Виртуальный оператор Сбера может перейти на сеть «Вымпелкома» — тогда Билайн станет основным партнером компании

Виртуальный оператор «Сбербанк-Телеком» (бренд «СберМобайл») рассматривает подключение нового инфраструктурного партнёра, сообщает Forbes со ссылкой на источники, близкие к компании. Интерес к сотрудничеству, по данным издания, проявил «Вымпелком» (бренд «Билайн»). Аналитики считают, что партнёрство выгодно обеим сторонам: «Вымпелком» сможет оптимизировать нагрузку сети, а «Сбербанк-Телеком» — повысить качество связи.

«Вымпелком» готов стать основным инфраструктурным партнёром СберМобайла

Собеседник издания, близкий к «Сбербанк-Телекому», рассказал Forbes, что компания ведёт переговоры с несколькими участниками рынка о новом инфраструктурном партнёре. Одна компания уже проявила интерес к сотрудничеству.

«Сбербанк-Телеком» вел переговоры о возможном сотрудничестве по модели виртуального оператора с «Вымпелкомом», сообщили изданию топ-менеджер «Вымпелкома» и источник из отрасли связи. По словам топ-менеджера, «Вымпелком» готов стать основным инфраструктурным партнёром СберМобайла.

Переход СберМобайла к «Вымпелкому» может ударить по выручке «Мегафона» и «Т2», считают эксперты

В пресс-службе «Мегафона» Forbes пояснили, что наличие у виртуального оператора нескольких партнёров позволяет гибко масштабировать покрытие и перераспределять нагрузку на сеть.

Гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов в комментарии изданию пояснил, что с появлением нового инфраструктурного партнёра виртуальный оператор обычно переключается на его сеть. Если «Вымпелком» станет основным партнёром «Сбербанк-Телекома», это скажется на динамике выручки других партнёров СберМобайла. Часть абонентов самого «Вымпелкома» при этом может перейти к «Сбербанк-Телекому» — оператору стоит заранее защищаться от этого риска, добавил эксперт.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин согласен, что партнёрство может немного замедлить рост выручки «Мегафона» и «Т2 Мобайл». При этом он считает сделку выгодной для обеих сторон: «Сбербанк-Телеком» сможет оптимизировать нагрузку на сеть «Вымпелкома», а «Вымпелком» — повысить качество связи для своих абонентов.

Услугами виртуальных операторов в России пользуются 25,5 млн абонентов

Рынок виртуальных операторов (MVNO) в России активно растёт. К концу 2025 года число их абонентов достигло 25,5 млн — им принадлежит около 270 млн активных сим-карт. Совокупная выручка MVNO выросла на 27% — до 81 млрд рублей.

Крупнейшим виртуальным оператором остаётся Yota (41% абонентов), на втором месте — «СберМобайл» (25%), на третьем — «Т-Мобайл» (21%).

Контекст

«Сбер» запустил виртуального оператора «Сбербанк-Телеком» в 2018 году — сначала оператор работал только на сети «Т2 Мобайл». В 2024 году «Сбербанк-Телеком» начал работать на сети «Мегафона» в 15 регионах России. По оценке гендиректора «ТМТ Консалтинг» Константина Анкилова, «Сбербанк-Телеком» занимает свыше 2% рынка сотовой связи и приближается к 3%

«Вымпелком» последовательно наращивает присутствие в сегменте MVNO. В 2025 году компания объявила о планах занять 25% рынка MVNO к 2028 году. В 2025 году на его сети уже запустился MVNO Альфа-банка. В июне 2026 года «Вымпелком» договорился с Т-Банком о работе «Т-Мобайла» на своей сети в Амурской области и Якутии. Кроме того, в апреле 2026 года стало известно, что «Яндекс» планирует запустить собственного виртуального оператора на инфраструктуре «Вымпелкома».