Цифровизация начинается не с ИИ: эксперты рынка — о том, почему для трансформации бизнеса нужно изменить мышление

30 июня в Новосибирске завершился Альфа-Саммит — на повестке дня вновь оказалась цифровизация бизнеса. Представители Альфа-Банка, S7 Group, аэропорта Толмачёво, «ЭкоНивы», Huawei и других компаний обсудили, как инвестировать в технологии так, чтобы они приносили измеримый результат, а не становились дорогостоящим экспериментом. Как выяснили эксперты, успешная трансформация далеко не всегда начинается с внедрения искусственного интеллекта или покупки нового ПО.

Цифровая трансформация начинается не с технологий — в основе лежит мышление

Бывший директор по цифровой трансформации Huawei и главный эксперт по интеллектуальному производству ByteDance Ли Тань рассказал на сессии «Цифровизация: от внедрения к результату», почему одни компании успешно проходят цифровую трансформацию, а другие не получают результата даже после крупных инвестиций. По его словам, дело не в количестве технологий, а в подходе к изменениям.

Ли Тань, экс-директор по цифровой трансформации, Huawei, главный эксперт по интеллектуальному производству, ByteDance

Эксперт напомнил, что ещё 15 лет назад Китай был известен преимущественно как производственная площадка с дешёвой рабочей силой. Сегодня цифровая экономика страны создаёт более 14 трлн юаней добавленной стоимости, рынок искусственного интеллекта оценивается в 1,2 трлн юаней, а китайские компании становятся мировыми лидерами в самых разных технологических направлениях.

По словам Ли Таня, причина этих изменений заключается вовсе не в массовой закупке технологий.

«Если вы не изменили мышление, никакие кейсы и технологии не работают. Сначала меняется сознание, потом организация, культура компании, и только после этого — технологии», — подчеркнул эксперт.

В качестве примера Ли Тань привёл опыт Huawei, где цифровая трансформация была не отдельным ИТ-проектом. По словам эксперта, изменения происходили сразу по пяти направлениям:

трансформация мышления — переход от подхода «меня заставляют меняться» к желанию сотрудников самостоятельно искать возможности для развития;

трансформация организации — создание гибких межфункциональных команд, сокращение количества согласований и расширение полномочий сотрудников для более быстрого принятия решений;

трансформация корпоративной культуры — поощрение инноваций, готовность экспериментировать, терпимость к ошибкам и развитие культуры сотрудничества между подразделениями;

трансформация методов управления — переход к гибкой разработке и сокращению циклов вывода продуктов и сервисов на рынок;

трансформация бизнес-моделей — отказ от исключительно продуктового подхода в пользу сервисов, платформенных экосистем и поиска новых источников ценности для клиентов.

При этом, по словам Ли Таня, инициаторами изменений далеко не всегда становятся генеральный директор или ИТ-подразделение.

«На вызовы времени должен отвечать тот, кто первым слышит сигнал», — подчеркнул топ-менеджер.

По его словам, новые идеи зачастую появляются у команды, которая первой сталкивается с конкретной проблемой. Задача руководителя — не остановить такую инициативу, а создать условия, при которых она сможет перерасти в изменения. Задача команды — подготовиться к «игре вдолгую» и понять, что цифровизация не имеет финала.

«Цифровая трансформация — это марафон, а не забег на короткую дистанцию. Придётся поднапрячься, но эти многие „километры“ цифровизации мы сможем пробежать, если всё-таки поменяем мышление», — подытожил Ли Тань.

Большие изменения начинаются с небольших проектов

Ещё один важный принцип успешной цифровой трансформации — не пытаться изменить компанию целиком.

Ли Тань предложил начинать изменения с небольших пилотных проектов, которые позволяют быстро проверить эффективность решения, и только после этого масштабировать его на весь бизнес. Эксперт выделил несколько важных этапов:

Провести диагностику компании. Определить приоритетные направления цифровизации. Протестировать решение на одном процессе. Масштабировать успешный опыт. Продолжать совершенствовать систему.

По словам Ли Таня, именно такой подход помог Huawei снизить риски неудачных инвестиций и превратить цифровые решения из разовых экспериментов в часть повседневной работы компании.

«Не нужно спешить с покупкой дорогостоящих систем. Не стоит запускать проект модернизации, пока вы не поймёте, насколько система будет работать. Найдите процесс, где можно быстро получить измеримый результат», — советует Ли Тань.

