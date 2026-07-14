ФАС призвала 18 торговых сетей ограничить цены на школьные товары: в списке — «Детский мир», «Магнит» и X5

ФАС призвала 18 торговых сетей ограничить цены на школьные товары: в списке — «Детский мир», «Магнит» и X5Ведомство обратилось к ритейлерам из-за роста спроса на товары для школы перед 1 сентября
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в 18 торговых организаций письма с предложением ограничить цены и наценки на наиболее востребованные школьные товары, сообщила пресс-служба ведомства. Ведомство напомнило сетям о необходимости добросовестного рыночного поведения в период повышенного спроса на товары школьного ассортимента.
Среди получателей обращения — крупнейшие ритейлеры и торговые сети
ФАС отправила письма в 18 торговых организаций, среди которых присутствуют популярные ритейлеры и продуктовые сети:
- «Мэлон Фэшн груп»;
- X5 Group («Пятёрочка», «Перекрёсток»);
- «Детский мир»;
- «Читай город»;
- «Леонардо»;
- «Офисмаг»;
- «Гулливер»;
- «Комус»;
- «Метро»;
- «Стокманн»;
- «Лента»;
- «Ашан»;
- «О’Кей»;
- «Магнит»;
- «Вкусвилл»;
- «М-Видео»;
- «Ситилинк»;
- «ДНС».
Пять сетей уже ограничивали цены на школьные товары по просьбе ФАС
В ведомстве подчеркнули, что предложение было направлено из-за сезонного спроса на школьные товары в преддверии нового учебного года. ФАС призвала сети к добросовестному поведению на рынке в этот период.
С 2023 года «Детский мир», «Комус», «М-Видео», «Ситилинк» и «ДНС» уже ограничивали цены на школьные товары по предложению ФАС. Как отметили в ведомстве, это повысило доступность товаров для семей с детьми школьного возраста.
Контекст
Подготовка к школе в России становится всё более затратной. В 2025 году сборы детей в школу обошлись россиянам почти в 22 млрд рублей — это вдвое больше, чем в 2024 году. В Москве и Подмосковье на одного школьника родители тратили около 16 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 9,8 тысяч рублей.
- Самая массовая категория по количеству покупок — канцелярия, на неё пришлось 56% всех покупок (около 10 млн товаров), в денежном выражении — 2,7 млрд рублей.
- Второе место заняла школьная литература — 4,3 млн товаров на сумму 1,6 млрд рублей.
- Третьей стала школьная форма — 2,9 млн единиц, или около 5 млрд рублей.
Основная доля расходов пришлась на электронику: 728 тыс. устройств обошлись родителям в 12,6 млрд рублей.
Увеличение расходов связано с ростом цен на канцелярию. Школьная форма подорожала на 16%, альбомы для рисования — на 9%, дневники — на 6%, тетради — на 5%.