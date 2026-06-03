«Ашан» подал заявку на регистрацию бренда «Бон Кафе» — французский ритейлер выходит в ресторанный сегмент в России

Французская сеть «Ашан», управляющая одноимёнными гипермаркетами, подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Бон Кафе», сообщают «Известия». В документе указаны сразу несколько направлений развития: доставка и заказ еды на вынос, аренда помещений, а также работа точек общепита — закусочных и кафе. Эксперты отмечают, что сегодня именно сегмент готовой еды обеспечивает рост розничной торговли, несмотря на общее снижение покупательской активности.

Доля «Ашана» на рынке ритейла сократилась почти в полтора раза

На фоне снижения финансовых показателей «Ашан» начал развивать новые направления бизнеса. Как сообщают «Известия», компания подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Бон Кафе», под которым сеть планирует развивать кафе, закусочные, доставку и продажу еды навынос.

При этом позиции ритейлера на российском рынке за последние годы заметно ослабли. Если в 2021 году доля «Ашана» в продуктовом товарообороте составляла 1,3%, то к концу 2025 года показатель снизился до 0,88%. Чистая прибыль компании по итогам 2023 года сократилась в 10 раз, а выручка продолжает снижаться.

Для сравнения, конкуренты сети за тот же период усилили позиции. Например, доля «Ленты» выросла с 2,4% до 3,56%.

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Готовая еда растёт быстрее всего продуктового рынка

Продажи готовой еды в 2025 году росли быстрее общей выручки крупнейших ритейлеров, отмечают эксперты «Известий». Темпы роста категории составили 18,5% против 16,1% у рынка в целом.

В начале 2026 года спрос продолжил ускоряться: в денежном выражении продажи готовой еды выросли почти на 22%. Аналитики ожидают, что к концу года объём сегмента достигнет 1,32 трлн рублей, а доля готовых блюд в общих продажах продуктов питания увеличится до 4,1%.

Доставка стала главным драйвером сегмента

Развитие сервисов доставки заметно изменило рынок готовой еды, считают эксперты «Известий». Сейчас заказы через приложения ритейлеров и сторонние агрегаторы приносят компаниям до 30–40% выручки в категории.

Ключевым фактором стала скорость доставки: покупатели ожидают получить готовое блюдо в течение 20–30 минут. На этом фоне сети активно развивают небольшие точки сборки заказов — дарксторы — рядом с жилыми районами.