Из фарцовщика в создателя дизайн-завода Flacon: как Николай Матушевский дважды бросал свой бизнес и начинал с нуля

Николай Матушевский дважды делал то, на что большинство не решается ни разу: доходил до точки, где больше не мог, и уходил из собственного успешного бизнеса. Сначала — из компьютерной компании начала 90-х, потом — из дизайн-завода Flacon, который сам же и создал. Между этими выходами были BMW за 30 тысяч $, депрессия, заводы-банкроты, очереди арендаторов, хипстеры, Бали и новая ставка на искусственный интеллект. Russian Business рассказывает историю предпринимателя, который не умеет жить на готовом.

Диплом для мамы, стипендия 40 рублей в месяц и 100 рублей в день на фарце под «крышей»

В 1986 году Николай Матушевский поступил в МИИТ — во многом потому, что институт находился недалеко от дома. Выбрал специальность «робототехника»: направление звучало как билет в завтрашний день.

Мне казалось, роботы и компьютеры — это будущее.

Интуиция не подвела, но само образование быстро разочаровало. Вместо мира технологий будущего — устаревшие программы, громоздкие учебные схемы, много теории и мало реальной жизни. По воспоминаниям Матушевского, всё это выглядело скорее имитацией прогресса, чем настоящим движением вперёд.

Если бы я тогда уже работал инженером, как Михаил Фридман или Борис Березовский, а они постарше меня, наверное, понять перемены далось бы сложнее. А мне было 16–17 лет, отец военный, мама математик-программист — обычная советская семья. Денег особых не было, и я решил их зарабатывать. К третьему-четвёртому курсу уже понял: институт — скорее для мамы. При стипендии 40 рублей в месяц зарабатывал в день по 100 рублей.

Матушевский покупал дефицитные вещи, одежду и перепродавал. Тогда это называли спекуляцией, фарцовкой и относились как минимум настороженно. В стране ещё действовала печально известная 88-я статья за валютные операции. Это была позднесоветская и постсоветская коммерция со всеми её правилами: обманы, кидки, необходимость иметь «крышу». Матушевский не романтизирует то время и подчёркивает, что был коммерсантом — человеком, который просто пытался выжить и расти в тех реалиях.

Мама многого не знала и, конечно, переживала. Но я не сильно всё это афишировал. Тем более в 17 лет у меня появилась девушка и я переехал к ней — было легче не показывать.

Криминальная среда Матушевского не интересовала — его интересовал именно обмен, оборот, возможность заработать на разнице спроса и предложения. По сути, предпринимателем он стал ещё до того, как в России появилось само слово «предприниматель». Он не знал терминов вроде выручки или целевой аудитории, но быстро чувствовал главное: что продаётся, кому продаётся и как ускорить оборот денег.

«Серый» компьютер за 1000 $, «белый» за 10 000 $ и новая экономика 90-х

К 1991 году у Николая Матушевского уже был компьютерный бизнес. Хотя тогда для большинства россиян компьютер всё ещё выглядел как техника из фантастического фильма, Матушевский почувствовал, что это тренд.

Я считаю, что начало девяностых — это ещё не лихие времена. По-настоящему лихим было время с 1986-го по 1991-й — и у меня, и у всей страны. И как раз в 1991 году я занялся компьютерами — по сути, просто торговал коробками. Тогда же сам впервые в жизни увидел компьютер.

Матушевский отправлял валюту за границу, закупал технику, привозил, продавал. Начались сделки на большие по тем временам деньги. Это была эпоха первичного накопления капитала, где многие быстро зарабатывали и так же быстро терялись. Кто-то останавливался, кто-то спивался. Сам Матушевский, по его словам, всегда смотрел дальше и понимал, что нужно развиваться вместе с рынком. Уже в 1991 году он почувствовал: старая модель торговли заканчивается, начинается другая экономика.

В 1991-м увидел на улице новую „трёшку“ BMW — она будто ехала в замедленной съёмке. И сказал себе: „Я куплю такую машину“. Не „хочу“, а именно „куплю“. Сначала взял пригнанную из Германии „страховочную“ — такие тогда стоили около 10 000 $. Но не смог на ней ездить. И уже в 1993-м пришёл к официальному дилеру и купил новую за 30 000 $. Большие деньги для меня на тот момент, но ощущения, что делаю что-то неправильно, у меня не возникло.

В 1992-м Матушевский вместе с партнёром сделал ставку не на случайную торговлю «коробками», а на системный бизнес. Формально компания была на двоих, но операционку — хотя тогда такого слова почти никто не знал — тянул он сам. Где-то услышал про Hewlett-Packard (тогда нынешняя HP называлась ещё длинно и солидно — Hewlett-Packard) и напрямую связался с представительством компании.

