Банки попросили ЦБ ускорить принятие закона о мультибанкинге — технология объединит все счета в одном приложении

Банки попросили Центробанк ускорить принятие закона об открытых API, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо Ассоциации «ФинТех» (АФТ). С согласия клиента финансовые организации смогут обмениваться данными о его операциях, что позволит видеть все счета и вклады в одном приложении. Сейчас мультибанкинг работает в тестовом режиме.

Закон об открытых API ждут с 2025 года — но он до сих пор не принят

В декабре 2025 года ЦБ утвердил десять стандартов открытых API — технологии, которая обеспечивает обмен сведениями между банками и клиентами. Свыше 20 крупнейших банков уже тестируют передачу информации в этом формате, сообщил «Известиям» управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Закон рассчитывали принять ещё в 2025 году, а обязательный запуск сервиса начать в 2026-м, отметил аналитик Freedom Global Владимир Чернов в комментарии «Известиям».

Сейчас мультибанкинг в России работает в тестовом формате. Сервисом от Т-Банка пользуются более 700 тыс. человек, причём 78% из них живут за пределами Москвы и Подмосковья, сообщил представитель Т-Банка на Финконгрессе. В приложении Т-Банка уже можно видеть счета Сбера, ВТБ и Альфа-Банка.

Открытые API могут стать обязательными для системно значимых банков

По итогам обсуждения АФТ отправила ЦБ письмо с предложениями главных банков — Сбера, ВТБ, Совкомбанка, Газпромбанка, Т-Банка

Ассоциация предложила закрепить обязательное применение открытых API сначала для системно значимых кредитных организаций, а затем и для остальных. Для массового запуска, по мнению АФТ, нужны четыре условия:

понятная экономическая модель;

единые стандарты;

простой процесс подключения;

принятие федерального закона.

В письме АФТ также указывается, что участники пилотных проектов вложили в реализацию инициативы значительные ресурсы, и без законодательного закрепления эти инвестиции могут не получить ожидаемой отдачи.

Пока требования обмениваться данными остаются добровольными. Из-за этого банки могут создавать несовместимые друг с другом решения — тогда безопасность всей системы будет зависеть от самого слабого участника, предупреждает Ассоциации «ФинТех»(АФТ).

Т-Банк настаивает на бесплатном обмене данными на старте — плата затормозит развитие мультибанкинга

Помимо технических стандартов, рынку предстоит решить и финансовый вопрос. Генеральный директор АФТ Максим Григорьев в комментарии «Известиям» отметил, что игрокам предстоит определить, какие данные банки должны передавать бесплатно, а за какие сервисы смогут брать комиссию. По его словам, в международной практике базовые данные — балансы, история операций — обычно бесплатны, а платными становятся сервисы с дополнительной ценностью.

Вице-президент Т-Банка Сергей Хромов считает, что на старте передача сведений должна оставаться бесплатной, иначе развитие технологии замедлится. Топ-менджер также отметил, что ценность мультибанкинга пока неочевидна для массового пользователя, поэтому введение платы за доступ к данным создаст дополнительный барьер для развития сервисов.