Будущее под камерами: шесть сценариев, как видеонаблюдение перепишет реальность к 2036 году

Ещё десять лет назад камера в подъезде вызывала вопросы: «Кто смотрит? Зачем?» Сегодня она — часть умного дома, логистической сети, сельхозпредприятия и системы здравоохранения. А завтра видеонаблюдение будет не просто фиксировать реальность, а опережать её: предупреждать аварии, распознавать болезни по походке и управлять городским трафиком в реальном времени. Генеральный директор компании умного видеонаблюдения и аналитики Ivideon Заур Абуталимов рисует шесть сценариев, как технологии видеоаналитики и искусственного интеллекта к 2036 году перепишут нашу реальность.

Тренд № 1. Умное видеонаблюдение выходит за пределы мегаполисов и региональных центров

Большинство решений по умному видеонаблюдению в России пилотировались в Москве, а затем внедрялись в других крупных городах. Например, в Санкт-Петербурге, Казани. В последние годы рынок резко вышел за пределы мегаполисов: самые удачные наработки переносят во многие региональные центры, а затем внедряют их и в небольшие населённые пункты. Интеллектуальное видеонаблюдение постепенно становится массовым благодаря федеральным программам «Цифровая экономика», «Умный город», «Безопасный город» и инициативе Минцифры по созданию национальной ИИ-платформы для обработки видеопотоков.

Параллельно умное видеонаблюдение и видеоаналитика переходит границы городских и сельских поселений. Например, такие системы активно работают в сельском хозяйстве. Камеры следят за перемещением стад, контролируют посевы и всходы. Есть проекты, где видеоаналитика отслеживает в большом стаде животное, которое начало резко худеть. Система фиксирует изменение объёма тела и даёт сигнал оператору — ветеринар подключается до того, как проблема усложнится или станет массовой.

Другой пример — использование умного видеонаблюдения в борьбе со стихийными свалками. Патрули не справляются с территориями в десятки километров. Дроны с камерами позволяют вовремя заметить незаконный выброс мусора и зафиксировать нарушителя.

Видеонаблюдение проникает в отдалённые и труднодоступные поселения. Пункты выдачи заказов маркетплейсов — Wildberries, Ozon и других — по требованиям должны быть оснащены видеонаблюдением. А ПВЗ сегодня есть практически в любой деревне. Фактически там, где открывается пункт выдачи заказов, появляется и камера. В результате покрытие видеонаблюдением местами растёт почти экспоненциально.

Системы видеонаблюдения стали доступнее. Если раньше такое оборудование в офисах и домах монтировали в основном подрядчики, сейчас благодаря появлению облачных сервисов частные пользователи всё чаще покупают и устанавливают системы сами. За последние несколько лет продажи камер через маркетплейсы выросли с нуля до примерно 3 млн устройств в год, основные покупатели — частные лица и малый бизнес. Это значит, что видеонаблюдение становится привычным инструментом, всё больше людей убеждаются, что камеры удобны и повышают безопасность.

Сейчас в России, по разным оценкам, установлено около 10–12 млн камер видеонаблюдения. Согласно закрытому отчёту Федеральной таможенной службы, до 2024 года в страну ежегодно ввозили порядка 5–6 млн камер. Эти цифры нельзя просто складывать, чтобы узнать прирост количества оборудования: часть устройств идёт на замену старого парка — камеры устаревают, ломаются, их демонтируют. Не все новые системы монтируются в год поставки. Но даже с учётом замены и задержек установки чистый прирост всё равно исчисляется миллионами камер в год.

Через 10 лет: с учётом всех описанных тенденций реалистичным выглядит рост количества систем видеонаблюдения в три-четыре раза. Таким образом, к 2036 году установленный парк может увеличиться до 30–50 млн камер.

Тренд № 2. Видеонаблюдение становится привычным сервисом для дома

В последние несколько лет камеры перестают быть отдельной страшной технологией безопасности и встраиваются в экосистему умного дома. Если раньше умный дом ограничивался логикой «включи свет» или «выключи телевизор», то теперь видеонаблюдение становится ещё одним управляемым модулем. Камера работает не непрерывно, а по триггерам:

вы ушли из дома — система шлёт уведомление, если в кадре появилось движение. Умная аналитика фиксирует на объекте лицо, которого там быть не должно;

при появлении человека, машины, велосипеда или животного камера автоматически начинает запись — сценарии настраиваются под задачи. Например, система проверяет, действительно ли курьер оставил посылку под дверью, или всё ли в порядке с домашним животным.