Матушевскому тогда было всего 21 год, но за плечами уже работающая фирма, обороты и опыт внешних поставок. После проверки она стала официальным дилером Hewlett-Packard. Так Матушевский вошёл в официальный бизнес международного бренда и даже ездил на дилерское обучение в Австрию.

Я не знал, что такое дилер. Мне говорят: дилер покупает у нас и продаёт клиентам. Я отвечаю: ну давайте попробуем.

В декабре 1992-го подписали контракт с Hewlett-Packard, а уже в 1993 году стали лучшим дилером бренда в Восточной Европе. Для России это было время, когда компьютеры переставали быть игрушкой для избранных и становились инфраструктурой бизнеса. Заводы, офисы, предприятия — всем внезапно понадобились машины, принтеры, серверы и люди, которые могут всё это поставить, подключить и объяснить, куда нажимать.

Бизнес-схема у Матушевского была агрессивной и простой: официальный компьютер Hewlett-Packard стоил около 10 000 $, тогда как «серый» аналог — около 1000 $. Дилерская скидка доходила примерно до 40%, то есть с одного компьютера можно было зарабатывать около 4000 $ валовой прибыли. Эти деньги сразу вкладывали в новую технику — принтеры, комплектующие и следующие партии товара. За счёт предоплат и поставок с отсрочкой до двух месяцев компания могла расти быстрее собственных денег: имея условные 100 $, размещали заказ примерно на 500 $, а остаток закрывали выручкой от уже проданного товара.

Офис в четырёхкомнатной квартире, 100 000 $ прибыли в месяц и депрессия

Матушевский одним из первых начал строить компьютерную розницу. В 1994 году у его компании был офис в обычной четырёхкомнатной квартире: кабинеты, менеджеры и склад. В конце одного из месяцев вместе с партнёром посчитали прибыль — получилось около 100 000 $. По тем временам на такие деньги можно было купить хорошую иномарку. На эту прибыль в 1995 году они купили бывший продуктовый магазин. Там случился, возможно, первый в жизни Матушевского опыт ревитализации пространства — задолго до Flacon.

В подвале, где по плану должен был быть склад, после сделки обнаружилась туша на крюке. Она висела там уже давно и пахла так, будто тоже не верила в будущее помещения. Всё это пришлось демонтировать, вычищать, перестраивать логистику и превращать мясное прошлое в технологическое будущее. В большом зале сделали настоящий компьютерный салон с витринами и демонстрационной зоной. На оборудование и оформление потратили безумные по тем временам 60 000 $. Часть полок заняла техника Hewlett-Packard — как символ новой эпохи.

Сейчас Матушевский называет покупку магазина ошибкой: деньги вытащили из оборота и заморозили в недвижимости. В 1998 году объект пришлось фактически продать тем же людям, чтобы вернуть оборотные средства, ещё и с потерями. Но тогда эффект был моментальный: люди ехали посмотреть.

Матушевский впервые увидел модель потребления, которая спустя десятилетия станет нормой. Посетители ходили по магазину, трогали товар глазами, восхищались, а покупали там, где дешевле. Тогда — у других продавцов. Сегодня по такой же схеме люди покупают уже на маркетплейсах.

В 1996 году я купил первую квартиру — просто чтобы было своё. Ни яхты, ни самолёты меня никогда не интересовали. Деньги для меня были не целью. Считаю, что деньги в бизнесе — как кровь в организме: если с ней что-то не так, долго не проживёшь.

В 1997 году, когда компьютерный бизнес уже разросся — компания собирала компьютеры под собственным брендом и масштабировала продажи, — Матушевский предвосхитил следующий тренд раньше других: интернет. И запустил одного из первых интернет-провайдеров под брендом «Магеллан», а затем объединил направление с основным бизнесом и занялся комплексными решениями — от доступа в сеть и локальных сетей до поставок компьютеров для компаний. Интернет он быстро понял не как отдельную империю, а как дополнительную ценность для существующего компьютерного бизнеса. Этого драйва ему хватило ещё на несколько лет.

Последний год в бизнесе Матушевский переживал тяжело: началась депрессия, он даже ходил по врачам и психологам. Один предлагал классическую терапию «на кушетке», но больше помогла случайная тётенька из советской поликлиники, которая честно сказала: дело не в болезни, а в состоянии. Выписала какие-то «витаминки», и на этом лечение закончилось.