Цифровизация — не красивое слово, а двигатель бизнеса

О том, что цифровизация должна решать конкретные бизнес-задачи, говорили и участники дискуссии «Цифровизация: прагматичные инвестиции».

Председатель совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев отметил, что сегодня инвестиции в технологии — это прежде всего вопрос конкурентоспособности бизнеса.

«Основным мотивом для цифровизации процессов и продуктов Альфа-Банка является конкурентное положение на рынке. Если мы перестанем в это вкладываться, нам места в будущем нет», — подчеркнул Олег Сысуев.

Олег Сысуев, председатель совета директоров, Альфа‑Банк

При этом запросы компаний заметно изменились. Если раньше бизнес приходил в банк в первую очередь за финансированием, то сегодня всё чаще обращается за цифровой экспертизой.

«К нам приходят с запросами, как говорится, от Баха до Оффенбаха: чтобы сделать бизнес безбумажным, чтобы через удобный интерфейс следить за всеми процессами, чтобы мониторить движение средств. Это и цифровые финансовые активы, и масса других сервисов», — рассказал топ-менеджер.

Эту мысль продолжил заместитель председателя правительства Новосибирской области Виталий Голубенко. По его словам, в условиях ограниченных ресурсов компаниям особенно важно выбирать проекты, которые помогают повысить эффективность бизнеса и вписываются в долгосрочную стратегию развития.

«Ни в коем случае нельзя заниматься цифровизацией ради цифровизации», — подчеркнул Виталий Голубенко.

Он отметил, что приоритет стоит отдавать решениям, которые дают измеримый результат: помогают повысить производительность, сократить издержки или создать новые продукты.

Цифровые решения нужны везде — от авиации до сельского хозяйства

Обсуждая практические подходы к цифровизации, участники Альфа-Саммита поделились собственными кейсами внедрения технологий. Несмотря на разницу отраслей, их объединяет общий принцип: цифровые решения должны помогать бизнесу решать конкретные задачи.

Так, генеральный директор S7 Group Дмитрий Куделькин отметил, что для авиакомпании есть два направления, на которых экономить нельзя.

«Первое направление, где в нашей отрасли важна цифровизация, — это расходы на ИТ для повышения эффективности воздушных судов. Это не та область, где нужно экономить. Второе — взаимодействие с потребителем. Для нас важно иметь прямой контакт с клиентами, и для этого необходимо развивать собственные ИТ-решения», — рассказал Дмитрий Куделькин.

Генеральный директор аэропорта Толмачёво Константин Фуряев рассказал о разработке собственной системы обработки обращений авиакомпаний по слотам. По его словам, новая система позволяет за считаные минуты не только согласовать или отклонить запрос авиакомпании, но и предложить альтернативные варианты расписания.

«Главным открытием для нас стало то, что для завершения многих проектов не требуются значительные финансовые ресурсы. Требуется организационная работа и перестройка процессов», — отметил Константин Фуряев.

Опытом цифровизации поделился и основатель группы компаний «ЭкоНива» Штефан Дюрр. По его словам, сельское хозяйство уже давно активно использует современные технологии, однако потенциал отрасли ещё далеко не исчерпан.

«Двадцать лет назад убирали 40 центнеров пшеницы с гектара, сегодня — 50. При этом потенциал отрасли гораздо больше. Поэтому сейчас мы внедряем искусственный интеллект, чтобы лучше понимать плодородие наших полей», — рассказал Штефан Дюрр.

Штефан Дюрр, основатель и президент, ГК «ЭкоНива»

Искусственный интеллект не заменит человека, заверяют эксперты

Отдельная часть обсуждения была посвящена влиянию ИИ на рынок труда.

По мнению Ли Таня, искусственный интеллект способен взять на себя огромное количество повторяющихся операций, однако не может заменить человека там, где необходимы критическое мышление, эмпатия и способность принимать нестандартные решения.

«Искусственный интеллект — это генерация определённого результата без красоты, без осмысления, без построения новой модели. Критическое мышление, способность видеть картину целиком и принимать нестандартные решения остаются человеческими качествами», — рассказал Ли Тань.

Александр Горинов, руководитель департамента разработки и поддержки продаж транзакционных продуктов Альфа‑Банка, модератор дискуссии

В качестве примера эксперт привёл профессию парикмахера: в будущем робот сможет помочь мастеру-стилисту, но не сможет почувствовать настроение клиента, понять его ожидания и предложить решение с учётом контекста.

«Робот будет подавать расчёски и держать фен, но мастером всё равно останется парикмахер, — подчеркнул эксперт, завершая своё выступление.