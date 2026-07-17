За 14 лет средняя цена новых авто в России выросла в 3 раза — до 3,3 млн рублей

Российский автопарк продолжает стремительно стареть, несмотря на рост продаж новых автомобилей, сообщают «Известия». Если нынешние темпы обновления легкового транспорта сохранятся, уже через пять–шесть лет средний возраст автомобилей в стране превысит 20 лет. Главная причина — рост стоимости новых авто: с 2012 года их средняя цена увеличилась более чем в три раза — с 800 тыс. до 3,3 млн рублей.

Продажи авто в 2026 году могут вырасти на 10%

По данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), которые приводят «Известия», за первое полугодие 2026 года в России продали 635,6 тыс. новых автомобилей — на 12% больше, чем годом ранее. В июне продажи выросли на 23%, до 117,8 тыс. машин.

При этом эксперты издания считают, что рост продаж во многом объясняется низкими показателями прошлого года. По их прогнозам, по итогам 2026-го рынок может вырасти в среднем на 10% — если снизится ключевая ставка.

Доля автомобилей старше 10 лет выросла до 70%

По оценке РОАД, на которую ссылаются «Известия», в 2016 году автомобили старше десяти лет составляли около половины российского автопарка. Сейчас их доля выросла до 70%, а средний возраст автомобиля достиг 15,5 лет.

Для сохранения нынешнего среднего возраста автомобилей в России ежегодно необходимо продавать не менее 2 млн новых машин. При этом рынок способен обеспечить лишь 1,3–1,4 млн автомобилей в год.

Спрос можно стимулировать, если вернуть господдержку утилизации для авто старше 20 лет

Одним из способов стимулировать спрос эксперты «Известий» назвали возвращение программы утилизации автомобилей старше 20 лет.

Сейчас скидка на покупку нового автомобиля составляет 50 тыс. рублей. Источники издания предлагают повысить её до 200–400 тыс. рублей, финансируя программу за счёт поступлений от утилизационного сбора.

Что такое утилизационный сбор и зачем он нужен Новые коэффициенты, ограничения по льготам и риски для покупателей машин с пробегом Читайте также

РОАД предлагает раскрывать больше информации о подержанных автомобилях

Ещё одной серьёзной проблемой источники «Известий» из РОАД назвали непрозрачность вторичного рынка. По данным ассоциации:

около 30% автомобилей продаются со скрученным пробегом,

примерно в 35% случаев продавцы скрывают информацию об участии машины в ДТП.

Покупатели ежегодно переплачивают более 635 млрд рублей за подержанные авто, так как не знают их историю.

«Известия» сообщают, что эксперты ассоциации предлагают расширить перечень сведений, содержащихся в электронном паспорте транспортного средства (ЭПТС). В частности, ассоциация считает необходимым фиксировать:

цену автомобиля при каждой перепродаже,

показания одометра (пробег),

сведения о ДТП,

информацию о залогах, запретах регистрационных действий,

данные о ремонте и техническом обслуживании.

По словам источников издания, соответствующие поправки уже подготовлены и сейчас обсуждаются с депутатами, автопроизводителями, профильными министерствами и ведомствами.