В 2000 году у меня родился первый ребёнок и я понял, что больше не хочу заниматься тем, чем занимался раньше. А когда уехал путешествовать с друзьями, осознал ещё сильнее: нет желания возвращаться обратно, потому что не хочу на работу. Хотя у меня там уже были кабинет, водитель и личный секретарь.

На следующий день после возвращения из отпуска Матушевский приехал в офис, собрал команду — около 60 человек — и объявил, что завтра не придёт на работу. «Николай Юрьевич, мы понимаем, вы часто путешествуете, а когда вы придёте?» — спросили сотрудники. «Никогда», — ответил он. И действительно, больше не пришёл туда никогда.

Доля в рассрочку, пустой завод и ремонт по рисунку на салфетке

Матушевский вышел из бизнеса, которым занимался почти десять лет. Свою долю в 67% акций компании он предложил партнёрам выкупить в рассрочку. Речь шла примерно о 200 000–250 000 $: у бизнеса были обороты и сеть точек, но почти без серьёзных активов — в основном всё работало на аренде. Сделку закрывали около четырёх лет — выплаты шли из прибыли самой компании. Всё это время бизнес держался на плаву. Но спустя два-три года компания закрылась, уже по объективным причинам.

После выхода из компьютерного бизнеса я взял небольшую паузу, она продлилась месяца два-три. Просто был открыт к новым идеям и ходил разговаривал. И как-то встретился с товарищем, который являлся владельцем предприятия при научно-исследовательском институте. Он спросил: „Слушай, из этого можно что-то сделать?“ А что из этого делать? Понятно, что науку мы останавливать не будем.

На дворе — начало 2000-х. Когда-то на предприятии работали около трёх тысяч человек, к тому моменту осталось примерно 300. Там, где раньше на 500 квадратных метрах стояли 100 кульманов и трудились десятки сотрудников, теперь сидел один человек. Огромные залы на сотни метров никому уже не были нужны. Решение напрашивалось само собой: аренда.

Инвесторов тогда не было — денег никто не давал. Матушевский с владельцем предприятия договорился о серьёзной доле для себя, собственных денег не вкладывал. Владелец готов был вложить относительно небольшие деньги, поэтому работать решили поэтапно.

Никакой большой концепции Матушевский не придумывал. Задача была приземлённой: понять, где сделать кабинеты, где — общие зоны, как выстроить логистику и привести советский корпус в товарный вид. Сняли пропускные рамки, обновили потолки, поменяли двери, расчистили длинный коридор метров на сто с кабинетами по обе стороны.

Мой дядя — а он художник, архитектор и такой полуфилософ — посоветовал многие вещи. Говорит: „Коль, не надо усложнять, попроще всё делай“.

В итоге весь проект уместился в рисунок на одном листке — фактически эскиз на салфетке. Его и показали строителям. Сначала сделали первый блок, сдали в аренду и быстро стало понятно, что модель работает — есть спрос, есть выручка. Прибыль от аренды делили сразу: Матушевский забирал свою часть, а долю собственника реинвестировали обратно в развитие объекта.

Дальше территорию ревитализировали частями ещё три-четыре года. В итоге в порядок привели около 25–26 тысяч кв. м. Бывшие советские залы с трибунами, Лениным и красными флагами перекраивали под рынок: делали антресоли, меняли проводку, клали плитку, ставили подвесные потолки и быстро приводили всё в рабочий вид.

Для Матушевского это стало первым опытом переделки старой промышленной недвижимости в новый коммерческий продукт. Позже этот навык вырастет в Flacon.

10 млн $ в банкротный завод, хипстеры в очереди и 25% выручки с мероприятий

Недалеко от первого проекта был ещё один объект — заброшенный завод имени Калинина. Матушевский заприметил его, когда ездил на работу.

Мне чётко было понятно, что это недооценённый объект. Хотя всё было в ужасном состоянии, там были квадратные метры, с которыми можно работать.

У завода были французские владельцы, и Матушевский договорился о покупке площадки. В сделку он зашёл на деньги, заработанные в предыдущем проекте, — около 1 млн $. Но это был скорее билет на войну: объект находился в банкротстве и требовал новых вливаний. В общей сложности в будущий Flacon вложили около 10 млн $.

В середине 2000-х Матушевский собирался идти по классическому девелоперскому сценарию: снести старое и построить новый комплекс на 40 тысяч кв. м вместо существующих 22 тысяч. Под проект договорился о кредитной линии на 36–50 млн долларов со Сбербанком. Но в августе 2008 года рынок резко изменился, и масштабную реконструкцию пришлось отложить. Вместо стройки начали латать крыши, приводить помещения в порядок и сдавать их хоть под склады — чтобы получать живые деньги.

