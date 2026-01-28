ФАС не согласовала объединение Whoosh и «ЮрентБайк.ру»

Федеральная антимонопольная служба отказалась согласовать объединение кикшеринговых компаний Whoosh и «ЮрентБайк.ру». В ведомстве сообщили , что сделка приведёт к ограничению конкуренции на рынке проката электросамокатов. Объединённая компания сможет единолично определять ценовую политику, что может негативно сказаться на пользователях сервиса, считают в ФАС.

Компании могут направить пояснения в ФАС России

В Федеральной антимонопольной службе пояснили, что объединение Whoosh и «ЮрентБайк.ру» приведёт к сокращению числа игроков на рынке кикшеринга и усилению рыночной власти группы лиц ПАО «ВУШ Холдинг».

Кроме того, объединённая компания сможет единолично определять ценовую политику, что может негативно сказаться на пользователях сервиса. Эти обстоятельства, отмечает ФАС, являются основанием для отказа в согласовании сделки.

В то же время компании вправе после ознакомления с заключением направить свои пояснения в ФАС России до принятия окончательного решения по ходатайству.

Whoosh работает в семи странах и провёл IPO вв 2022 году

Сервис Whoosh представлен в России, Белоруссии, Казахстане, Колумбии, Бразилии, Чили и Перу. В декабре 2022 года ПАО «ВУШ Холдинг» провело IPO.

Более 60% акций компании принадлежат её сооснователям. Генеральный директор Дмитрий Чуйко владеет 37,8% акций. Его заместители Егор Баяндин, Сергей Лаврентьев и Олег Журавлёв владеют 10,8%, 6,5% и 4,1% соответственно.

«Юрент» работает в 175 городах России

Сервис «Юрент» был запущен в конце 2018 года предпринимателем Андрей Колесников совместно с Иваном Туринге и Андреем Калининым.

В январе 2024 года МТС стала контролирующим акционером компании, увеличив свою долю с 11,77% до 80,58%. На данный момент «Юрент» работает в 175 городах России.

Парк Whoosh вырос на 17% за 2025 год

Ранее Whoosh опубликовал итоги 2025 года. Согласно финансовому отчёту, парк компании вырос на 17%, а в Латинской Америке рост составил 37%.

Количество поездок сократилось на 7% год к году. В компании связывают это с ухудшением погоды, отключениями и замедлением интернета, а также сбоями геолокации в ряде городов России.

Число зарегистрированных аккаунтов увеличилось на 22%, а среднее количество поездок на активного пользователя снизилось на 4%. География присутствия сервиса расширилась до 77 локаций против 61 годом ранее.

По заявлениям Whoosh, в первой половине 2026 года компания планирует более чем вдвое увеличить парк средств индивидуальной мобильности в Латинской Америке по сравнению с уровнем конца 2025 года, а также выйти в новые страны региона и расширить присутствие в текущих локациях.