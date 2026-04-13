Декларация по УСН: правила заполнения, сроки подачи и образцы-2026

Подавать декларацию по УСН должны все, кто работает на упрощёнке, — даже если доходов не было, компания закрылась или налоговый режим поменялся по ходу года. И это тот самый отчёт, на котором бизнес регулярно спотыкается не из-за сложной математики, а из-за невнимательности к деталям. Вместе с экспертами разобрали все важные нюансы: от новых требований к форме до типичных ошибок, из-за которых можно получить штраф.

Что такое декларация по УСН и кто обязан её сдавать

Что собой представляет декларация по УСН

Налоговая декларация по УСН — это обязательный отчёт, который подают компании и ИП на упрощённой системе налогообложения*Упрощённая система налогообложения, УСН — специальный налоговый режим для компаний и ИП. Он облегчает учёт и снижает налоговую нагрузку.. Он содержит сведения о доходах и расходах бизнеса за календарный год. На основе этого отчёта и рассчитывается сумма налога, которую нужно перечислить в бюджет.

Кто обязан сдавать

Налоговую декларацию по УСН сдают все без исключения юрлица и ИП на упрощёнке. Даже если бизнес не вёл деятельность или у него в налоговый период не было доходов, ему всё равно нужно подать отчёт — сдать нулевую декларацию.

Нулевая декларация — это та же декларация по упрощёнке, но в ней нет налоговой базы и налога к уплате. Поэтому в бланке в большинстве полей с числовыми показателями стоят нули или прочерки.

Декларацию по УСН нужно подавать и в ситуации, когда бизнес перестал соответствовать условиям для упрощёнки и поменял налоговый режим. В этом случае, по словам консультанта по налоговой экспертизе консалтинговой компании Neo Натальи Соловьёвой, бизнесу нужно сдать декларацию по УСН не позже 25‑го числа месяца, который идёт за тем кварталом, когда утрачено право на спецрежим.

И даже если бизнес закрылся, сдавать налоговую декларацию по УСН всё равно нужно. Руководитель нефинансовых сервисов Т-Бизнеса Анастасия Яннаева поясняет: если компания или ИП прекратили деятельность в течение года, декларацию по упрощёнке необходимо подать за период с начала года до даты ликвидации бизнеса.

Сроки подачи декларации по УСН

Сроки сдачи годовой декларации

В 2026 году крайний срок для сдачи декларации по УСН следующий:

до 25 марта 2026 года — для организаций;

до 27 апреля — для ИП. Согласно НК РФ индивидуальным предпринимателям нужно сдавать отчёт до 25 апреля, но в 2026 году эта дата выпадает на субботу, поэтому срок перенесён на ближайший рабочий день.

Сроки при ликвидации или закрытии ИП/ООО

Согласно ст. 346.23 НК РФ при ликвидации ИП необходимо сдать налоговую декларацию по УСН не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем подачи уведомления о прекращении деятельности.

Например, если индивидуальный предприниматель ликвидировал бизнес в феврале 2026 года, отчитаться он должен до 25 марта 2026 года.

Руководитель нефинансовых сервисов Т-Бизнеса Анастасия Яннаева рекомендует закрывать вопрос с отчётностью ещё до завершения процедуры ликвидации.

«После внесения записи о ликвидации [бизнеса] в единый государственный реестр возможность подачи отчётности посредством ЭДО может быть ограничена. В таком случае придётся подавать документы лично или через представителя», — поясняет руководитель нефинансовых сервисов Т-Бизнеса Анастасия Яннаева.

Яннаева рассказывает, что нужно заранее сделать перед подачей документов на ликвидацию:

проверить, что все расчёты с покупателями закрыты. Иначе может возникнуть ситуация, когда деньги поступят уже после ликвидации, и с них придётся рассчитывать НДФЛ;

правильно рассчитать страховые взносы, которые можно учесть при уменьшении налога по УСН — до даты ликвидации;

если были сотрудники, сдать всю отчётность по ним: ЕФС-1* ЕФС‑1 (Единая форма сведений) — это отчёт, который сдают в Социальный Фонд России все компании и ИП с работниками по трудовым договорам и договорам гражданско‑правового характера. , РСВ и 6-НДФЛ* 6-НДФЛ — это отчёт налогового агента о выплатах физическим лицам и удержанных с них налогах. .

