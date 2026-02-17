Wildberries внедрила ИИ-фильтр для отзывов на товары

Wildberries добавила автоматическую фильтрацию отзывов с помощью искусственного интеллекта. Как сообщили в компании, ИИ анализирует тексты комментариев, выделяет ключевые темы и группирует их по параметрам вроде «Размер», «Запах», «Цвет» и «Вкус». Фильтры формируются на основе отзывов за последние два года и обновляются раз в сутки.

Фильтр объединяет положительные и отрицательные оценки

Как пояснили в пресс-службе Wildberries, в основе функции — ML-модель, которая анализирует тексты отзывов и автоматически распределяет их по заданным параметрам. Пользователи могут быстро найти комментарии, касающиеся конкретных характеристик товара, и не просматривать десятки или сотни записей вручную.

Название фильтра не оценивает товар и не делит отзывы на «хорошие» или «плохие». Он объединяет в себе как положительные, так и отрицательные оценки по выбранному критерию.

Фильтры формируются на основе отзывов за два года

Система подгружает фильтры на основе свежих отзывов за последние два года. При этом список фильтров может отличаться в зависимости от категории и конкретного товара. Новые комментарии анализируются ежедневно, и раз в сутки может появляться новый фильтр.

ИИ-фильтры уже доступны большинству пользователей мобильного приложения в разделе «Оценки и отзывы». В дальнейшем функция появится и на сайте маркетплейса.

Нейросеть сокращает время на выбор покупки

Руководитель направления «Отзывы, вопросы и рейтинг товара» Полина Овчинникова отметила, что искусственный интеллект помогает систематизировать большое количество отзывов на товары и ускоряет рутинные процессы для пользователей.

«Теперь вместо того, чтобы вручную изучать десятки или даже сотни комментариев, ИИ мгновенно их сгруппирует и отфильтрует», — подчеркнула Полина Овчинникова.

По её словам, ИИ-фильтры помогают пользователям быстрее узнавать о тех характеристиках товара, которые для них важны, экономить время и принимать более осознанные решения.

ИИ-инструменты — новая технологическая стратегия компании

Внедрение фильтров стало частью комплексной технологической стратегии Wildberries. Ранее маркетплейс запустил функцию «Важное из отзывов»: нейросеть анализирует свежие комментарии, выделяет ключевые характеристики товара и автоматически обновляет пересказ по мере появления новых отзывов. Также платформа развивает виртуальную примерку одежды и генерацию персонализированных описаний товаров.

Кроме того, Wildberries & Russ запустила для продавцов сервис «Видеообложки», с помощью которого можно создавать ИИ-видео и анимированные фото для карточек товаров. Сервис доступен продавцам из России и Белоруссии с подпиской «Джем».