Каждая десятая сим-карта в России принадлежит виртуальному оператору — число абонентов превысило 25,5 млн

К концу 2025 года число абонентов компаний, предоставляющих услуги связи без собственной инфраструктуры, выросло на 51% по сравнению концом 2024-го, сообщает Forbes со ссылкой на исследование TelecomDaily. Сегодня почти каждая десятая активная сим-карта в стране приходится на виртуального оператора. Общее количество пользователей услуг телеком-компаний без собственной инфраструктуры связи превысило 25,5 млн.

В конце 2025 года в России насчитывалось 270 млн сим-карт

Согласно исследованию TelecomDaily, на конец 2025 года в России насчитывалось около 270 млн активных сим-карт. Из них 25,5 млн приходилось на мобильных операторов, работающих на инфраструктуре других телеком-компаний. По сравнению с 2024-м рост абонентов виртуальных поставщиков услуг связи, в 2025 году составил 51%.

Доля виртуальных операторов достигла 9,4% рынка.

Годом ранее рынок MVNO*Рынок виртуальных операторов сотовой связи (от англ. MVNO — Mobile Virtual Network Operator) также показывал резкий рост, сообщало издание TelecomDaily. По итогам 2024-го количество пользователей увеличилось на 58% — с 13 млн до 21 млн.

Лидером рынка виртуальных мобильных операторов остаётся Yota

Крупнейшим виртуальным оператором по числу клиентов остаётся Yota, принадлежащий МегаФону. На него приходится 41% всех абонентов MVNO. Доля других операторов без собственной инфраструктуры связи значительно ниже:

СберМобайл — 25%,

Т-Мобайл — 21%,

Ростелеком — 7%,

МГТС (Московская городская телефонная сеть) — 2%,

ВТБ Мобайл — 1%,

Газпромбанк Мобайл — 1%,

Next Mobile — 1%.

Совокупная выручка виртуальных операторов по итогам 2025 года достигла 81 млрд рублей, что на 27% превышает результаты 2024 года. Доходы между крупнейшими компаниями распеределились следующим образом:

Yota — 46% рынка.

Т-Мобайл — 27% выручки,

СберМобайл — 12%.

«Большая четвёрка» мобильных операторов почти перестала подключать новых абонентов

На фоне роста виртуальных операторов крупнейшие телеком-компании практически остановили расширение абонентских баз в 2025 году:

клиентская база МегаФона выросла на 1,77% — до 79,37 млн пользователей;

число абонентов МТС увеличилось на 1,3% — до 83,4 млн;

абонентская база T2 выросла на 0,01% — до 48,9 млн пользователей.

ВымпелКом не раскрыл показатели по числу абонентов.

Банковские операторы растут за счёт очень дешёвых тарифов

Аналитики TelecomDaily, с которыми пообщалось издание Forbes, считают, что рост банковских виртуальных мобильных операторов (например, СберМобайла, Т-Мобайла и прочих) связан с очень низкими тарифами на связь.

По их словам, виртуальные операторы банков готовы продавать услуги почти по себестоимости, поскольку помогают финансовым организациям снижать расходы на авторизационные СМС и удерживать пользователей внутри собственных экосистем.

Партнёр исследовательской компании ComNews Research Леонид Коник сообщил Forbes, что тарифы «большой четвёрки» в Москве уже сложно найти в открытом доступе дешевле 900 рублей в месяц. В то же время банковские операторы предлагают связь от 250 рублей.

Другие собеседники издания считают, что текущий демпинг цен может оказаться временным и закончиться в течение года.