Wildberries запустила ИИ-примерку косметики — пока нейросеть умеет наносить на фото только помаду и блёстки

Wildberries запустила ИИ-примерку косметики, сообщили в компании. Функция работает в тестовом режиме, на первом этапе доступно виртуальное нанесение помады и блёсток. В карточке товара пользователи могут нажать специальную кнопку примерки — нейросеть поможет заранее увидеть, как выбранный продукт будет выглядеть на лице.

Сейчас с помощью ИИ можно виртуально нанести помаду и блёстки

Пользователь загружает свою фотографию в приложение, после чего нейросеть автоматически наносит выбранный оттенок, рассказала директор по продукту портала продавцов RWB Анастасия Сычева на Конференции инновационных технологий электронной коммерции (КИТ).

Сейчас для ИИ-примерки доступны помады и блески. Алгоритмы учитывают индивидуальные особенности кожи и освещения, чтобы добиться максимально реалистичного эффекта.

Воспользоваться примеркой уже могут все пользователи мобильного приложения Wildberries.

При выборе косметики большинство ориентируются на отзывы

Запуск нового ИИ-инструмента связан с ростом онлайн-покупок в категории «Красота», данные о которых приводит сервис RWB Исследования:

49% покупают косметику только или преимущественно онлайн;

34% делают это раз в месяц и чаще;

Принимая решение о покупке, пользователи ориентируются на несколько ключевых факторов:

62% — на отзывы;

40% — на обзоры в социальных сетях.

«Всё больше пользователей выбирают косметику онлайн, но при этом им по-прежнему важно “примерить” продукт перед покупкой. ИИ-примерка как раз закрывает этот разрыв между онлайн- и офлайн-опытом», — отметила директор по продукту портала продавцов RWB Анастасия Сычева.

В Wildberries подчеркнули, что компания планирует собрать обратную связь от пользователей и партнёров, после чего масштабировать инструмент на другие категории.

Wildberries развивает ИИ-функции в приложении

До запуска ИИ-примерки косметики Wildberries уже тестировал похожий инструмент — виртуальную примерку одежды.

«Мы последовательно развиваем сценарии виртуальной примерки на платформе. Ранее мы запустили примерку одежды и увидели высокий отклик со стороны пользователей — этот опыт подтвердил, что такие инструменты помогают принимать решение о покупке», — рассказала директор по продукту портала продавцов RWB Анастасия Сычева.

Параллельно платформа развивает и другие нейроинструменты. В частности, ИИ-фильтр анализирует отзывы на платформах маркетплейса, выделяет ключевые темы и группирует их по параметрам — например, «Размер», «Запах», «Цвет» или «Вкус».

Также в приложении можно увидеть работу функции «Важное из отзывов»: нейросеть выделяет ключевые характеристики товара и формирует их краткий пересказ.

