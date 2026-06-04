Стандарт общественного капитала бизнеса может стать обязательным для публичных компаний — уже с 1 апреля 2027-го

Банк России предлагает включить в отчёты эмитентов 27 показателей Стандарта общественного капитала бизнеса с 1 апреля 2027 года. В АНО «Общественный капитал», который выступает оператором внедрения Стандарта, заявили, что крупному бизнесу стоит готовиться к новым правилам уже сейчас. Почти 80% заявок на участие в системе поступило от малого и среднего бизнеса.

Стандарт впервые представили на ПМЭФ

На ПМЭФ-2026 АНО «Общественный капитал» впервые представила полностью утверждённый Национальный стандарт общественного капитала бизнеса. Он позиционируется как российская альтернатива ESG-рейтингам.

В отличие от зарубежных систем с десятками независимых методик, российская модель предполагает единый подход к оценке вклада компаний в развитие страны, регионов, кадрового потенциала и демографии.

В будущем данные для Стандарта будут загружаться автоматически

3 июня Банк России опубликовал новую редакцию положения о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг. Документ предлагает компания включать в отчётность 27 экологических, социальных и управленческих показателей, закреплённых в Стандарте общественного капитала бизнеса.

По словам генерального директора АНО «Общественный капитал» Асият Багатыровой, в перспективе соответствие Стандарту может стать обязательным требованием для публичных компаний.

«Окно возможностей для крупного бизнеса открыто прямо сейчас, и им стоит воспользоваться, не дожидаясь 2027 года. Те, кто пройдёт оценку и обеспечит соответствие Стандарту заранее, получат фору: и в прозрачности перед инвесторами, и в доступе к мерам господдержки, которые будут расширяться: льготное финансирование, информационное сопровождение», — отметила Асият Багатырова, генеральный директор АНО «Общественный капитал».

В организации работают над механизмом автоматической загрузки данных, чтобы снизить административную нагрузку на бизнес. В рамках раскрытия отчетности эмитентов у них есть обязанность передавать её в аккредитованные агентства. АНО «Общественный капитал» планирует загружать от них данные по показателям, соответствующим Стандарту, если компания подала заявку на оценку.

Регионы начали привязывать льготы к оценке компаний по Стандарту

Стандарт уже активно внедряют в регионах России. Омская область стала первым субъектом России, где оценка по новой системе используется как ключевой критерий для получения статуса ответственного предприятия. Соответствующий закон действует с 1 января 2026 года.

Для подобных компаний предусмотрены дополнительные меры поддержки — от увеличенного возмещения затрат в агропромышленном комплексе до предоставления земельных участков без торгов. Московский фонд поддержки промышленности также рассматривает возможность учитывать соответствие Стандарту при предоставлении отдельных преференций.

Генеральный директор АНО «Общественный капитал» Асият Багатырова, отмечает, что система мер поддержки сейчас активно разрабатывается, однако их самостоятельно устанавливает каждый регион.

«Принципиально важно другое: единого "пакета сверху" не будет. Каждый регион вправе вводить собственные, специфические меры под свою экономику и приоритеты — и многие уже это делают», — сообщила Russian Business Асият Багатырова, генеральный директор АНО «Общественный капитал».

Больше всего подают заявки на проверку ИТ-компании

Среди компаний, подавших заявки на участие, больше всего бизнеса из секторов:

ИТ — около 16%,

промышленность и машиностроение — около 11%,

ритейл — около 10%.

В АНО «Общественный капитал» подчёркивают, что Стандарт изначально создавался как универсальный инструмент и не привязан к конкретному сектору экономики.

Для малого и среднего бизнеса — упрощённая оценка по Стандарту

Неожиданным итогом первых месяцев работы Стандарта стало распределение заявок между участниками. Генеральный директор АНО «Общественный капитал» Асият Багатырова отметила, что 79% компаний, подавших заявки на участие в системе, относятся к малому и среднему бизнесу. Для подобных компаний предусмотрен упрощённый формат оценки — от 23 до 32 показателей вместо 95 для крупных организаций.

«Для малого и среднего бизнеса Стандарт стал первым доступным инструментом признания: набор показателей для МСП заметно компактнее, а сама оценка бесплатна, поэтому отклик был быстрым, почти 80% заявок пришло именно от МСП. Крупный бизнес проходит более объёмную оценку и принимает решение взвешеннее; к тому же его в принципе меньше, чем МСП в стране», — поделилась с Russian Business Асият Багатырова, генеральный директор АНО «Общественный капитал».

В АНО «Общественный капитал» считают, что новая система меняет подход к господдержке: преимущество получают не компании, испытывающие сложности, а бизнес, который инвестирует в сотрудников, местные сообщества и развитие территорий.





