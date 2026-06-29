«Газпром» отказался от выплаты дивидендов за 2025-й: эксперты уточняют — деньги направят на покрытие долгов

Акционеры «Газпрома» не выплатят дивиденды за 2025 год, сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации. Компания уже в четвертый раз отказалась от выплат — даже несмотря на рост чистой прибыли по итогам 2025-го. По оценке аналитиков, компания направит свободный денежный поток на погашение долговых обязательств. Последний раз «Газпром» выплачивал дивиденды почти четыре года назад.

Долг «Газпрома» в 2025 году — 6,7 трлн ₽

На годовом собрании акционеры поддержали рекомендацию совета директоров не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года.

Согласно указанной политике «Газпрома», компания направляет на выплаты не менее 50% скорректированной чистой прибыли, если её долговая нагрузка не превышает установленный уровень — отношение чистого долга к EBITDA*Отношение чистого долга к EBITDA показывает, за сколько лет компания смогла бы погасить свои долги, если бы всю операционную прибыль направляла только на это не выше 2,5x. По итогам 2025 года показатель составил 2,07x.

Выручка компании в 2025-м снизилась на 8,8% — до 9,77 трлн ₽. При этом чистая прибыль выросла на 7,2% — до 1,3 трлн ₽, однако, как отмечают эксперты РБК, рост обеспечили главным образом неденежные факторы, в том числе положительные курсовые разницы на 567 млрд ₽.

Общий долг «Газпрома» по итогам 2025 года сохранился на уровне 6,7 трлн ₽.

Свободный денежный поток уходит на сокращение долгов

Эксперты РБК называют одной из главных причин отказа от дивидендов крайне низкий свободный денежный поток. По их оценке, компания продолжает направлять его на погашение долговых обязательств, а не на выплаты акционерам.

Кроме того, долговая нагрузка «Газпрома» продолжает расти. За год показатель чистый долг / EBITDA увеличился с 1,83x до 2,07x.

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Выплата дивидендов раньше 2027 года маловероятна

По оценке экспертов РБК, компания сможет вернуться к выплатам не раньше 2027 года. Для этого ей нужно снизить долговую нагрузку и сократить капитальные расходы. При этом аналитики не исключают, что выплаты дивидендов могут вернуться раньше при увеличении поставок газа на ранее утраченные европейские рынки. Новые каналы экспорта позволят нарастить денежный поток и поддержать стоимость компании.

Также эксперты подчеркивают, что возобновлению выплат могут способствовать высокие мировые цены на нефть и газ, индексация внутренних тарифов и снижение капитальных расходов.