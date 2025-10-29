Виртуальная примерочная: Вайлдберриз запустила новую функцию

Wildberries расширила доступ к сервису «Клиентская примерка» — теперь воспользоваться им могут все пользователи маркетплейса в России. Технология на базе нейросетей и компьютерного зрения позволяет покупателям примерить одежду на собственном фото прямо в приложении. Новый инструмент стал частью стратегии компании по персонализации онлайн-шопинга.

Примерить онлайн можно — но только если есть подписка

Компания РВБ (Объединённая компания Wildberries & Russ) завершила этап тестирования «Клиентской примерки» и открыла сервис для всех российских пользователей. На данный момент инструмент доступен подписчикам WB Клуба и продавцам, подключившимся к тарифному уровню «Продвинутый» в подписке «Джем».

Теперь покупатель может выбрать товар с поддержкой виртуальной примерки и нажать кнопку «Посмотреть вещь на себе» в карточке продукта. После загрузки своей фотографии приложение сгенерирует изображение, где одежда отображается с учётом фигуры пользователя, пропорций, а также освещения. Пользователь может использовать как заранее сохранённое фото, так и сделать новое — например, прямо в пункте выдачи заказов.

Функция работает — но только на некоторых товарах

Сервис работает на базе технологий нейросетей и компьютерного зрения, которые анализируют изображение человека и «накладывают» выбранную одежду с учётом его параметров и особенностей изделия. Алгоритм учитывает форму тела, цветовую палитру ткани, угол съёмки и перспективу, что делает визуализацию максимально реалистичной.

Кроме того, маркетплейс добавил специальный фильтр в поиске, чтобы пользователи могли быстро находить товары, поддерживающие виртуальную примерку. Это должно повысить вовлечённость клиентов и уменьшить количество возвратов, связанных с неправильным выбором размера или фасона.

Персонализация — ключевой тренд онлайн-шопинга

Директор по продукту портала продавцов РВБ Анастасия Сычёва отметила, что внедрение нейросетевых технологий становится важной частью развития онлайн-ритейла.

«Нейросетевые технологии уже меняют привычный опыт онлайн-покупок, и “Клиентская примерка” — один из ярких примеров этого. Мы внедряем инструменты, которые помогают пользователю не просто выбирать товар, а взаимодействовать с ним — видеть, как он будет выглядеть именно на нём», — подчеркнула директор по продукту портала продавцов РВБ Анастасия Сычёва.

В компании ожидают, что развитие подобных решений станет ключевым фактором в конкуренции между маркетплейсами: чем точнее система «понимает» пользователя, тем выше вероятность покупки. Для Wildberries запуск виртуальной примерочной — очередной шаг в сторону умных сервисов, где искусственный интеллект помогает сокращать дистанцию между офлайн- и онлайн-шопингом.





