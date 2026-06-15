Россияне назвали профессии с неоправданно высокими зарплатами в 2026 году — лидируют политики и курьеры

Каждый пятый россиянин считает, что самые неоправданно высокие доходы получают политики, сообщил сервис SuperJob. Ещё 9% участников опроса назвали переоценёнными зарплаты директоров и руководителей. При этом мужчины и женщины по-разному оценивают уровень доходов отдельных профессий: первые чаще критикуют управленцев, а вторые — футболистов и блогеров.

Зарплаты ИТ-специалистов россияне стали считать менее завышенными

Наиболее часто респонденты называли завышенными доходы депутатов и политиков. По сравнению с исследованием 2024 года показатель немного вырос — тогда точки зрения придерживались 17% россиян, а сегодня — 19%.

Зарплаты директоров и руководителей в 2026-м считают завышенными 9% опрошенных — два года назад такого мнения придерживались 7% респондентов.

Россияне стали иначе относиться к труду ИТ-специалистов за два года, сообщают аналитики SuperJob. Если в 2024 году завышенными зарплаты программистов называли 13% участников исследования, то в 2026 году показатель снизился до 8%.

Столько же респондентов считают переоценёнными доходы государственных служащих.

Курьеры впервые вошли в список профессий с завышенными доходами

В исследовании впервые появилась ещё одна категория работников, чьи зарплаты часть россиян считает слишком высокими — курьеры. Их упомянули 3% опрошенных.

Кроме того, в списке оказались:

менеджеры — их назвали 6%,

футболисты — 5%,

риелторы — 3%,

блогеры — 2%,

артисты — 2%.

Лишь по 1% респондентов назвали переоценёнными зарплаты сотрудников банковской сферы и юристов.

Женщины чаще считают, что любой труд заслуживает достойно оплаты

Опрос показал существенные различия между мужчинами и женщинами в оценке уровня доходов разных профессий:

среди мужчин 23% и 17% женщин считают завышенными доходы депутатов,

13% мужчин и только 5% женщин считают, что зарплаты чиновников — слишком высокие,

9% мужчин и 4% женщин считают завышенным доход менеджеров,

11% мужчин против 7% женщин уверены, что руководители получают слишком много.

Россиянки заметно чаще мужчин считают переоценёнными доходы представителей индустрии развлечений и медиа:

6% женщин и 3% мужчин назвали неоправданно высокими зарплаты футболистов,

3% женщин против 1% мужчин уверены, что блогеры получают слишком много,

Кроме того, часть россиян придерживается мнения, что любой труд заслуживает достойной оплаты независимо от профессии — так сообщили 5% женщин и 2% мужчин.

Каждый пятый не смог назвать переоценённую профессию

20% участников исследования не смогли назвать профессию, за которую специалисты получают неоправданно большую зарплату.

Ещё 9% респондентов предложили собственные варианты профессий с завышенными доходами. Среди них назывались аудиторы, водители, косметологи, маркетологи, стоматологи, репетиторы, продавцы и экономисты.