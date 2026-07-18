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Во время ЧМ–2026 продажи консолей и телевизоров в России выросли на 15%: в лидерах — PlayStation и Hisense

Продажи также увеличились у брендов TCL, Hi и Sber
18 июля 2026, 16:00
Время прочтения 2 минуты
Руки, геймпады DualShock от PlayStation, телевизор
Фото: JESHOOTS / Unsplash
Бизнес
Ритейл
Россия
Автор:
Никита Черников

Россияне стали активнее покупать технику для домашних развлечений во время Чемпионата мира по футболу. Как сообщили Russian Business в пресс-службе «М.Видео», в период проведения турнира оборот телевизоров вырос на 15% по сравнению с июнем, а продажи игровых консолей — на 10%. Лидером по выручке среди телевизоров стал Hisense, среди приставок доминирует PlayStation.

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В топ продаж вошли телевизоры Hisense и TCL

В «М.Видео» отметили, что футбольные трансляции привычно стимулируют спрос на телевизоры. Покупатели выбирали как недорогие модели для небольших помещений, так и устройства с крупной диагональю и высоким разрешением.

Лидером по обороту стал телевизор Hisense 55U7S. Также в первую пятёрку вошли:

  • Hisense 50E7S;
  • Hisense 43E7S;
  • TCL 55C6K;
  • TCL 55C7L.

В количественном выражении наибольшим спросом пользовались доступные 32-дюймовые телевизоры от Hi, Sber и Hisense.

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Спрос на игровые консоли тоже вырос

Продажи игровых приставок за месяц увеличились на 10%. Наибольшим спросом пользовались PlayStation 5 Slim и PlayStation 5 Pro.

Как отметил коммерческий директор «М.Видео» Сергей Уваров, консоли остаются одним из самых популярных способов проведения досуга всей семьей и с друзьями.

«Чемпионат мира по футболу традиционно становится драйвером продаж техники для домашних развлечений. Мы ожидаем, что интерес к этим категориям сохранится и после окончания турнира», — отметил коммерческий директор «М.Видео» Сергей Уваров.

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