Форма и структура декларации по УСН

Актуальные формы декларации

В 2025 году ФНС приказом 26.11.2025 № ЕД-7-3/1017@ утвердила новую форму декларации по УСН. Консультант по налоговой экспертизе консалтинговой компании Neo Наталья Соловьёва поясняет, что изменилось в обновлённой версии декларации:

поменяли штрихкоды;

убрали строки 101 в разделе 2.1.1 и 201 в разделе 2.2 — там раньше отмечали признак применения налоговой ставки;

добавили строки 150, 160, 161 и 162 в раздел 2.1.1, а в раздел 2.2 — строки 290, 300, 310 и 320. В них теперь показывают страховые взносы по статье 430 НК РФ;

если в течение года организация сменила адрес и встала на учёт в другой инспекции, ставку налога нужно указывать по закону того региона, где теперь числитесь. Для этого предназначены строки 120–123 в разделе 2.1.1 и строки 260–263 в разделе 2.2;

обновили коды способа отправки декларации: убрали коды 03 и 08, добавили код 13. Он означает, что отчёт сдан через личный кабинет налогоплательщика.

Для отчёта за 2025 год можно взять как новый бланк декларации, так и старый. Налоговая примет оба варианта. Однако эксперт считает, что лучше использовать новую форму декларации, поскольку её рекомендует ФНС.

Основные разделы документа

Существует два вида упрощённой системы налогообложения:

Доходы: ставка до 6%. Налог рассчитывается от всех полученных доходов, расходы не учитываются. При этом на сумму налога можно уменьшить уплаченные страховые взносы. Налог зависит от региона: субъекты вправе снижать ставки УСН в рамках перечня видов деятельности и критериев для применения пониженных ставок, который утверждает Правительство РФ. Доходы минус расходы: ставка от 5 до 15% и зависит от региона. Налог рассчитывается от разницы между доходами и расходами, которые можно документально подтвердить. В случае если расходы превысили доходы, нужно заплатить минимальный налог — 1% от годовых доходов. При этом виде упрощёнки также предусмотрены пониженные региональные ставки УСН в рамках перечня, который утверждает Правительство РФ.

Какой именно вариант выбрать, решает сам налогоплательщик при переходе на УСН. Обычно по первому пути идут, если расходов немного, а по второму — если расходы существенные и их можно подтвердить документально.

В любом случае форма декларации одинаковая для двух видов упрощёнки. Но в зависимости от них меняется состав и порядок заполнения отчётного документа.

Обязательный раздел для всех — титульный лист. В него вносят общую информацию о налогоплательщике:

ИНН;

КПП (код причины постановки на учёт);

номер корректировки: при сдаче первичной декларации проставляется «0», при сдаче уточнённой — «1». Если вносятся ещё уточнения, то далее ставится число по порядку;

налоговый период;

отчётный год;

код налоговой инспекции, где налогоплательщик стоит на учёте. Его можно узнать с помощью специального сервиса ФНС;

код места нахождения: код 120 — по месту жительства индивидуального предпринимателя, код 210 — по месту нахождения юрлица;

Ф. И. О. налогоплательщика;

номер контактного телефона;

объект налогообложения: проставляется «1», если объект налогообложения — «Доходы»; ставится «2», если «Доходы минус расходы».

Если вид налогообложения «Доходы», необходимо заполнить следующие разделы декларации:

Раздел 1.1: суммы авансовых платежей и налога к уплате за каждый квартал и по итогам года.

Раздел 2.1.1: расчёт налога с указанием доходов, ставки, страховых взносов и авансовых платежей.

Если вид налогообложения «Доходы минус расходы», необходимо заполнить разделы:

Раздел 1.2: суммы авансовых платежей и налога к уплате.

Раздел 2.2: расчёт налога с указанием доходов, расходов, налоговой базы и минимального налога.

При необходимости налогоплательщик заполняет дополнительные разделы:

Раздел 2.1.2 — для плательщиков торгового сбора в Москве на УСН «Доходы».

Раздел 3 — для получателей целевых средств и целевого финансирования.

Раздел 4 — для налогоплательщиков из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые купили онлайн-кассу до 31 декабря 2025 года.

