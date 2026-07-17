Минфин может отменить УСН для торгового бизнеса — изменения затронут продавцов на маркетплейсах

Минфин может отменить УСН для оптовой и розничной торговли, сообщает РБК. Поводом стали схемы, при которых продавцы регистрируют бизнес в регионах с пониженными льготами, а фактически работают в других субъектах. В 2026 году бюджеты могли недополучить из-за налоговых льгот на торговый бизнес около 75 млрд рублей.

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Продавцы на маркетплейсах регистрируются в регионах с пониженными налогами

По данным исследования «Центра налоговой политики» и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, на которые ссылается РБК, продавцы на маркетплейсах снижают налоговую нагрузку, регистрируясь в регионах со льготами для бизнеса по УСН.

В некоторых регионах России льготы могут значительно сокращать налоги бизнеса: например, вместо 6% — всего 1% от доходов или вместо 15% от чистой прибыли — всего 5%.

При этом фактически компании и ИП работают в других субъектах.

Госбюджет недополучил 75 млрд рублей из-за налоговых льгот для бизнеса

Источники РБК сообщают, что предложение рассмотреть отмену УСН для бизнеса, который работает в сфере торговли, поступило от региональных властей. Минфин проверяет, насколько эффективно работает УСН с учётом региональных налоговых льгот.

В 2026 году совокупные недополученные доходы бюджетов из-за применения льготных ставок могли составить около 75 млрд рублей. Среди регионов с наибольшим количеством селлеров на УСН — Калмыкия, Дагестан, Чечня, Удмуртия и Мордовия.

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В Торгово-промышленной палате и «Опоре России» считают, что полное исключение оптовой и розничной торговли из УСН станет чрезмерной мерой и не решит проблему налоговых злоупотреблений, сообщает РБК.

В Ozon передали изданию, что отмена льготных ставок приведёт к росту издержек предпринимателей. В компании полагают, что решение может негативно сказаться на развитии рынка электронной коммерции и работе продавцов на маркетплейсах.

Контекст

Согласно опросу, проведённому в марте 2026 года, почти треть российских предпринимателей рассматривают возможность закрыть или продать свой бизнес. Главной проблемой участники рынка называют рост налоговой нагрузки: часть компаний начала платить НДС, а льготы по страховым взносам сократились.

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