Такие сценарии постепенно становятся частью рутины. Уже через несколько лет будет странно думать об умном доме без встроенной системы камер и аналитики.

Через 10 лет: умное видеонаблюдение станет таким же обыденным сервисом, как сегодня мобильный банк. Кроме того, оно станет обязательным стандартом в девелопменте: новый дом без камер просто нельзя будет сдать. Главные драйверы этого тренда — безопасность и удобство. Камеры упрощают расследование любых инцидентов, снижают уровень уличной и бытовой преступности. Поэтому логично ожидать и ужесточения требований к застройщикам: появятся или обновятся госстандарты, которые прямо обяжут оснащать дома системами видеонаблюдения и интегрировать в городские службы.

Кроме того, застройщикам нужно обосновывать рост цен на жильё: покупатели хотят умный и комфортный дом, а системы видеонаблюдения и элементы smart home становятся частью премиального пакета.

Через 10 лет умным видеонаблюдением дооснастят и старые дома, которые вводились в эксплуатацию без видеонаблюдения. Раньше жильцы ставили камеры стихийно, на своих этажах, отсюда споры и серые зоны. Постепенно это будет уходить, а решения по безопасности станут системными, а не «кто что сам прикрутил».

Тренд № 3. Видеонаблюдение перестаёт быть камерой на потолке и становится полезным сервисом для корпораций и МСП

Согласно внутренним исследованиям Ivideon, российский рынок систем видеонаблюдения уже перевалил за 100 млрд рублей и продолжает расти на 10–12% в год. Существенную часть этого роста дают федеральные программы «Умный город» и «Безопасный город». Но ускоряется и корпоративный сегмент: бизнес всё реже смотрит на видеонаблюдение как на обязательный расход ради галочки и всё больше как на сервис, который напрямую влияет на операционку, снижает издержки, предотвращает потери и увеличивает выручку. За 2024 год Ivideon увеличила оборот почти на 70% в первую очередь за счёт крупных логистических сетей и проектов в банковском и ретейл-секторах.

В ретейле видеонаблюдение всё заметнее превращается из камеры на потолке в полноценный сервис. Больше всего в этом заинтересованы не покупатели, а сами сети: с помощью видеоаналитики они лучше понимают, как живёт точка, кто к ним ходит и как меняется спрос.

Современные системы видеонаблюдения позволяют:

быстро распознавать ВИП-клиентов;

считать трафик и строить воронку — сколько людей прошло мимо, сколько зашло в магазин, дошло до примерочной и совершило покупку;

сегментировать аудиторию по полу и возрасту, отслеживать, как люди двигаются по торговому залу и где задерживаются дольше, — по этим тепловым картам оптимизировать выкладку;

через интеграцию с кассой подсвечивать потенциальное мошенничество — двойное пробитие товара, странные действия кассира, попытки кражи со стороны посетителей.

До недавнего времени такая аналитика была доступна в основном крупным сетям: проекты требовали дорогих серверов, дисков, видеокарт, парка камер и отдельной команды для обслуживания. Сейчас модели подписки и облачные сервисы снизили порог входа: за несколько тысяч рублей в месяц доступ к «тяжёлой» аналитике может получить магазин практически любого масштаба, не только гиганты уровня X5 или Магнита.

Через 10 лет: крупный ретейл будет использовать ещё больше специализированных видеоаналитических модулей, а технологии массово уйдут в малый и средний бизнес. Этому способствует не только снижение стоимости систем, но и постепенный рост осведомлённости об их возможностях. Многие клиенты до сих пор удивляются, узнав, что их система уже много чего умеет. Поэтому бизнесу предстоит допродавать сам факт наличия широких возможностей умного видеонаблюдения.

Тренд № 4. Камеры больше не смотрят — они предсказывают риски

Уже сейчас камеры перестают быть чёрным ящиком, который просто пишет картинку. Системы умного видеонаблюдения начинают работать на прогноз. Например, видеоаналитика заранее видит, что участок дороги забивается, и помогает регулировать потоки, в том числе через умные светофоры. Если на пересечении нет машин, система сокращает ожидание и даёт зелёный тем, кто стоит.

На федеральных трассах «умные дороги» с компьютерным зрением уже работают как система раннего предупреждения: камеры фиксируют погоду, туман, резкие торможения и за счёт досрочных оповещений водителей помогают предотвращать тысячи потенциальных аварий.

