ПВЗ Wildberries расширяются: число владельцев выросло на 62%

Wildberries & Russ фиксирует рост предпринимательской активности: число владельцев пунктов выдачи заказов за год увеличилось более чем на 60%. Наиболее активно расширяются партнёры-сетевики, которые управляют сразу несколькими точками.

Сетевые партнёры — основа инфраструктуры Wildberries

По данным объединённой компании Wildberries & Russ (РВБ), количество владельцев пунктов выдачи заказов увеличилось примерно на 62% за последние 12 месяцев 2025 года (по сравнению с прошлым годом). Компания фиксирует высокий спрос на партнёрскую модель, позволяющую предпринимателям подключаться к экосистеме Wildberries & Russ с уже отлаженными бизнес-процессами.

Большая часть инфраструктуры развивается за счёт сетевых партнёров: 67% пунктов выдачи открыты владельцами, у которых два и более ПВЗ. Wildberries отмечает, что при выполнении всех обязательных услуг (выбор помещения, заказ вывески, установка камер и другие) окупаемость партнёрской точки составляет всего 4–5 месяцев. Это один из самых быстрых возвратов инвестиций в сегменте розничной франчайзинговой инфраструктуры.

Wildberries расширила инструменты монетизации ПВЗ

На сегодняшний день предприниматели могут получать дополнительные выплаты за приём, обработку и отправку клиентских посылок через пилотный сервис WB Track. Он был запущен Wildberries в марте 2025-го и предназначен для отправки посылок между пунктами выдачи. За несколько месяцев тестирования объём выплат за оформление и отправку вырос в три раза.

Руководитель департамента развития ПВЗ РВБ Максим Ким отметил, что развитие цифровых платформ позволяет предпринимателям запускать собственное дело в рамках понятной бизнес-модели и с поддержкой компании на всех этапах.

В сети ПВЗ Wildberries больше 90 тысяч точек

Wildberries сохраняет высокие темпы расширения сети пунктов выдачи. На конец октября 2025 года общее количество ПВЗ превысило 90 тысяч — компания присутствует в более чем 20 тысяч населённых пунктов. География включает Россию, Армению, Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, а также Китай и ОАЭ, откуда осуществляется импорт товаров.

В ноябре 2025 года РВБ объявила о партнёрстве с Ethiopian Investment Holdings для локализации своих продуктов в Эфиопии и подготовки выхода на африканские рынки.

Контекст

Wildberries & Russ — объединённая компания, созданная после слияния Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. Организация развивает цифровую торговую платформу и предоставляет инструменты для малого и среднего бизнеса. В ноябре 2025 года Wildberries запустила витрину для корпоративных закупок и курьерскую доставку для бизнеса, а число B2B-клиентов на площадке за три месяца выросло более чем на 120%.

На сегодняшний день пункты выдачи остаются ключевой частью инфраструктуры и поддерживают развитие региональной логистики.