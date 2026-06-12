Российские музыканты работают на заводах и стройках — каждый четвёртый получает менее 50 тыс. ₽

Почти четверть музыкантов не могут заработать на жизнь творчеством — они трудятся в строительстве, логистике и на производстве, выяснили сервис дистрибуции музыки Yourtunēs и школа современной музыки Moscow Music School. Каждый десятый работает в ИТ и в сфере цифровых услуг. Подавляющее большинство продолжают вкладывать собственные деньги в музыку, рассчитывая окупить затраты в будущем.

Большинство музыкантов работают по стандартному графику 5/2

Исследование показало, что для большинства опрошенных музыка не является основным источником дохода. Большинство опрошенных музыкантов работают в найме:

66% работают полный рабочий день по графику 5/2,

23% заняты на неполной ставке.

Каждый десятый музыкант ведёт свой бизнес

Каждый четвёртый музыкант работают в строительстве, логистике или на производственных предприятиях. Доля ИТ-специалистов, дизайнеров и представителей цифровых профессий среди музыкантов составила 11%. Ещё 10,5% респондентов работают администраторами и бухгалтерами, а 9% ведут собственный бизнес.

Среди опрошенных музыкантов:

около 25% зарабатывают до 50 тыс. рублей в месяц,

ещё примерно 25% получают до 80 тыс. рублей,

22% сообщили о доходе до 150 тыс. рублей в месяц,

16,8% опрошенных зарабатывают свыше 150 тыс. рублей.

Более половины участников опроса только начинают путь в музыке

Самой многочисленной группой оказались те, кто только начинает развиваться в музыкальной индустрии — их доля достигла 57%. Профессиональными музыкантами считают себя около четверти опрошенных. Ещё 18% называют себя любителями и выступают преимущественно для друзей или собственного удовольствия.

Большинство участников исследования регулярно инвестируют в музыкальное развитие — о готовности тратить деньги на творчество сообщили 92% респондентов.

Расходы на музыку достигают 15 тыс. рублей в месяц

Ежемесячные расходы на музыку у большинства составляют от 1 тыс. до 15 тыс. рублей.

Самыми популярными статьями затрат стали:

покупка оборудования и ПО — их указали 67% участников опроса.

запись, сведение и мастеринг у сторонних специалистов — на них тратится 55% музыкантов,

продвижение через рекламу и блогеров — 28% респондентов,

аренда репетиционных помещений и студий — 18%.

Отдельной категорией расходов стали ИИ-модели для создания музыки — об этом сообщили почти 20% участников: они оплачивают сервисы Suno, Udio и другие аналогичные платформы.