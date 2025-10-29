Wildberries взял курс на персонализацию онлайн-шопинга: встроенный ИИ поможет примерить одежду виртуально
Виртуальная примерочная: Вайлдберриз запустила новую функцию
Wildberries расширила доступ к сервису «Клиентская примерка» — теперь воспользоваться им могут все пользователи маркетплейса в России. Технология на базе нейросетей и компьютерного зрения позволяет покупателям примерить одежду на собственном фото прямо в приложении. Новый инструмент стал частью стратегии компании по персонализации онлайн-шопинга.
Примерить онлайн можно — но только если есть подписка
Компания РВБ (Объединённая компания Wildberries & Russ) завершила этап тестирования «Клиентской примерки» и открыла сервис для всех российских пользователей. На данный момент инструмент доступен подписчикам WB Клуба и продавцам, подключившимся к тарифному уровню «Продвинутый» в подписке «Джем».
Теперь покупатель может выбрать товар с поддержкой виртуальной примерки и нажать кнопку «Посмотреть вещь на себе» в карточке продукта. После загрузки своей фотографии приложение сгенерирует изображение, где одежда отображается с учётом фигуры пользователя, пропорций, а также освещения. Пользователь может использовать как заранее сохранённое фото, так и сделать новое — например, прямо в пункте выдачи заказов.
Функция работает — но только на некоторых товарах
Сервис работает на базе технологий нейросетей и компьютерного зрения, которые анализируют изображение человека и «накладывают» выбранную одежду с учётом его параметров и особенностей изделия. Алгоритм учитывает форму тела, цветовую палитру ткани, угол съёмки и перспективу, что делает визуализацию максимально реалистичной.
Кроме того, маркетплейс добавил специальный фильтр в поиске, чтобы пользователи могли быстро находить товары, поддерживающие виртуальную примерку. Это должно повысить вовлечённость клиентов и уменьшить количество возвратов, связанных с неправильным выбором размера или фасона.
Персонализация — ключевой тренд онлайн-шопинга
Директор по продукту портала продавцов РВБ Анастасия Сычёва отметила, что внедрение нейросетевых технологий становится важной частью развития онлайн-ритейла.
«Нейросетевые технологии уже меняют привычный опыт онлайн-покупок, и “Клиентская примерка” — один из ярких примеров этого. Мы внедряем инструменты, которые помогают пользователю не просто выбирать товар, а взаимодействовать с ним — видеть, как он будет выглядеть именно на нём», — подчеркнула директор по продукту портала продавцов РВБ Анастасия Сычёва.
В компании ожидают, что развитие подобных решений станет ключевым фактором в конкуренции между маркетплейсами: чем точнее система «понимает» пользователя, тем выше вероятность покупки. Для Wildberries запуск виртуальной примерочной — очередной шаг в сторону умных сервисов, где искусственный интеллект помогает сокращать дистанцию между офлайн- и онлайн-шопингом.
