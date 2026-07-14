ФАС призвала 18 торговых сетей ограничить цены на школьные товары: в списке — «Детский мир», «Магнит» и X5

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в 18 торговых организаций письма с предложением ограничить цены и наценки на наиболее востребованные школьные товары, сообщила пресс-служба ведомства. Ведомство напомнило сетям о необходимости добросовестного рыночного поведения в период повышенного спроса на товары школьного ассортимента.

Среди получателей обращения — крупнейшие ритейлеры и торговые сети

ФАС отправила письма в 18 торговых организаций, среди которых присутствуют популярные ритейлеры и продуктовые сети:

«Мэлон Фэшн груп»;

X5 Group («Пятёрочка», «Перекрёсток»);

«Детский мир»;

«Читай город»;

«Леонардо»;

«Офисмаг»;

«Гулливер»;

«Комус»;

«Метро»;

«Стокманн»;

«Лента»;

«Ашан»;

«О’Кей»;

«Магнит»;

«Вкусвилл»;

«М-Видео»;

«Ситилинк»;

«ДНС».

Пять сетей уже ограничивали цены на школьные товары по просьбе ФАС

В ведомстве подчеркнули, что предложение было направлено из-за сезонного спроса на школьные товары в преддверии нового учебного года. ФАС призвала сети к добросовестному поведению на рынке в этот период.

С 2023 года «Детский мир», «Комус», «М-Видео», «Ситилинк» и «ДНС» уже ограничивали цены на школьные товары по предложению ФАС. Как отметили в ведомстве, это повысило доступность товаров для семей с детьми школьного возраста.

Контекст

Подготовка к школе в России становится всё более затратной. В 2025 году сборы детей в школу обошлись россиянам почти в 22 млрд рублей — это вдвое больше, чем в 2024 году. В Москве и Подмосковье на одного школьника родители тратили около 16 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 9,8 тысяч рублей.

Самая массовая категория по количеству покупок — канцелярия, на неё пришлось 56% всех покупок (около 10 млн товаров), в денежном выражении — 2,7 млрд рублей.

Второе место заняла школьная литература — 4,3 млн товаров на сумму 1,6 млрд рублей.

Третьей стала школьная форма — 2,9 млн единиц, или около 5 млрд рублей.

Основная доля расходов пришлась на электронику: 728 тыс. устройств обошлись родителям в 12,6 млрд рублей.

Увеличение расходов связано с ростом цен на канцелярию. Школьная форма подорожала на 16%, альбомы для рисования — на 9%, дневники — на 6%, тетради — на 5%.