Wildberries внедряет ИИ-помощника для сравнения товаров — сервис анализирует выбранные бренды и объясняет различия

Wildberries начал тестирование нового инструмента на базе искусственного интеллекта, который помогает покупателям ориентироваться в товарах с большим количеством характеристик. Функция «Умное сравнение» анализирует выбранные позиции и кратко объясняет различия между ними. Сейчас решение работает в пилотном режиме и постепенно появляется у пользователей мобильного приложения маркетплейса.

Покупателям больше не придётся вручную изучать десятки характеристик

Как отметили в пресс-службе Wildberries, выбор техники обычно требует времени: пользователям приходится сравнивать характеристики, искать обзоры, читать комментарии на форумах и в соцсетях или обращаться за советом к специалистам. Теперь получить такую помощь можно непосредственно на маркетплейсе.

Искусственный интеллект сравнивает несколько товаров и готовит краткий обзор. Алгоритм выделяет ключевые особенности моделей, показывает их сильные и слабые стороны и объясняет, для каких задач использования подойдёт каждый вариант.

Новая функция поможет сократить время на принятие решения о покупке техники

Новый инструмент рассчитан прежде всего на категории со сложным выбором: ноутбуки, бытовую технику, электронику, инструменты и товары для ремонта. Вместо самостоятельного поиска информации в интернете пользователь может получить краткую сводку прямо внутри карточки товара. Например, при выборе ноутбука ИИ подскажет, какая модель лучше подходит для игр, а какая — для офисной работы или учёбы.

В компании считают, что ИИ для сравнения товаров позволит сократить время на принятие решения и упростит покупку техники для пользователей без специальных знаний.

Функция «Умное сравнение» станет доступна всем пользователям Wildberries по мере обновления приложения.

Контекст

Wildberries активно развивает ИИ-функции приложения маркетплейса. Например, феврале 2026-го Wildberries запустила новую систему сортировки отзывов на базе искусственного интеллекта. Алгоритмы анализируют комментарии покупателей, определяют основные темы и автоматически распределяют отзывы по характеристикам товара — например, по размеру, цвету, запаху или вкусу. Для фильтров используются отзывы, оставленные за последние два года, а сама система обновляется каждый день. Wildberries внедрила новый ИИ-фильтр — нейросеть анализирует отзывы на товар и сортирует их по характеристикам Читать

Также Wildberries запустила ИИ-примерку косметики в тестовом режиме. Пока нейросеть умеет виртуально наносить на фото помаду и блёстки: пользователь загружает снимок, после чего алгоритм автоматически показывает, как выбранный оттенок будет выглядеть на лице. Функция уже доступна в мобильном приложении маркетплейса.

В компании отметили, что запуск связан с ростом онлайн-покупок косметики: по данным RWB Исследований, 49% пользователей покупают товары категории «Красота» преимущественно онлайн, а 62% ориентируются на отзывы при выборе. В дальнейшем Wildberries планирует расширить ИИ-примерку на другие категории товаров.