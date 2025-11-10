«Wildberries для бизнеса»: маркетплейс запустил платформу — предприниматели смогут совершать корпоративные закупки
Wildberries запустила витрину для корпоративных закупок
Объединённая компания РВБ (Wildberries & Russ) представила цифровую B2B-витрину на платформе «Wildberries для бизнеса». Новый сервис позволяет предпринимателям покупать товары в онлайн-формате и упрощает корпоративные закупки: клиенты могут оформлять заказы онлайн, сравнивать цены и выбирать поставщиков в едином цифровом пространстве.
Цены на оформленные заказы фиксируются на 10 дней
Новая витрина открыта для всех российских компаний и индивидуальных предпринимателей. Теперь бизнес-клиенты маркетплейса могут выбирать продукцию, сравнивать цены в реальном времени и видеть полный ассортимент по нужной категории.
Товары сгруппированы по направлениям — «Рестораны, кафе и бары», «Офис», «Клининг», «Медицинские организации», «Гостиницы и отели», «Автосервисы», «Для учебы и творчества» и другим.
Все покупки можно оплачивать с расчётного счёта компании, а оформленные заказы сопровождаются закрывающими документами, возвратом НДС и фиксированной ценой на 10 дней.
Рынок B2B на Wildberries вырос на 120%
По словам руководителя B2B-платформы «Wildberries для бизнеса» Дины Бияловой, за последние три месяца количество бизнес-клиентов на площадке выросло более чем на 120%.
«Платформа для бизнеса с новой витриной упрощает поиск, позволяя компаниям быстро ориентироваться в ассортименте и находить выгодные решения под собственные бизнес-задачи», — отметила руководитель B2B-платформы «Wildberries для бизнеса» Дина Билялова.
Рост интереса к корпоративным покупкам связан с цифровизацией и стремлением компаний оптимизировать закупочные процессы через единые онлайн-платформы.
Контекст
B2B-сегмент остаётся одним из ключевых направлений роста для Wildberries. Запуск витрины укрепляет позиции компании в секторе корпоративных онлайн-продаж и открывает новые возможности для локальных производителей и поставщиков, стремящихся напрямую выйти на бизнес-аудиторию.
