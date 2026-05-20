Поездки на самокатах в майские праздники выросли на 47–87% — сервисы адаптировались к отключениям интернета

С 1 по 11 мая число поездок на самокатах Whoosh увеличилось на 47% год к году, Яндекс Go зафиксировал рост на 87%, сообщили Russian Business в пресс-службах сервисов. Компании отмечают, что пользователи продолжали пользоваться транспортом даже во время ограничений мобильного интернета — благодаря альтернативным способам аренды через СМС и карту «Тройка». Средняя продолжительность поездок в праздники выросла до 20 минут.

Аренда самокатов по SMS на майских праздниках выросла в 2,8 раза

Операторы кикшеринга адаптировались к отключениям мобильного интернета. Так, согласно анализу Whoosh, 5 мая аренда самокатов по СМС выросла в 2,8 раза год к году, по карте «Тройка» — в 1,5 раза. В совокупности альтернативные способы аренды принесли около 10% от общего прироста поездок в столице.

В Юрент пояснили Russian Business, что сервис включён в «белый список» Минцифры как часть группы компаний МТС, поэтому пользователи могли продолжать работу с приложением даже при ограничениях. Дополнительно в сервисе доступна аренда самоката по СМС.

Яндекс Go сообщил о росте числа поездок на 87% год к году за период с 1 по 11 мая. В компании высокий показатель связывают с установлением тёплой погоды. Сервис планирует увеличить аудиторию и за счёт расширения географии. В 2026 году Яндекс совместно с региональным оператором SunRent планирует запустить кикшеринг в 150 городах России, в том числе в малых и средних населённых пунктах.

Средняя продолжительность поездки на самокате в праздники выросла до 20 минут

В будни самокаты обычно используют для поездок от дома до метро или от остановки до офиса. В праздничные дни люди всё чаще совершали поездки по прогулочным маршрутам, отметили в Юрент.

Средняя продолжительность поездки c 1 по 11 мая при этом выросла примерно до 20 минут — пользователи строили более длинные маршруты и перемещались между несколькими локациями в течение дня.

Увеличилась и доля поездок в дневное время. Если в обычные дни пик спроса приходился на утренние и вечерние часы, то в праздники самокаты активно использовались в течение всего светового дня.

Whoosh ожидает выручку более 14 млрд рублей по итогам года

По итогам 2025 года Whoosh нарастил парк на 17% — до почти 250 тыс. самокатов, а число зарегистрированных аккаунтов увеличилось на 22%, достигнув 33,7 млн.

По итогам 2026 года компания ожидает выручку более 14 млрд рублей, EBITDA — более 4,5 млрд рублей, рентабельность по EBITDA — более 30%.

Сервис «Юрент» по итогам 2025 года вышел на первое место в России по общей стоимости проданных услуг. Оборот платформы вырос на 23,7% и достиг 15,5 млрд рублей. Электросамокатами сервиса стали пользоваться на 26,7% чаще.

При поддержке МТС парк «Юрента» пополнился примерно на 50 тыс. новых устройств, в том числе почти на 15 тыс. самокатов собственной разработки. Компания ожидает, что в 2026 году количество самокатов на рынке может увеличиться примерно на 30 тыс.

В начале 2026 года Whoosh и «Юрент» планировали объединение. ФАС не согласовала сделку: по оценкам ведомства, слияние компаний могло бы привести к монополизации рынка проката электросамокатов.