Инструкция по заполнению декларации по УСН

Консультант по налоговой экспертизе консалтинговой компании Neo Наталья Соловьёва рекомендует следующий порядок заполнения Налоговой декларации по УСН для объекта «Доходы»:

Раздел 2.1.1 — его данные нужны для разделов 2.1.2 и 1.1. Раздел 2.1.2 — нужно заполнять, если платится торговый сбор, уменьшающий авансовые платежи. Данные из него переходят в раздел 1.1. Раздел 4 — при подаче отчёта за 2025 год ИП на УСН «Доходы» могут уменьшить налог на расходы по покупке контрольно-кассовой техники. Для этого им нужно заполнить Раздел 4. Эти данные также понадобятся в разделе 1.1. Раздел 1.1. Раздел 3 — заполняется при получении целевого финансирования или других целевых поступлений из статей 251, пунктов 1 и 2 НК РФ. Титульный лист — его лучше оформить в конце, чтобы указать точное количество страниц.

Для объекта «Доходы минус расходы» эксперт рекомендует следующий порядок заполнения отчёта:

Раздел 2.2 — его данные переходят в раздел 1.2. Раздел 4 — при подаче отчёта за 2025 год ИП на УСН «Доходы минус расходы» могут уменьшить налог на расходы по покупке кассы. Для этого нужно заполнить Раздел 4. Эти данные тоже понадобятся в разделе 1.2. Раздел 1.2. Раздел 3 — при получении целевых средств, которые указаны в пунктах 1 и 2 статьи 251 НК РФ. Титульный лист — заполняется последним, так как в нём нужно отразить общее количество страниц.

Проверить правильность заполнения можно по контрольным соотношениям из пункта 14.1 Перечня, который утверждён приказом ФНС от 29.02.2024 № ЕД-7-3/164@.

Способы подачи декларации по УСН

Декларацию по УСН можно сдать тремя способами:

В электронном виде: её направляют через личный кабинет налогоплательщика или по ТКС. Для этого нужна квалифицированная электронная подпись* Квалифицированная электронная подпись, КЭП — это вид электронной подписи, который приравнивается к собственноручной подписи на бумаге с печатью. . В бумажном виде — лично в налоговой по месту регистрации ИП или компании. Если отчётность сдаёт законный представитель налогоплательщика, требуется нотариально заверенная доверенность. И лучше распечатать два экземпляра: один с приложениями остаётся в инспекции, на втором поставят отметку о принятии и вернут налогоплательщику. Заказным письмом с описью вложения. В описи нужно указать: налог, период, количество листов и, если есть, приложения. Также стоит указать ценность вложения, например не менее 1 рубля за каждый документ.

«Сдавать декларацию только по ТКС обязаны крупнейшие налогоплательщики, новые организации, в которых работает больше 100 человек, а также организации со среднесписочной численностью свыше 100 человек за прошлый год», — поясняет консультант консалтинговой компании Neo Наталья Соловьёва.

Ответственность и штрафы за нарушения

Штрафы за просрочку подачи

Бизнес оштрафуют, если он не подаст налоговую декларацию вовремя. Штраф за несвоевременную подачу отчётности составляет 5% от неуплаченной суммы налога за каждый месяц просрочки. Минимальный штраф — 1000 рублей, максимальный — 30% от неперечисленной вовремя суммы.

Если из-за несдачи декларации налог не был уплачен вовремя, назначается дополнительный штраф: 20% от суммы недоимки либо 40% при доказанном умысле.

Если декларацию не сдала компания, её руководителю или другому должностному лицу придётся заплатить ещё и административный штраф на сумму от 300 до 500 рублей.

Как минимизировать риски

Чтобы минимизировать риски ошибок, руководитель нефинансовых сервисов Т-Бизнеса Анастасия Яннаева рекомендует проверить все внесённые данные перед отправкой декларации. Для начала нужно свериться с расчётным счётом и/или ОФД*ОФД, Оператор фискальных данных, — это аккредитованная ФНС организация-посредник, которая получает, обрабатывает, хранит и автоматически передает данные с онлайн-касс (чеки) в налоговую службу.. Предприниматели могут забыть включить поступления с дополнительных расчётных счетов. Если бизнес использует несколько банков, в декларации нужно учитывать поступления со всех счетов, иначе возможны расхождения.

