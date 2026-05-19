«Команде не вырасти выше лидера»: как изменить неписаные правила взаимодействия в группе

В арсенале управленца широкий набор инструментов: оптимизация процессов, обновление оргструктуры, искусство доверять и делегировать, — но мало кто застрахован от сюрпризов. На фоне уже привычных российскому бизнесу изменений сотрудники по разным причинам могут замалчивать сложности, повышая риски и издержки, так что руководству важно быть восприимчивым к бессознательным паттернам, которые приняты в команде. Как сотрудники реагируют на изменения? Как считывают поведение лидера? И что меняется, если действовать по-новому? Объясняет Виктория Вавилина, художественный руководитель и партнёр GOGOL SCHOOL.

Одинаковые запросы скрывают разные командные правила

Я регулярно тренирую управленческие команды: чаще всего к нам обращаются основатели, собственники компаний и управленцы из ИТ, финансового сектора и HR-отделов. Все они формулируют похожие запросы:

«не хватает доверия»;

«люди не берут ответственность»;

«не получается договориться»;

«изменения буксуют»;

«есть конфликты, но они не проговариваются».

Иногда запрос звучит ещё туманнее: «Что-то не так, но мы не можем этого точно назвать» — это значит, что команда может почувствовать сбой раньше, чем сумеет описать его управленческим языком.

Однако один и тот же запрос почти всегда скрывает уникальную ситуацию. Так, в одной команде люди стремятся к изменениям, но не умеют работать вместе. В другой — руководитель и сотрудники пользуются взаимным доверием, но изменения всё равно вызывают сильное сопротивление. Поэтому сначала важно увидеть, как люди ведут себя на самом деле: в каких случаях берут инициативу на себя или, наоборот, замирают, как обходят острые углы, из-за чего спорят, какие решения саботируют и какие проблемы уносят в кулуары вместо открытого разговора.

Здесь почти всегда проявляется роль руководителя, который задаёт больше правил, чем кажется:

как реагировать на ошибку;

можно ли спорить;

безопасно ли говорить неприятную правду;

что происходит с тем, кто приносит проблему раньше остальных.

Важны личный пример и последовательность: например, если лидер обходит сложные разговоры, команда тоже перестаёт выносить их в общее поле. Личное поведение руководителя неизбежно воспроизводится выстроенной им системой.

Горизонт лидера задаёт предел развития команды

Один из моих первых b2b-кейсов был с крупным банком. С HR мы начали с разговора о развитии, поддержке и командном духе, но потом я встретилась с руководителем той же организации — и запрос прозвучал иначе: «Сделайте из них нормальных сотрудников. Сделайте нормальных управленцев — и всё будет работать». Для меня это был пример тупика.

Пока управленец смотрит на сотрудников как на прототип, который нужно «доделать», они будут — зачастую неосознанно — сопротивляться изменениям. Руководителю важно осознать свою личную роль в том, как действует его команда.

К счастью, бывают и обратные примеры. GOGOL SCHOOL сначала была сосредоточена на личном проявлении и саморазвитии, но в какой-то момент наш фаундер понял: этого мало. Ему стало важно работать шире — с человеком в принципе, с мышлением, поведением, способом проявляться и действовать. Он начал меняться сам — получать новый опыт, учиться, расширять горизонт, — а следом подросла и структура бизнеса: так появилось наше b2b-направление. Это уже наглядный пример ситуации, когда организация и команда развиваются вместе с лидером.

Управленческие инструменты дают эффект, когда соответствуют личному примеру

Инструменты (а точнее, каналы) управления — встречи, обратная связь, делегирование, стратегические сессии, разговоры о доверии и инициативе — сами по себе ничего не меняют. Через них команда считывает в первую очередь устойчивые реакции руководителя: как он реагирует на ошибку, выдерживает напряжение, устанавливает и соблюдает границы, говорит о сложностях.

Управленческий инструмент задаёт форму взаимодействия, а устойчивое поведение лидера — реальные правила работы и коммуникации. Поэтому один и тот же инструмент может сработать противоположно: встреча может открыть честный разговор — или приучить молчать, а обратная связь может дать опору — или обернуться лишним давлением.

Руководитель не может дать команде то, чем сам не овладел на практике. Поэтому часто проблема начинается с несоответствия: управленец играет роль хорошего руководителя вместо того, чтобы соответствующим образом действовать в реальности. Кто-то транслирует инициативу, но боится ошибки; кто-то говорит об искренности, но игнорирует конфликт; кто-то декларирует доверие, но проверяет каждый шаг.

Команда не всегда делает именно то, что говорит руководитель: зачастую она делает то, что считает безопасным в контексте его привычной реакции. Привычные модели поведения управленца укладываются в устойчивые архетипы: защитник, спасатель, тревожник. При этом сотрудники успешно считывают и эмоциональное состояние, из которого отдаются распоряжения: тревожность и раздражение передаются коллективу через особенности речи, мимику и язык тела.

Сам лидер может долго не замечать, что привычные модели работы в команде перестали работать, — и это редко начинается с громкого кризиса.

Невидимые правила становятся бизнес-потерями

Первый симптом контринтуитивен: в команде становится подозрительно спокойно. Нет острых споров, сложных вопросов, открытых разногласий. Это можно принять за зрелость, но иногда проблемы просто уходят в тень.

На что стоит обратить внимание:

Люди перестают спорить и задавать вопросы. Это может означать, что открытый спор считается небезопасным.