Камеры отслеживают переполненные мусорные баки и нарушения благоустройства ещё до жалоб жителей. Оборудование фиксирует попытки вандализма и через громкоговоритель предупреждает нарушителя — сам факт получения мгновенной реакции может остановить злоумышленников.

Франция легализовала автоматический видеоанализ как систему раннего предупреждения во время проведения Олимпийских игр в Париже. При скоплении людей с признаками агрессии система помечала локацию как место потенциального конфликта и сигнализировала об этом. Ошибки при такой работе умного видеонаблюдения есть и будут, но по мере дообучения нейросетей точность возрастает.

Есть и более продвинутые кейсы. В сейсмоопасных регионах, например в Гватемале, видеоаналитика анализирует фото и видеозаписи зданий во времени и помогает выявлять до 85% конструкций, уязвимых при землетрясениях: фиксирует едва заметные отклонения от вертикали, трещины, изменения геометрии, которые не видны глазу, но критичны для устойчивости.

Через 10 лет: предиктивная видеоаналитика станет базовой функцией, как сейчас детекторы дыма и огня в камерах. Сегодня трудно представить без них систему видеонаблюдения, и через несколько лет так же странно будет видеть камеры без встроенных механизмов прогнозирования рисков.

Тренд № 5. Видеоаналитика учится предупреждать падения, скачки давления и эмоциональные срывы

Одно из направлений развития видеоаналитики — оценка состояния человека и раннее предупреждение рисков для здоровья. В домах престарелых в России уже есть пилотные проекты, где камеры и алгоритмы отслеживают резкие изменения в самочувствии пожилых людей. Например, система по набору признаков фиксирует скачок давления и отправляет сигнал персоналу, чтобы те отреагировали до того, как ситуация станет критической.

В клиниках МЕДСИ системы видеоаналитики помогают заранее замечать, что пациент может упасть, и снижать число тяжёлых инцидентов без увеличения штата, а иногда даже при его оптимизации. Таким образом, система превращается в наблюдателя, который не спит, не отвлекается и постоянно следит за пациентами.

Похожими кейсами интересуются и онлайн-сервисы психотерапии, которые экспериментируют с анализом эмоционального состояния клиентов по видео.

Через 10 лет: пока что оценка состояния человека и раннее предупреждение рисков для здоровья с помощью камер находится на стадии «прощупывания» и точечного внедрения. Сценарии тестируют, нейросети обучают, точность проверяют. Но на горизонте двух-трёх лет, а тем более десяти, такие решения имеют все шансы перейти из пилотов в повседневную норму. Логика развития этого тренда похожа на распознавание лиц: ещё в 2018 году это были единичные проекты, сейчас в Москве и крупных городах это уже стандарт. При этом качество распознавания заметно выросло и снизилось число ложных срабатываний.

Тренд № 6. Системы интегрируются в единый цифровой организм

Ещё один важный тренд — интеграция разных систем в единый цифровой организм. Когда мы говорим про видеонаблюдение, важно понимать, что картинка с камеры не единственный источник данных. Ещё есть звук, температура, датчики движения, протечки, дыма и так далее. Сегодня они всё чаще работают не по отдельности, а в одной информационной системе, где сенсоры и камеры дополняют друг друга.

Простой пример: камера не обязана круглосуточно смотреть на всё подряд. Датчик фиксирует протечку или необычный шум и даёт сигнал — оборудование разворачивается в нужную сторону и начинает запись. Это дешевле и эффективнее, чем вешать устройство на каждый метр пространства.

На уровне городов такой подход уже формализован в концепции «Безопасного города». В разных вариантах он есть в Москве, Казани, Рязани и десятках других городов: камеры, датчики, акустические сенсоры и прочая инфраструктура объединены в единую систему и работают согласованно. Эффект, который раньше пытались получить только видеонаблюдением или только датчиками, достигается именно за счёт их связки.

Через 10 лет: взаимосвязанных систем будет больше. Техническая интеграция упростится: устаревшие датчики и камеры сменятся новыми, появятся единые протоколы, которые позволят без проблем объединять оборудование разных производителей. Это сделает комплексные цифровые системы нормой, а не дорогим исключением.

Каким будет видеонаблюдение через 100 лет

Личная капсула жизни, социальный договор прозрачности и коллективное зрение: каким будет видеонаблюдение через 100 лет

Если смотреть не на десять, а на сто лет вперёд, все описанные тренды только усилятся. Видеонаблюдение вместе с сенсорами, звуком, видеоаналитикой и ИИ превратится в постоянный фон — неотъемлемую часть среды, в которой живёт человек.

Через сто лет людей ждёт: