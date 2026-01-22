Wildberries расширяет внедрение нейросети: теперь ИИ анализирует отзывы в приложении и делает краткий пересказ
В приложении Wildberries стал доступен ИИ-пересказ отзывов
Wildberries внедрила функцию, которая с помощью ИИ кратко пересказывает содержание отзывов о товарах, сообщили в компании. Алгоритм анализирует свежие комментарии покупателей и выделяет наиболее часто упоминаемые характеристики. Функция уже доступна большинству пользователей мобильного приложения и не влияет на рейтинг товаров.
ИИ обновляет пересказ при каждом новом отзыве
Как сообщили в объединенной компании Wildberries и Russ, на маркетплейсе в широком доступе тестируется функция «Важное из отзывов». В её основе — нейросеть, которая кратко пересказывает содержание пользовательских отзывов и помогает покупателям быстрее принять решение о покупке.
Пересказ формируется на основе свежих отзывов и отражает наиболее часто упоминаемые характеристики товара. Текст автоматически обновляется по мере появления новых комментариев.
Пересказы формируются отдельно для каждого варианта товара
В компании уточнили, что если у товара несколько вариантов — например, разные размеры или цвета, — пересказы формируются отдельно для каждого из них. Это позволяет учитывать особенности конкретной версии товара, а не усреднять отзывы по всей карточке.
Тестирование функции началось весной 2025 года на ограниченной группе пользователей и показало положительные результаты. Сейчас функция доступна большинству пользователей мобильного приложения Wildberries. В дальнейшем её планируют запустить и на сайте маркетплейса.
Новая функция не влияет на рейтинг товара
В РВБ подчёркивают, что новая функция не влияет на рейтинг товара, не скрывает и не заменяет оригинальные отзывы. Покупатели по-прежнему могут читать все комментарии полностью.
Пользователи также могут оценить корректность сгенерированного пересказа и сообщить о возможных неточностях — такая возможность предусмотрена в интерфейсе.
ИИ-инструменты уже используются в других сервисах маркетплейса
Развитие функций на базе искусственного интеллекта стало частью стратегии Wildberries по персонализации онлайн-покупок.
Ранее Wildberries внедрила виртуальную примерку одежды, которая позволяет покупателям примерить товар на собственном фото прямо в приложении. Алгоритмы учитывают фигуру пользователя, пропорции, освещение, цвет ткани и особенности изделия.
РВБ также разработала нейросеть для создания персонализированных описаний в карточках товаров. Функция доступна продавцам при создании или редактировании карточки и позволяет сгенерировать текст за несколько секунд на основе параметров, заданных пользователем.