Постепенно из антикризисной меры выросла новая модель. Матушевский много ездил по миру и видел примеры ревитализации промышленных пространств. В кризис компаниям нужны были офисы дешевле центра, а после фактически закрытия части креативного кластера на «Арме» в 2009 году на рынок вышли новые арендаторы.

Первым магнитом внутри территории Flacon стало пространство для мероприятий «Спейс». Матушевский долго сомневался, делать его или нет. Но в какой-то момент чуйкой почувствовал, что надо рискнуть. И попал точно в рынок: выставки, концерты, лекции и вечеринки начали качать трафик на Flacon. В 2009 году даже сам Матушевский отметил там свой день рождения.

У нас начинали играть Pompeya, Tesla Boy и другие модные группы. Всё было очень вау, и многим хотелось быть частью этого места.

В 2009-м ещё не было такого понятия, как креативный кластер. Но в Москве появлялась новая городская прослойка — дизайнеры, небольшие агентства и те самые будущие хипстеры. Им были нужны не глянцевые офисы, а недорогие пространства с характером. Поэтому на Flacon приняли важное решение: не делать типовой ремонт, а отдавать помещения арендаторам, чтобы те сами строили их под себя. Так бывший завод постепенно превратился в место с кирпичом, лофтами и ощущением живого города внутри одной территории.

Мы не успевали приводить в порядок помещения — их сразу забирали. На аренду даже образовалась очередь. Тогда и появилось выражение: Flacon не резиновый, а стеклянный.

Мероприятия на Flacon генерировали трафик, на котором зарабатывали кафе, рестораны, магазины и другие арендаторы — те платили аренду. Но когда новые проекты предлагали Матушевскому доли в бизнесе, он отказывался. Логика была простой: ему не нужно чужое «спокойствие» в капитале, ему нужен сильный сервис, выручка арендатора и вовремя оплаченная аренда. Так, по его мнению, модель работала честнее и эффективнее.

К 2018 году модель окончательно доказала свою эффективность. Летом, во время чемпионата мира по футболу, доход от мероприятий на Flacon дал около 25% всей выручки территории. Для обычных торговых центров события — это расходный маркетинг. Для Flacon — отдельный источник дохода. Мероприятия были встроены в ДНК проекта: люди приходили сюда не только поесть или купить что-то, а за впечатлениями.

Второй выход из бизнеса, жизнь на Бали и поиск нового старта

После Flacon команда запустила ещё несколько проектов. Один из них — «Корабль Брюсов» напротив храма Христа Спасителя. Проект получился заметным, но позже город начал борьбу с дебаркадерами, и корабль увезли.

Затем появился «Хлебозавод» — более сильная площадка с удачной архитектурой и открытой локацией. Позже дополнительный поток дал ЖК «Савёловский Сити»: через переход у железной дороги проходило до 70 тысяч человек в день. Этот трафик команда училась конвертировать в аудиторию, используя опыт Flacon: открытая территория, минимум заборов и события в часы пик.

В 2019 году Матушевский снова задался тем самым сакраментальным вопросом: что дальше. После успеха дизайн-завода к нему часто обращались регионы: приезжали губернаторы, показывали площадки, просили придумать новую жизнь для заводов и пустующих объектов. Вместе с партнёром он запустил компанию «Флакон X», которая занималась концепциями новых «флаконов» — проектов по ревитализации бывших промышленных территорий. Команда сделала более 80 концепций — это был прибыльный консалтинговый бизнес.

Но вкладываться в новые объекты Матушевский не хотел: другой рынок, другая экономика, другие риски. К 2021 году крупные проекты уже были разобраны, а у направления закончился потенциал роста.

Последние два-три года в бизнесе Матушевский чувствовал, что деградирует. Ездил по России, выступал как спикер, но для себя понимал: это уже не предпринимательство. Ему важно создавать новое, а не комментировать старое. К тому моменту на дизайн-заводе Flacon уже был партнёр-инвестор, которого когда-то позвал сам Матушевский. Тот присоединился не с самого начала, но вкладывал деньги, тогда как за операционку, команду и развитие отвечал Матушевский. Между ними случился конфликт. Детали Матушевский не раскрывает, но говорит, что по моральным соображениям больше не был готов продолжать общий бизнес с этим человеком. При долях 50 на 50 это означало одно: нужно расходиться.

Я принял непростое решение. И слава богу, что принял его: просто выйти из этого бизнеса и делать что-то новое.

