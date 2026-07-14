Тренды
Деньги
Бизнес
Технологии
Маркетплейсы
Россия
Стартапы
Искусственный интеллект
Кибербезопасность
IT
Личное
Банки
Карьера
Маркетинг
HR
Ритейл
Дизайн
Реклама
Редакция
О компании
Контакты
© 2012-2026 ООО «РБточкаРУ»

ФАС призвала 18 торговых сетей ограничить цены на школьные товары: в списке — «Детский мир», «Магнит» и X5

Ведомство обратилось к ритейлерам из-за роста спроса на товары для школы перед 1 сентября
14 июля 2026, 20:00
Время прочтения 2 минуты
Девушка выбирает школьные тетради
Бизнес
Россия
Автор:
Софья Сарычева

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в 18 торговых организаций письма с предложением ограничить цены и наценки на наиболее востребованные школьные товары, сообщила пресс-служба ведомства. Ведомство напомнило сетям о необходимости добросовестного рыночного поведения в период повышенного спроса на товары школьного ассортимента.

Среди получателей обращения — крупнейшие ритейлеры и торговые сети

ФАС отправила письма в 18 торговых организаций, среди которых присутствуют популярные ритейлеры и продуктовые сети:

  • «Мэлон Фэшн груп»;
  • X5 Group («Пятёрочка», «Перекрёсток»);
  • «Детский мир»;
  • «Читай город»;
  • «Леонардо»;
  • «Офисмаг»;
  • «Гулливер»;
  • «Комус»;
  • «Метро»;
  • «Стокманн»;
  • «Лента»;
  • «Ашан»;
  • «О’Кей»;
  • «Магнит»;
  • «Вкусвилл»;
  • «М-Видео»;
  • «Ситилинк»;
  • «ДНС».

Пять сетей уже ограничивали цены на школьные товары по просьбе ФАС

В ведомстве подчеркнули, что предложение было направлено из-за сезонного спроса на школьные товары в преддверии нового учебного года. ФАС призвала сети к добросовестному поведению на рынке в этот период.

С 2023 года «Детский мир», «Комус», «М-Видео», «Ситилинк» и «ДНС» уже ограничивали цены на школьные товары по предложению ФАС. Как отметили в ведомстве, это повысило доступность товаров для семей с детьми школьного возраста.

Контекст

Подготовка к школе в России становится всё более затратной. В 2025 году сборы детей в школу обошлись россиянам почти в 22 млрд рублей — это вдвое больше, чем в 2024 году. В Москве и Подмосковье на одного школьника родители тратили около 16 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 9,8 тысяч рублей.

  • Самая массовая категория по количеству покупок — канцелярия, на неё пришлось 56% всех покупок (около 10 млн товаров), в денежном выражении — 2,7 млрд рублей.
  • Второе место заняла школьная литература — 4,3 млн товаров на сумму 1,6 млрд рублей.
  • Третьей стала школьная форма — 2,9 млн единиц, или около 5 млрд рублей.

Основная доля расходов пришлась на электронику: 728 тыс. устройств обошлись родителям в 12,6 млрд рублей.

Увеличение расходов связано с ростом цен на канцелярию. Школьная форма подорожала на 16%, альбомы для рисования — на 9%, дневники — на 6%, тетради — на 5%.

Подписаться на телеграм-канал
Публикации по теме
Новости по теме