Все быстро соглашаются, но после встречи ничего не меняется. Решение не стало общим, просто никто не стал спорить вслух.

Сложные темы обсуждаются в кулуарах. Там безопаснее — но обсуждения не превращаются в импульс к конструктивному действию.

Плохие новости приходят поздно. Значит, проблема уже стала больше, чем могла бы быть.

Команда ждёт указаний вместо проактивных действий. Это признак, что ответственность замкнута на руководителе.

Все эти симптомы говорят о неоптимальных правилах, которые уже сложились в команде. Причём групповая динамика быстро становится бизнес-фактором:

если сотрудники неохотно сообщают руководителю плохие новости, компания позже реагирует на риски;

если ошибка воспринимается как угроза, падает инициатива;

если конфликт уходит в кулуары, договорённости теряют силу;

если лидер декларирует доверие, но при первой ошибке перекладывает вину и ответственность на команду, люди перестают рисковать;

если сильные сотрудники не чувствуют влияния, они начинают искать более восприимчивую среду.

Команда теряет скорость в трёх типовых ситуациях

Никто ничего не успевает, хотя все перегружены

Что видно: задач много, люди устали, сроки горят. Кажется, что не хватает ресурсов.

Причина: часть людей берёт на себя лишнее и не отдаёт ответственность, часть не поднимает проблемы заранее, а руководитель компенсирует хаос личным участием. Формально все заняты, но сложившиеся правила слабо регулируют реальные приоритеты и зоны ответственности.

Что поможет: проработать зоны ответственности и правила коммуникации между членами команды и руководителем, особенно когда речь идёт о возникающих трудностях.

Команда не может договориться

Что видно: формально договорённости есть, но они не исполняются или трактуются по-разному.

Причина: одна и та же фраза в голове у разных людей означает разные действия. Уточнения откладываются, чтобы не создавать напряжение, а потом появляются повторные обсуждения, сдвинутые сроки и ощущение: «мы же уже всё решили».

Что поможет: разобрать смысл договорённостей: что каждый понял как результат? Где расходятся ожидания? Какие темы остались незатронутыми? Как команда фиксирует ответственность?

Всё держится на лидере

Что видно: команда собрана и работает, но сложные решения снова возвращаются к одному человеку.

Причина: команда не обязательно некомпетентна. Часто она просто адаптирована под стиль руководителя: он быстро включается, доделывает, спасает, принимает решение за других — и этим закрепляет зависимость. Команда ждёт сигнала сверху и меньше проявляется в ситуации неопределённости.

Что поможет: работать с первой реакцией лидера. Выдержать паузу, не подхватывать автоматически, возвращая специалисту право на уместное решение.

Команду можно «перепрошить» через живую проверку и практику

У всех трёх сценариев общая механика: проблема редко взрывается сразу, она накапливается мелкими сбоями. Так команда теряет скорость, сильных людей и стратегическую ясность: фокус сужается до режима «как спасти ситуацию в моменте». Поэтому типичные групповые реакции важно проверять в действии.

Участники программ GOGOL SCHOOL b2b оказываются в ситуации живого взаимодействия: принимают решения, спорят, молчат, реагируют на ошибку, распределяют ответственность, пробуют действовать без плотной поддержки руководства. Это похоже на управленческий эксперимент: вместо обсуждения «как у нас принято» мы стремимся увидеть, как система реально ведёт себя под конкретной нагрузкой.

В диагностике могут использоваться диагностические модели — Hogan (поведенческие драйверы и риски в рабочих ситуациях), Harthill (логика лидерского развития и способ работать со сложностью), GLP (профиль руководителя и управленческие паттерны). Но главный материал проявляется в групповой практике: за 4–8 часов становится видно, где команда теряет энергию, почему договорённости не превращаются в действие и в какой момент ответственность снова возвращается к руководителю.

В результате мы определяем и корректируем конкретные поведенческие модели:

как команда поднимает плохие новости;

как фиксирует договорённости;

где распределяется ответственность;

как участники входят в конфликт и выходят из него;

в каких ситуациях лидер по привычке подхватывает лишнее.

Так растёт эффективность управления: важные новости приходят руководству раньше, договорённости становятся более предсказуемыми, решения перестают возвращаться к одному человеку, а у руководителя появляется возможность видеть дальше операционной горячки.

Пять вопросов, которые лидеру лучше сразу задать самому себе

Руководителю важно уметь критически взглянуть на собственную модель управления. Для этого рекомендуется честно ответить себе на простые вопросы:

В каких ситуациях я избегаю неудобных разговоров? Какие темы я откладываю или смягчаю, хотя понимаю, что они важны? Чего команда не говорит мне прямо — и почему прямота перестала быть выгодной? Когда честность перестала быть безопасной или полезной? Усиливаю ли я контроль там, где на самом деле не хватает ясности или доверия? Постоянный контроль часто заменяет отсутствие базовых договорённостей. Какие решения я регулярно «поднимаю наверх», хотя они могли бы быть приняты без меня? Это маркер неэффективного распределения ответственности. Я сейчас управляю работой команды или её адаптацией ко мне? Команда может быть очень эффективной — в том, чтобы соответствовать личности руководителя, а не бизнесу.

Эти вопросы помогают увидеть, где команда предпочитает подстраиваться под привычные реакции лидера вместо того, чтобы работать на задачу. Корректировать курс после самодиагностики лучше через практику с внешним специалистом: у него не будет соблазна подстроиться под признанные неэффективными старые правила.