Яндекс представил платформу для создания ИИ-агентов — в чате с Алисой AI уже можно заказать такси или доставку

Яндекс представил платформу для создания ИИ-агентов, которые будут взаимодействовать с пользователем в чате с Алисой AI. Ассистенты уже могут выполнять некоторые повседневные задачи — например, вызвать такси или заказать продукты. Сейчас ИИ-агентов для пользователей создают команды сервисов Яндекса, но в будущем технологией смогут воспользоваться и сторонние компании.

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Алиса AI сможет выполнять длинные цепочки действий

Новая платформа позволяет создавать, тестировать и запускать ИИ-агентов разной степени сложности. Они смогут не только выполнять отдельные команды, но и планировать длинные последовательности действий.

При выполнении задач агенты учитывают контекст — например, время суток, день недели, погоду, а также предпочтения пользователя.

Первые агенты уже появились у Такси и Лавки

Первыми сервисами, которые получили ИИ-агентов, стали Яндекс Такси и Яндекс Лавка. Ассистенты понимают запросы на естественном языке и способны выполнять как простые, так и более сложные поручения.

Например, агенту Такси можно сказать: «Поехали на работу», а агенту Лавки — «Собери корзину продуктов, чтобы приготовить сбалансированный ужин на двух взрослых и ребенка».

Агенты уже доступны некоторым пользователям. В дальнейшем ассистенты появятся в Яндекс Доставке и Яндекс Маркете, а затем и в других сервисах компании.

Яндекс откроет платформу сторонним компаниям

До конца 2026 года возможность создавать собственных ИИ-агентов получат первые внешние партнёры. Они смогут использовать те же инструменты, что уже доступны сервисам Яндекса.

В компании рассчитывают, что платформа даст пользователям больше возможностей для решения задач в чате с Алисой AI. Сторонний бизнес также сможет улучшить взаимодействие с аудиторией.

Ранее Алиса AI научилась подстраиваться под стиль общения пользователя

25 июня на фестивале Young Con Яндекс представил крупнейшее обновление Алисы AI. Компания обновила языковую, поисковую и мультимодальную модели, благодаря чему нейросеть стала помогать пользователям получать конечный результат, а не только отвечать на вопросы.

После обновления Алиса AI получила сразу несколько новых возможностей:

стала чаще объяснять свои решения, выполнять расчёты и сравнивать разные варианты;

научилась запоминать факты из предыдущих диалогов и использовать их в новых беседах;

начала подстраиваться под стиль общения пользователя и при необходимости переходить на «ты»;

стала точнее анализировать изображения, таблицы, графики и схемы;

научилась помогать выбирать товары, сравнивая их по цене и характеристикам.

Функцию персонализированного общения при необходимости можно отключить в настройках.