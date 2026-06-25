Кроссовер UMO 8, «люмены» и улучшенная Алиса AI: главные обновления Яндекса — по итогам Young Con 2026

25 июня на московской Live Арене прошёл третий фестиваль Young Con от Яндекса — впервые мероприятие стало площадкой для технологических релизов компании. Так, зрителям представили большое обновление Алисы AI: теперь нейросеть запоминает факты о пользователе, подстраивается под стиль общения и помогает доводить задачи до результата. Кроме того, Яндекс показал ИИ-сервис для создания сайтов Vibecraft и мультимодальные маршруты в Яндекс Go.

Алиса AI научилась доводить задачи до результата

На Young Con Яндекс представил крупнейшее обновление Алисы AI. Компания обновила языковую, поисковую и мультимодальную модели, благодаря чему нейросеть стала не только отвечать на вопросы, но и помогать пользователю получать конечный результат.

После обновления Алиса AI научилась:

чаще объяснять решения, выполнять расчёты и сравнивать разные варианты;

подстраиваться под стиль общения пользователя и при необходимости переходить на «ты»;

запоминать факты из предыдущих диалогов и использовать их в новых беседах;

точнее анализировать изображения, таблицы, графики и схемы;

помогать выбирать товары, сравнивая их по цене и характеристикам.

При необходимости функцию персонализированного общения можно отключить в настройках.

Яндекс презентовал Live-режим для незрячих пользователей

Яндекс также представил Live-режим в приложении Алиса AI, адаптированный для незрячих и слабовидящих пользователей.

Функция позволяет навести камеру смартфона на нужный объект, получить голосовое описание окружающей обстановки и задать уточняющие вопросы о том, что находится перед камерой.

Все пользователи получили доступ к сервису разработки сайтов Vibecraft

Yandex Cloud объявила на фестивале о запуске Vibecraft — сервиса для разработки сайтов и веб-приложений по текстовому описанию. С его помощью можно создавать:

прототипы цифровых продуктов;

CRM-системы;

трекеры;

интернет-магазины;

калькуляторы;

мини-игры;

другие веб-проекты.

Для создания проекта достаточно описать задачу в чате с ИИ-помощником. Vibecraft уточняет детали, предлагает структуру и автоматически собирает первую версию сайта или веб-приложения, которое затем можно опубликовать на собственном домене.

Во время закрытого тестирования пользователи создали более 1 тыс. проектов. По оценкам участников, первую рабочую версию можно получить за 5–10 минут.

«Vibecraft помогает превратить идею сервиса в работающий прототип [...]. Так предприниматели и команды могут направлять ресурсы на проекты, которые уже подтвердили свою востребованность», — рассказал технический директор платформы Yandex Cloud Иван Пузыревский.

Для знакомства с сервисом пользователям публичной версии начислят 4000 нейрокредитов для работы в Vibecraft.

Яндекс Go представил мультимодальные маршруты — с пересадками между самокатами и метро

В Яндекс Go появились маршруты с пересадкой между самокатом и метро. Если такой вариант окажется быстрее или удобнее, сервис предложит его пользователю автоматически.

Новая функция позволяет:

построить комбинированный маршрут между двумя точками;

арендовать самокат прямо в процессе построения маршрута;

пополнить карту «Тройка» без выхода из приложения.

По данным компании, мультимодальные маршруты позволяют экономить в среднем 10–15 минут. За подбор оптимального варианта отвечают ИИ-алгоритмы, которые анализируют более 100 факторов, включая заряд ближайшего самоката, дорожную ситуацию, погоду и предпочтения пользователя.

В дальнейшем Яндекс планирует добавить в мультимодальные маршруты такси, автобусы и трамваи.

Яндекс показал ИИ-компаньонов для своих развлекательных сервисов

Руководитель развлекательных сервисов Яндекса Даниил Трабун рассказал о «люменах» — ИИ-компаньонах, которые появятся в Кинопоиске, Яндекс Музыке и Яндекс Книгах.

Каждый люмен будет представлен в образе животного и станет индивидуальным для своего владельца. Разбудить своего люмена уже можно на сайте lumen.yandex.ru.

По словам Даниила Трабуна, руководителя развлекательных сервисов Яндекса, люмен сможет:

сопровождать пользователя до, во время и после знакомства с контентом;

обсуждать впечатления и помогать разбираться в сюжете;

подбирать персональные рекомендации;

запоминать предыдущие разговоры и использовать их в дальнейшем;

подстраиваться под стиль общения собеседника.

Некоторые функции уже появились в Яндекс Музыке. Пользователь может описать своё настроение или эмоции, а люмен соберёт персональную «Мою волну» по этому запросу.

На фестивале впервые показали кроссовер UMO 8

На уличной сцене Young Con руководитель Яндекс Электро Тембот Керефов впервые показал гибридный полноприводный кроссовер UMO 8 мощностью 340 л. с. Автомобиль выпускает компания EVM на мощностях завода «Москвич», а Яндекс выступает его технологическим и дистрибуционным партнёром.

Кроссовер оснащён сервисами Яндекса и ИИ-ассистентом Алисой, которая помогает управлять музыкой, навигацией, климат-контролем, подсветкой салона, массажем сидений и багажником. Для эксплуатации в российских условиях модель получила зимний пакет и антикоррозийную защиту.