн рублей. Основными эмитентами выступают преимущественно банки, которые используют ЦФА для привлечения сверхкраткосрочного финансирования — на срок до месяца.

Ранее крупнейшим выпуском среди корпоративных эмитентов считались ЦФА РЖД на 15 млрд рублей. Компания разместила активы летом 2023 года на платформе «Мастерчейн».