После формирования отчётности лучше проверить:

совпадает ли сумма доходов в декларации с поступлениями на счёт. Если не совпадает, все расхождения нужно будет объяснить с точки зрения законодательства, так как такое требование придёт от налоговой;

учтены ли все поступления, а также наличные платежи;

нет ли ошибок в расчётах страховых взносов;

всё ли соответствует региональным льготам;

Если применяются пониженные ставки УСН, важно убедиться, что:

ОКВЭД соответствует требованиям регионального закона;

доля доходов по основному виду деятельности составляет не менее 70–80%;

численность сотрудников соответствует минимальному порогу, который установлен регионом на законодательном уровне;

регион продлил льготы на период, за который бизнес применяет пониженные ставки УСН. Региональные власти ежегодно вносят изменения в законы.

«Важно учитывать, что у каждого региона свои требования для применения льготы и их необходимо ежегодно проверять», — поясняет Анастасия Яннаева из Т-Бизнеса.

После этого, по словам Яннаевой, нужно сверить все доходы, включая неденежные расчёты — например, взаимозачёты, бартер или обмен услугами. Эти суммы должны быть отражены в отчётности. Также важно проверить, правильно ли в отчётности отражены возвраты от клиентов. Если в первом квартале был указан доход, а во втором произошёл возврат покупателю, это должно быть корректно учтено, чтобы не возникло расхождений.

Необходимо и заранее подготовиться к возможным вопросам от налоговой. Если налоговая запросит разъяснения по декларации, важно иметь подготовленные подтверждающие документы:

выписки по расчётным счетам;

первичные документы: акты, товарные накладные, отчёты агентов и другие;

договоры с контрагентами;

расшифровку поступлений и возвратов.

Частые ошибки при заполнении декларации

К частым ошибкам при заполнении декларации по УСН опрошенные Russian Business эксперты относят:

технические неточности в реквизитах и настройках учёта. Например, некорректно указан код ОКТМО, выбран не тот объект налогообложения или неправильно отражены уменьшающие налог страховые взносы. Как итог — неверно рассчитанный налог и возникающая переплата или недоимка;

неверное отражение комиссий контрагентов: маркетплейсов, онлайн-касс и платёжных агрегаторов. Не все знают, что налоговая база формируется с полной суммы продажи на маркетплейсе, и зачастую отражают в доходах только ту сумму, которая фактически поступила на расчётный счёт, то есть уже за вычетом комиссии контрагента;

отражение страховых взносов, которые ещё не уплачены на момент окончания отчётного периода, или указана неверная сумма их уменьшения. Поскольку страховые взносы напрямую влияют на итоговый налог, такие неточности приводят к некорректному расчёту обязательств и необходимости подачи уточнённой декларации;

неотражение доходов и расходов нарастающим итогом. Доходы и расходы нужно показывать за три, шесть, девять месяцев и год. Если этого не сделать, налоговая база и сам налог будут рассчитаны неверно;

неправильная ставка налога и её код. В декларации для ставки есть специальный код: 1 — для общих ставок 6 или 15%, а также для ставки, установленной регионом, 2 — для ставок переходного периода: 8 или 20%.

неверное указание признака наличия или отсутствия сотрудников. В строке 102 раздела 2.1.1 нужно поставить: код 1 — для юрлиц и ИП, которые являются работодателями, код 2 — только для ИП без сотрудников. Даже если корректировка упрощённого налога на уплаченные страховые взносы за сотрудников осуществлена правильно, ошибка в этом коде может автоматически привести к доначислению налога;

ошибки в сумме налога к доплате в разделе 1.1. В нём выводятся итоговые суммы, расчёт в которых производятся в разделах декларации ниже. Указанные суммы в разделе 1.1. должны строго совпадать с рассчитанными суммами налога по всем срокам уплаты. Иначе налог могут доначислить и начислят пени;

уменьшение налоговой базы на сумму убытка прошлых лет, если его нет. Это неправомерно занижает налоговую базу и, как следствие, сумму налога;

неотражение целевых поступлений в разделе 3. Субсидии, гранты и другие средства финансирования из пунктов 1 и 2 статьи 251 НК РФ нужно показывать в отчёте, даже если они не облагаются налогом. Если этого не сделать, налоговая база и налог будут завышены;

неправильный код корректировки в уточнённой декларации. В первичной декларации ставят код «0». В уточнённой — код, отличный от нуля: «1» для первой корректировки, «2» для второй и так далее.

