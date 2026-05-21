В Москве растёт спрос на бизнес-центры со спортивными объектами: в офисах появляются футбольные поля и падел-корты

В Москве начала формироваться новая категория бизнес-центров, где спортивная инфраструктура занимает более 7% арендопригодной площади, сообщают в совместном исследовании консалтинговой компании CMWP и застройщика Level Group. Девелоперы всё чаще включают в проекты полноценные спорткластеры — с падел-кортами, футбольными полями, бассейнами и термальными зонами. На фоне конкуренции за арендаторов и сотрудников компании всё чаще рассматривают наличие спортивной инфраструктуры как важный критерий выбора офиса.

В офисах появились футбольные поля и термальные комплексы

По данным CMWP и Level Group, в большинстве московских бизнес-центров спортивная инфраструктура занимает от 1% до 7% арендопригодной площади. Однако в крупных многофункциональных комплексах доля спортивных объектов уже превышает 7%.

Эксперты выделяют три основных формата спортивной инфраструктуры в офисной недвижимости:

1–3% площади — минимальный формат с фитнес-студиями, йогой, пилатесом и небольшими спортзалами,

3–7% площади — полноценные фитнес-клубы с групповыми программами, зонами восстановления и бассейнами,

более 7% площади — спортивные кластеры с многофункциональными залами, падел-центрами, сквош-кортами, футбольными полями и термальными зонами.

Для подобных объектов требуются потолки высотой до 8–9 метров, поэтому спортивные зоны часто выносят в отдельные корпуса.

Девелоперы используют спорт как инструмент конкуренции за арендаторов

В CMWP сообщили, что спорт-зоны в составе бизнес-центров редко становится единственным фактором выбора объекта, однако при высокой конкуренции превращается в важное преимущество.

Спортивная инфраструктура также помогает привлекать внешний трафик в радиусе 15–20 минут транспортной доступности, поддерживать загрузку кафе, ресторанов и торговых площадок внутри комплекса.

Директор по коммерческой недвижимости Level Group Александра Захарова подчеркнула, что для компаний, конкурирующих за сотрудников, наличие качественной спортивной инфраструктуры становится базовым требованием к офису.

«В современных МФК [многофункциональных комплексах] класса А спортивная функция становится равноправным партнёром офисной составляющей, а не сервисным довеском. Наличие таких опций, как сквош-корты или футбольные поля в составе комплекса, — это уже инструмент повышения жизнеспособности всей инфраструктуры объекта», — заявила Александра Захарова, директор по коммерческой недвижимости Level Group.

В Москве ожидают рост числа mixed-use проектов со спортивными комплексами

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы в Москве увеличится количество офисных комплексов, где спортивная инфраструктура будет выделяться в отдельный функциональный блок.

По оценке участников рынка, сейчас постепенно формируется новый стандарт офисной недвижимости, в котором спорт становится частью рабочей среды, а не дополнительным сервисом.