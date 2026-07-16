Акции «Газпрома» обновили минимум с 2008 года — котировки опустились ниже 84 рублей

16 июля акции «Газпрома» снизились до минимум впервые за 18 лет, следует из данных Московской биржи. В ходе торгов стоимость бумаг опускалась на 5,04%, достигнув отметки 83,98 рубля за акцию. Позже котировки частично восстановились, однако остались вблизи рекордно низких значений.

Котировки обновили минимум с октября 2008 года

На минимальной отметке 84 рубля акции «Газпрома» последний раз торговались 24 октября 2008 года.

16 июля 2026-го в 12:13 мск акции достигли 83,98 рубля за бумагу, потеряв 5,04%. К 12:29 мск стоимость откорректировалась выше 84 рублей.

Накануне акции газовой компании — также впервые с 2008 года — опустились ниже 90 рублей за бумагу.

Эксперты видят сразу несколько причин падения акций «Газпрома»

Старший аналитик ИК «Риком-Траст» Валерия Попова в беседе с РБК связала снижение котировок с сообщениями о возможном введении США импортных тарифов для стран, которые являются крупнейшими покупателями российского газа.

По словам главы аналитического департамента «Цифра брокер» Наталии Пырьевой, 16 июля давление испытывает весь российский фондовый рынок, а у инвесторов к тому же пока нет весомых причин покупать бумаги «Газпрома».

Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова, в свою очередь, полагает, что интерес инвесторов к бумагам сдерживают недавнее падение рынка, ухудшение макроэкономической ситуации и отсутствие дивидендов у «Газпрома» в последние годы.

«Газпром» не платил дивиденды четыре года

Последний раз «Газпром» выплачивал дивиденды по итогам первого полугодия 2022 года. Размер выплат тогда составил 51,03 рубля на акцию, а общая сумма — 1,208 трлн рублей.

В 2026 году «Газпром» в четвёртый раз отказался выплачивать дивиденды, несмотря на рост чистой прибыли по итогам 2025-го.

«Газпром» отказался от выплаты дивидендов за 2025-й: эксперты уточняют — деньги направят на покрытие долгов Последний раз «Газпром» выплачивал дивиденды в первом полугодии 2022 года Читайте также

Аналитики считают, что компания сосредоточится на снижении долговой нагрузки в 6,7 трлн рублей. Возвращение «Газпрома» к выплатам эксперты ожидают не раньше 2027 года.