«Последствия зависят от характера ошибки — от 20 до 40% от суммы недоимки по налогу. Всё зависит от того, умышленно совершена ошибка или нет. Если в ходе камеральной проверки налоговая установила факт нарушения и составила акт о нарушении, штраф составит 40%», — поясняет Анастасия Яннаева из Т-Бизнеса.

Рекомендации экспертов

не оставлять подготовку декларации на последний момент. Своевременно собирать необходимые документы, сверять поступления, проверять взносы и убедиться, что все операции отражены корректно;

использовать только действующую форму декларации;

заполнять только те разделы, которые соответствуют объекту налогообложения;

проставить нумерацию страниц и указать общее их количество на титульном листе;

перед подачей отчёта внимательно проверять, правильно ли заполнены все разделы;

направлять декларацию заранее, не откладывать подачу отчёта на последний день;

при отправке почтой обязательно оформлять опись вложения и учитывать сроки доставки;

сохранять документ, который подтверждает отправку или приём декларации.

«Важно в течение года контролировать свои доходы, расходы и страховые взносы. Чем лучше у бизнеса выстроен текущий учёт, тем меньше вероятность ошибок, уточнений и доначислений», — резюмирует Анастасия Яннаева из Т-Бизнеса.

После сдачи налоговой декларации лучше сохранить документ, который подтверждает, что отчёт принят. Затем нужно проверить, что в установленный срок налог поступил на единый налоговый счёт.

Далее начинается камеральная проверка. В ходе неё лучше следить за требованиями налогового органа. Если налоговая не выявит расхождений, проверка пройдёт в автоматическом режиме без запроса документов и завершится без участия налогоплательщика.

Если налоговая обнаружит несоответствия, она потребует предоставить пояснения и подтверждающие документы. После этого проверка или закроется или налоговый орган примет решение о доначислениях.

Часто задаваемые вопросы

Каков порядок заполнения декларации?

Порядок зависит от вида налогообложения. При УСН «Доходы» сначала заполняют раздел 2.1.1, затем при необходимости 2.1.2 и раздел 4, после чего — раздел 1.1 и, при наличии целевых поступлений, раздел 3. Титульный лист оформляют в конце.

При УСН «Доходы минус расходы» начинают с раздела 2.2, затем при необходимости заполняют раздел 4 и раздел 1.2, после чего — раздел 3. Титульный лист также заполняется последним.

Корректность заполнения проверяют по утверждённым ФНС контрольным соотношениям.

Как правильно учитывать страховые взносы?

Страховые взносы учитываются по‑разному в зависимости от вида налогообложения на УСН:

Если объект — «Доходы», на сумму взносов можно уменьшить сам начисленный налог или авансовый платёж. Если объект — «Доходы минус расходы», взносы включаются в состав расходов.

Учёт страховых взносов зависит и от того, есть ли у предпринимателя сотрудники. Руководитель нефинансовых сервисов Т-Бизнеса Анастасия Яннаева поясняет: если ИП работает без сотрудников, он может уменьшать налог на фиксированные взносы и на 1% с дохода свыше 300 000 рублей, даже если эти суммы ещё не уплачены. При этом раньше действовало другое правило: взять взносы в уменьшение можно было только после оплаты. Сейчас этого требования нет.

При объекте налогообложения «Доходы» взносы за сотрудников можно учесть в уменьшение налога на 50% только после фактической оплаты. Это правило действует как для ИП с сотрудниками, так и для ООО. При объекте «Доходы минус расходы» все уплаченные суммы страховых взносов идут в расходы.

Можно ли уточнить декларацию после сдачи?

Да, можно. Налогоплательщик вправе уточнить любую поданную декларацию. Причём если в исходной декларации сумма налога была занижена, он обязан подать уточнённую декларацию. В этом случае нужно пересчитать налог и доплатить недостающую сумму, поясняет Анастасия Яннаева из Т-Бизнеса.

Если ошибка не влияет на размер налога, например указан неверный код ОКТМО, то достаточно дать пояснения в ответ на запрос налоговой.

Уточнённую декларацию можно подать и по собственной инициативе, например при переплате налога. Сделать это можно в течение трёх лет. По истечении этого срока декларацию также примут, но пересчёт налога уже не произведут.

Когда нужно сдавать декларацию при закрытии бизнеса?

