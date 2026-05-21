Российский рынок медтеха вырос на 21,4% в 2025 году — совокупная выручка компаний достигла 60 млрд ₽

Совокупная выручка 70 крупнейших российских компаний в сфере медицинских технологий по итогам 2025 года достигла 60,6 млрд рублей. Это на 21,4% превышает показатель предыдущего года, такими данными поделилось с Russian Business агентство Smart Ranking. Наиболее динамично рос сегмент медицинских устройств, исследований, телемедицины и разработки ПО.

Сегмент медицинских устройств вырос на 38,1%

Наиболее динамичным в 2025 году оказался сегмент медицинских устройств, прибавивший 38,1%, говорится в исследовании Smart Ranking. Среди производителей выделилась компания STEPLIFE с ростом выручки на 100,9% — до 918,4 млн рублей. В 2025 году компания выпустила несколько новых протезов: каждая модель была продана в количестве более 500 штук, а общая реализация продукции выросла на 362,7% по сравнению с 2024 годом.

Медицинские исследования также продемонстрировали уверенный рост — 22%. Телемедицинские сервисы и разработки программного обеспечения немного отстают: их показатели составили 17,6% и 16,3% соответственно.

Сегмент онлайн-обучения медицинских работников завершил год с ростом всего 6,8%. Среди причин такой скромной динамики Smart Ranking называет «значительные изменения со стороны регуляторики».

С 1 марта 2026 года в России вступил в силу запрет на полностью дистанционное обучение для медиков и фармацевтов. Большинство программ повышения квалификации и профпереподготовки вернулись в офлайн, а образовательные организации до сентября 2026-го должны будут подтвердить соответствие новым требованиям Росздравнадзора.

Оказание медицинских услуг на расстоянии — телемедицина — остаётся главным коммерческим драйвером рынка: общая выручка сегмента достигла 21 млрд рублей. Teлeмедицинский сервис «Просебя» признан лидером по динамике роста: его выручка подскочила на 627% — с 11,1 до 80,7 млн рублей, сообщает Smart Ranking.

Рейтинг крупнейших компаний не менялся весь год

По данным Smart Ranking, топ крупнейших игроков российского медтеха остаётся неизменным третий год подряд:

«СберЗдоровье» (телемедицина) — прибыль выросла до 13,4 млрд рублей (+26,3%);

«Моторика» (производство бионических протезов), — 7,1 млрд рублей (+69,6%);

«Цифромед» (разработка ПО, входит в цифровой кластер «Медицина» «Ростелекома») — 3,2 млрд рублей (+36,9%).

Количество записей на лабораторные анализы через сервис «СберЗдоровье» выросло в три раза, также в три раза увеличилось число онлайн-консультаций, которые входят в пакет сдачи анализов для обсуждения результатов с врачом, рассказал агентству Smart Ranking генеральный директор «СберЗдоровья» Денис Швецов.

Рынок переходит к кастомизированным решениям и ИИ-агентам

Искусственный интеллект становится обязательным продуктом в портфеле медицинских компаний, заявил Smart Ranking генеральный директор «СберМедИИ» Дмитрий Домарев. По его словам, новые ИИ-агенты под запрос клиента появляются практически ежемесячно. В 2026 году заказчикам станет доступна мультиагентная система для врача и пациента — единый интерфейс, в котором несколько ИИ-агентов одновременно помогают ставить диагнозы, проверять документы, отслеживать показатели здоровья и записываться на приём.

В компании по разработке медицинского ПО «СП.АРМ» рассказали, что заключать контракты стало труднее: заказчики теперь требуют детальный аудит того, как медтех-решение изменит показатели работы их клиник.

Медтех-компании адаптируются к работе в нестабильных условиях

Российский медтех продолжает работать в условиях внешних ограничений, что влияет на приоритеты развития. Создаются новые производственные цепочки и партнёрства, не зависящие от иностранных поставщиков. Эксперт Smart Ranking назвал текущую ситуацию одновременно вызовом и зоной роста: компаниям приходится пересобирать бизнес-процессы и обучать ИИ-модели на внутренних данных.

Помимо рыночных факторов, на стратегическое планирование влияет изменчивость регуляторной среды. Поправки, внесённые в конце 2025 года в законодательство об инновационных научно-технологических центрах (ИНТЦ), поставили ИТ-компании перед выбором: льготы участников ИНТЦ либо льготы аккредитованных ИТ-организаций — совмещать оба режима стало невозможно.