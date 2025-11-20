В 2025 году число владельцев ПВЗ Wildberries выросло на 62%: две трети точек принадлежат сетевым партнёрам
ПВЗ Wildberries расширяются: число владельцев выросло на 62%
Wildberries & Russ фиксирует рост предпринимательской активности: число владельцев пунктов выдачи заказов за год увеличилось более чем на 60%. Наиболее активно расширяются партнёры-сетевики, которые управляют сразу несколькими точками.
Сетевые партнёры — основа инфраструктуры Wildberries
По данным объединённой компании Wildberries & Russ (РВБ), количество владельцев пунктов выдачи заказов увеличилось примерно на 62% за последние 12 месяцев 2025 года (по сравнению с прошлым годом). Компания фиксирует высокий спрос на партнёрскую модель, позволяющую предпринимателям подключаться к экосистеме Wildberries & Russ с уже отлаженными бизнес-процессами.
Большая часть инфраструктуры развивается за счёт сетевых партнёров: 67% пунктов выдачи открыты владельцами, у которых два и более ПВЗ. Wildberries отмечает, что при выполнении всех обязательных услуг (выбор помещения, заказ вывески, установка камер и другие) окупаемость партнёрской точки составляет всего 4–5 месяцев. Это один из самых быстрых возвратов инвестиций в сегменте розничной франчайзинговой инфраструктуры.
Wildberries расширила инструменты монетизации ПВЗ
На сегодняшний день предприниматели могут получать дополнительные выплаты за приём, обработку и отправку клиентских посылок через пилотный сервис WB Track. Он был запущен Wildberries в марте 2025-го и предназначен для отправки посылок между пунктами выдачи. За несколько месяцев тестирования объём выплат за оформление и отправку вырос в три раза.
Руководитель департамента развития ПВЗ РВБ Максим Ким отметил, что развитие цифровых платформ позволяет предпринимателям запускать собственное дело в рамках понятной бизнес-модели и с поддержкой компании на всех этапах.
В сети ПВЗ Wildberries больше 90 тысяч точек
Wildberries сохраняет высокие темпы расширения сети пунктов выдачи. На конец октября 2025 года общее количество ПВЗ превысило 90 тысяч — компания присутствует в более чем 20 тысяч населённых пунктов. География включает Россию, Армению, Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, а также Китай и ОАЭ, откуда осуществляется импорт товаров.
В ноябре 2025 года РВБ объявила о партнёрстве с Ethiopian Investment Holdings для локализации своих продуктов в Эфиопии и подготовки выхода на африканские рынки.
Контекст
Wildberries & Russ — объединённая компания, созданная после слияния Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. Организация развивает цифровую торговую платформу и предоставляет инструменты для малого и среднего бизнеса. В ноябре 2025 года Wildberries запустила витрину для корпоративных закупок и курьерскую доставку для бизнеса, а число B2B-клиентов на площадке за три месяца выросло более чем на 120%.
На сегодняшний день пункты выдачи остаются ключевой частью инфраструктуры и поддерживают развитие региональной логистики.
- 1 Банки предложили запретить скидки на маркетплейсах — платформы предупреждают о росте цен для миллионов покупателей Банки предлагают запретить скидки на маркетплейсах 20 ноября 2025, 20:00
- 2 В топе — смартфоны и новогодние подарки: маркетплейсы рассказали о самых популярных товарах на распродаже 11.11 Распродажа 11.11: маркетплейсы подвели итоги 14 ноября 2025, 17:30
- 3 Wildberries запустила курьерскую доставку для бизнеса — теперь компании смогут получать заказы напрямую в офисах Доставка Wildberries стала доступна для бизнеса по России 13 ноября 2025, 17:22
- 4 Единая комиссия 37% и бесплатное хранение — Lamoda изменила правила для продавцов Lamoda изменила правила и комиссию для продавцов товаров 12 ноября 2025, 22:00