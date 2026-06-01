Авторы VK смогут запускать рекламу из личных профилей — для этого у аккаунта должно быть больше 3 тыс. подписчиков

VK открыла авторам расширенную статистику личных профилей и инструменты продвижения публикаций, говорится в сообщении компании. Пользователи смогут анализировать охваты, вовлечённость и аудиторию отдельно по постам, клипам, историям и видео, а также запускать рекламу публикаций прямо из личного профиля. Продвигать посты смогут страницы с аудиторией от 3 тыс. подписчиков.

В профиле пользователя ВКонтакте появилась кнопка «Продвижение»

Как сообщили в компании, инструменты продвижения теперь доступны под постами и клипами в профиле пользователя. Дополнительно в меню профиля появилась кнопка «Продвижение» с переходом в упрощённый кабинет VK Рекламы.

Пользователи смогут выбрать цель продвижения: привлечение подписчиков, продвижение публикации, заявки в сообщения или переходы на сайт. Для запуска рекламы достаточно выбрать аудиторию и бюджет.

Продвижение доступно не всем аккаунтам

Как уточнили в компании, инструменты продвижения в профиле доступны только в мобильном приложении ВКонтакте. Их запуск откроют подтверждённым аккаунтам с серой галочкой и включённой двухфакторной аутентификацией.

Продвижение публикаций под постами будет доступно профилям с аудиторией от 3 тыс. подписчиков. В веб-версии функция появится позднее.

Авторы видят отдельную статистику по каждому формату контента

В обновлённой статистике появились данные по охватам, взаимодействиям с контентом, действиям друзей и аудитории профиля. Пользователи смогут отдельно анализировать эффективность постов, клипов, историй и видео.

Також ВКонтакте объединила статистику профилей и администрируемых сообществ в одном интерфейсе. Это позволит авторам быстрее сравнивать показатели разных площадок.

Кнопкой «Продвигать» уже пользуются 43% авторов сообществ

В компании заявили, что инструменты статистики помогут авторам лучше понимать реакцию аудитории на контент, а продвижение — увеличивать охваты и привлекать подписчиков.

По данным ВКонтакте, в сообществах кнопкой «Продвигать» уже пользуются 43% авторов. Теперь аналогичная функция появилась и в личных профилях.

Профили ВКонтакте — полноценные площадки для авторов

Руководитель направления «Сообщества и опыт автора» ВКонтакте Вера Советкина заявила, что профили становятся самостоятельной площадкой для развития авторов, личного бренда и заработка на контенте.

По её словам, обновлённая статистика помогает лучше понимать подписчиков и находить точки роста, а инструменты продвижения позволяют привлекать новую аудиторию «за пару кликов».