После выхода из операционного бизнеса у Матушевского оставались другие проекты. Из просто дизайн-завода Flacon выросла целая экосистема — к 2021 году в неё входили 12–13 проектов и стартапов. Но в феврале 2022 года ситуация резко изменилась: бюджеты секвестировали, управляющую компанию сократили, всё оптимизировали, и осталось около 8 проектов. Часть направлений продолжила работу — например, образовательный кампус и компания «Флакон F». Был и проект посёлка «Деревня», но после 2022 года из пятидесяти семей фактически осталось две, остальные уехали.

Сам Матушевский в конце того же года отправился к товарищу на Бали — и, несмотря на обратный билет, в итоге остался там на два с половиной года. На острове он успел проинвестировать в строительство вилл и апартаментов, изучал местные девелоперские проекты и вёл переговоры с предпринимателями, которые запускали большие пространства. В Москву регулярно прилетал, но нового большого бизнеса тогда для себя не видел.

Я всегда понимал, что постоянно жить на Бали не буду. Я родился в центре Москвы и даже когда пробовал в начале 2000-х пожить на Рублёвке и ездить с личным водителем в центр, то быстро понял: это как будто утром прилетаешь на другую планету и вечером улетаешь обратно. Не моё. Мне важно жить в центре Москвы, в комьюнити, в движении, среди людей.

На Бали Матушевского задержал не только бизнес — в последний год жизни на острове у него случилась любовь. Вместе с девушкой он заново объехал весь остров, но после возвращения в Москву они расстались. Сам Матушевский говорит, что Бали умеет многое расставлять по местам: остров по-своему структурирует людей, отношения и планы.

AI вместо пенсии, старые деньги и новый вкус к игре

Переломный момент случился в конце 2025 года — им стал интерес к искусственному интеллекту. Матушевский почувствовал в нём тот же масштаб перемен, что когда-то в интернете. После этого начал учиться, собирать новую команду и запускать проекты в формате венчурной студии: быстро проверять гипотезы, создавать продукты с помощью AI и помогать компаниям внедрять новые инструменты.

Сейчас это его главный предпринимательский фокус — направление, в которое он вкладывает время и энергию. Но пока AI-проекты находятся на стадии запуска и тестирования гипотез, а не зрелой прибыли.

Основные деньги Матушевскому сегодня приносят действующие бизнесы, где уже не нужны большие инвестиции. Один из них — посёлок «Деревня»: там продаются участки, люди строят дома, часть объектов затем сдают в аренду.

Второе направление — Flacon Space. Это гибридные пространства рядом с Flacon и новая точка, открытая в конце прошлого года в Тюмени. Формат — небольшие офисные блоки, переговорные, зоны для мероприятий и элементы коворкинга. Доход идёт как от аренды, так и от продажи франшизы. По словам Матушевского, спрос на франшизу в начале года просел, но затем рынок начал оживать. Он считает, что именно такие гибридные пространства будут востребованы дальше.

Дополнительный доход дают инвестиции на Бали — проекты с виллами и апартаментами. Сам он называет это скорее вложениями капитала, чем отдельным бизнесом.

На вопрос, не хочет ли он наконец отдохнуть, жить на заработанное и отказаться от новых проектов, Матушевский отвечает без паузы: «Нет. Отдохнуть — это как пенсия». Он считает, что предприниматель не может не предпринимать. При этом уверен: предпринимательство подходит не всем — и это нормально. По его словам, далеко не каждый человек готов жить в постоянной неопределённости, а многим это и не нужно. Сам он, наоборот, не любит зависеть от случая и всегда предпочитал управляемый риск случайной удаче.

Я один раз в жизни сыграл в казино — это было ещё в начале 90-х. Проиграл огромные для себя деньги и сразу понял: это не моё.

Через дизайн-завод Flacon за годы прошли сотни предпринимателей. Многие потом подходили к Матушевскому и напоминали: первый офис у них был именно там. Для него это стало важнее любых регалий и большой школой насмотренности. Он научился быстро чувствовать, какой бизнес взлетит, а какой нет.

Сегодня часть времени Матушевский тратит на наставничество: помогает предпринимателям не с ремеслом, а со структурой бизнеса, нестандартными ходами и тем, как не умереть раньше выручки. Про само прошлое — компьютеры, Flacon, старые победы — говорить ему уже неинтересно. По его словам, мемуары пишут перед смертью, а он ещё собирается что-то сделать.

Его новый азарт — проекты на стыке предпринимательства и искусственного интеллекта. Он собирает модель партнёрств, где команды приходят с идеей, а его сторона закрывает бэк-офис, финансы, юридическую часть и систему управления. Если раньше на запуск бизнеса уходили месяцы, то теперь, считает он, хорошие гипотезы можно проверять за недели. И именно эта скорость снова возвращает ему вкус к игре.